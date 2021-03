Pourquoi Microsoft voudrait acquérir Discord, qui explorerait une vente de plus de 10 milliards de dollars

(Image Discord)

L’application VoIP Discord, axée sur les jeux, serait sur le marché et il est possible que Microsoft soit l’acheteur.

Dean Takahashi de VentureBeat a rapporté lundi que Discord est en négociations finales sur une vente avec un acheteur non spécifié, et a été en «discussions actives» avec quelques autres. Le prix d’achat pourrait être bien au nord de 10 milliards de dollars.

Mettre à jour: Bloomberg rapporte que Microsoft est «en lice» pour un accord visant à acquérir Discord.

Discord est une application populaire utilisée par des millions de joueurs pour le chat vocal à faible latence et d’autres communications. En raison des mesures de distanciation sociale et de la croissance générale de l’industrie du jeu vidéo, Discord a presque doublé sa base d’utilisateurs et a vu son chiffre d’affaires grimper à 130 millions de dollars en 2020. Il était évalué à 7 milliards de dollars en décembre et ne serait pas encore rentable.

Le prix demandé annoncé met de nombreuses entreprises hors de la course pour acquérir Discord. Facebook serait un candidat évident, mais il fait actuellement l’objet d’une enquête antitrust, tout comme d’autres géants tels qu’Amazon, Google et Apple.

Cela semblerait laisser Microsoft comme le dernier véritable concurrent national ici. Il a des liens préexistants avec Discord, car vous pouvez déjà lier votre compte Xbox directement au service; il a certainement l’argent, avec 131 milliards de dollars en espèces au 31 décembre; et il serait toujours sur le marché pour des acquisitions plus axées sur les jeux, même après avoir finalisé son achat de ZeniMax Media plus tôt ce mois-ci.

Cependant, cela soulève la question de savoir à quel point Microsoft peut raisonnablement s’attendre à acquérir cette année avant d’obtenir une poursuite antitrust.

L’omniprésence de Discord en ferait un excellent choix pour tout éditeur de jeux. Avec des millions de joueurs déjà sur la plate-forme, Discord présenterait une cible naturelle pour les efforts de marketing et de promotion croisée. Le revers de la médaille, bien sûr, est que l’indépendance de Discord est actuellement une partie non triviale de son attrait, et un Discord appartenant théoriquement à Microsoft forcerait probablement une migration significative vers une autre plate-forme.

Tout jeu vidéo populaire en 2021 a au moins une communauté Discord, y compris Genshin Impact, Valorant, Apex Legends et Rocket League. (Capture d’écran Discord)

Discord a été lancé pour la première fois en mai 2015, comme alternative à d’autres logiciels VoIP contemporains tels que Ventrilo et Mumble. Dans les jeux en ligne tels que League of Legends et World of Warcraft, avoir un programme de chat vocal à faible impact et à faible latence est une partie importante des stratégies et de la communication avec les autres joueurs, et Discord a été conçu pour répondre à ce besoin.

Le programme propose actuellement également la messagerie instantanée, des salles de discussion, des appels vocaux et vidéo, l’intégration Xbox Live et la possibilité de rejoindre jusqu’à 100 serveurs simultanément. L’accès de base au service est gratuit, mais les clients peuvent payer des frais d’abonnement pour rejoindre Discord Nitro et gagner plusieurs avantages exclusifs.

À l’heure actuelle, Discord est presque incontournable dans l’espace de jeu. Il faut environ une minute pour ouvrir un nouveau canal Discord public ou privé pour un sujet donné, avec chat vocal, hébergement d’images et accès au navigateur. Il existe des serveurs Discord spécifiques pour des sujets aussi détaillés que la façon de jouer à une seule classe dans un seul MMORPG ou à un personnage particulier dans des jeux de combat comme Street Fighter V.

Un prétendant cheval noir pour un acheteur Discord pourrait être Epic Games, qui a récemment été supposé être évalué à 28 milliards de dollars. L’éditeur Fortnite, dont le siège est à Cary, en Caroline du Nord, a fait la une des journaux plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a acheté la société mère de Mediatonic, le développeur basé au Royaume-Uni du jeu à succès viral de l’été dernier Fall Guys: Ultimate Knockout. Il a également réalisé un certain nombre d’acquisitions de moindre importance en 2021, notamment RAD Game Tools à Kirkland, Washington, et Cubic Motion de Manchester, spécialisé dans la technologie d’animation faciale.

Il est important de noter ici, bien sûr, qu’il s’agit toujours d’une rumeur, bien que répandue. Discord a déjà été mis en vente en 2018 et a alors décidé de rester indépendant. Il pourrait le faire maintenant. Si une grande entreprise devait l’acheter, cependant, cela pourrait entraîner un autre changement sismique dans le paysage du jeu dans une période de temps déjà notoirement fragile.

Note de l’éditeur: les informations sur Epic Games ont été mises à jour.