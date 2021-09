Pourquoi Mike, Lu & Og est un délice de dessin animé oublié 10z viral

Ceux qui ont grandi dans les années 1990 et au début des années 2000 se souviennent probablement du label Cartoon Cartoon comme d’un petit groupe de séries animées originales que Cartoon Network regroupait en bloc le vendredi soir. On se souvient peut-être moins du fait que le programme Cartoon Cartoon est issu d’une série vitrine conçue pour offrir aux animateurs l’opportunité de présenter leurs courts métrages et leurs pilotes de télévision devant un public. Cette série, initialement intitulée Quel dessin animé !, diffusé pour la première fois en 1995. Chaque épisode comportait trois courts métrages de dessins animés, soit de la société de production interne Hanna-Barbara, soit d’un studio indépendant. D’après les réactions du public, les dessins animés ont été présentés sur What a Cartoon! pourrait être dérivé dans leur propre série. Les premiers épisodes de What a Cartoon! vu les pilotes pour Le Laboratoire de Dexter, Les Powerpuff Girls, et Johnny Bravo.

Au fur et à mesure que d’autres séries sortaient du programme, la bannière Cartoon Cartoon a été créée et What A Cartoon! a finalement été rebaptisé The Cartoon Cartoon Show. En 1998, sous le nouveau nom, il a créé un épisode de dessin animé intitulé “Crash Lancelot”, le pilote de Mike, Lu et Og. Créé par Mikhaïl Shindel, Mikhaïl Aldachine, et Charles Swenson, il a une prémisse apparemment familière : des inadaptés sur une île déserte. Mais ce n’est pas une histoire de Robinson Crusoé, ni même une L’île de Gilligan: il y a eu un naufrage, mais c’était il y a des siècles. Les habitants de l’île de Mike, Lu & Og sont les descendants de survivants britanniques de naufrages, qui ont depuis lors mené un mode de vie pré-industriel sur leur île d’Albonquetine, un mode de vie qui mélange les coutumes de la noblesse anglaise avec la culture polynésienne avec un certain succès. C’est là qu’intervient Michelanne “Mike” Mazinsky, une fille de la rue new-yorkaise participant au programme d’échange d’étudiants qui souhaite se rendre sur une île tropicale. Elle est envoyée à Albonquetine, “l’île où personne ne va”, et où les seuls autres enfants sont Lu, la fille gâtée du gouverneur (laissant à Lu une excuse pour se déclarer “princesse”) et Og, un génie introverti qui peut construire pratiquement rien de coquilles de noix de coco et de feuilles de palmier.

Le pilote de Mike, Lu & Og a été diffusé en novembre 1998 et la série a été annoncée en janvier suivant, aux côtés de Courage le chien lâche et je suis belette, et créé à la fin de 1999. Les épisodes avaient tendance à suivre une ligne familière : au cours d’une journée, quelque chose rappellerait à Mike un confort moderne de New York ; Og, intrigué, construirait une version de ce que Mike avait mentionné. Les insulaires, dont la compréhension de la vie moderne est encore plus ténue que leur prétention à la vie polynésienne, auraient du mal à comprendre l’innovation et Lu, étant un gamin égoïste, essaierait de tourner les choses à son avantage. Pas exactement un conflit à enjeux élevés, et tout s’est joué de manière très décontractée. Même les éléments les plus cartoonesques, des inventions impossibles d’Og aux animaux parlants (il y en avait exactement trois – les autres étaient muets), étaient sous-estimés. Mais si la série était légère sur l’intrigue et l’action, elle a mené avec l’interaction entre sa petite distribution de personnages excentriques.



Ces personnages ont été joués par une forte distribution de voix. Des poids lourds de la communauté des doublages comme Nancy Cartwright des Simpson (Lu), Dee Bradley Baker (Og), et Kath Soucie (Margery, la mère d’Og) étaient à bord avec de belles interprétations. Lu parcourt les tentatives de dignité royale, les cris grinçants et les gémissements irritants, et Og – qui parle rarement – ​​le fait avec une râpe étrange et silencieuse. Mais il y avait aussi des noms de VA moins connus dans le casting. acteur de théâtre britannique Martin Rayner a joué un certain nombre de rôles, du père maladroit d’Og, Alfred, au compagnon articulé porc-épic d’Og, Spiney. Mais, la tête d’affiche du casting était Nika Futterman.

A plusieurs années encore de son tour d’Asajj Ventress dans La guerre des clones, Futterman a donné la parole à Mike sarcastique, perplexe mais finalement bon enfant, qui lutte pour rester la voix de la raison comparée parmi ses nouveaux amis. Le va-et-vient entre elle et les insulaires signifiait que le spectacle était souvent mené avec un dialogue, et l’expression très individuelle du dialecte new-yorkais de Mike lui donnait, ainsi qu’au spectacle, beaucoup de personnalité. Les insulaires étaient interprétés comme une collection excentrique de Britanniques, chacun avec ses propres idiosyncrasies verbales – à l’exception de Lu et Og, qui avaient des accents américains. Toutes les voix rebondissent bien, et si les personnalités étaient clairement définies, le jeu entre les personnages est resté à un niveau approprié aux petits enjeux de la série. Un épisode moyen de Mike, Lu & Og donne vraiment l’impression d’être des enfants à la fin de l’été, passant les heures au ralenti jusqu’à ce que quelque chose se passe pour déclencher une aventure idiote et sûre.

L’œuvre d’art alimente également cette ambiance. L’une des meilleures choses à propos de la programmation originale de Cartoon Network à la fin des années 90 était la diversité du design. Mike, Lu & Og était une production indépendante, un partenariat entre Shindel’s Kinofilm à Los Angeles et Studio Pilot en Russie, qui a assuré l’animation. Leur fond d’écran pour la série, rendu à l’aquarelle, lui a donné un aspect beaucoup plus doux que ses pairs sur Cartoon Network à l’époque, et le style sur les collines, les arbres, les vagues et les nuages ​​suggère des dessins d’enfants. Cela se répercute également dans la conception des personnages (bien qu’ils aient été rendus avec de l’encre et de la peinture traditionnelles). Ce n’est pas l’animation la plus expressive des séries Cartoon Cartoon ; pas de prises sauvages ou de corps élastiques ici ; et les silhouettes et les poses ne sont pas les plus fortes, mais il y a un travail impressionnant pour renforcer la personnalité à travers la position et le mouvement ; par exemple, la « pose de penseur » fréquente d’Og sur un rocher, faisant tinter son anneau dans le nez, ou la marche voûtée et traînante de l’aîné de l’île Old Queeks.



Bien sûr, une série décontractée plus sur le personnage que sur l’intrigue peut avoir ses limites. En quelques épisodes, Mike, Lu & Og ont commencé à s’éloigner de sa formule de technologie moderne. Les histoires pourraient faire réagir Mike aux traditions de l’île à la place, ou la jungle a été explorée. Les antagonistes ont été présentés sous la forme de trois pirates, même s’ils sont rarement apparus et n’étaient pas vraiment un défi pour les enfants. Et dans la deuxième saison, l’autre côté de l’île s’est révélé contenir un autre clan de survivants du naufrage, les Cuzzlewits, engagés dans une querelle en cours avec les Albonquetaniens. Même cela n’a pas conduit à beaucoup de nouveaux conflits au-delà de la jalousie de Lu envers l’amitié de Mike avec les rivaux; les enfants ont continué à chevaucher des éléphants, à monter des pièces de théâtre, à découvrir les joies des hot-dogs et à s’amuser sous le soleil tropical.

Cependant, la série a eu du mal avec les cotes d’écoute et après deux saisons de 13 épisodes, elle a été annulée, le dernier épisode étant diffusé en mai 2001. Je suppose que c’est à prévoir; une émission qui n’a jamais eu de bonnes cotes d’écoute n’est pas susceptible de revendiquer une bonne part d’audience vingt ans plus tard. Pourtant, cela vaut toujours la peine de rechercher des copies de cette série si vous le pouvez. Les personnages sont si bien définis et se jouent si bien qu’ils peuvent porter presque tous les épisodes malgré les histoires minces. L’étrange méli-mélo d’une culture que les Albonquétains ont bricolé pour eux-mêmes – et à peine compris – est chargé d’étranges bizarreries qui rendent le visionnement amusant, sinon tumultueux. Surtout, le spectacle évoque ce sentiment euphorique d’une fin d’été où vous êtes un enfant, déstructuré et insouciant, et qui traverse chaque aventure que Mike et ses deux amis se lancent dans l’île où personne ne va.

