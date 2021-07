in

Le drame jusqu’à présent de cette saison de Shahs of Sunset vient principalement du scandale des sextos de Mike Shouhed. De toute évidence, sa petite amie, Paulina Ben-Cohen, n’a pas beaucoup aimé, étant donné qu’elle a envoyé des captures d’écran des textes classés X au chat de groupe, mais ses co-stars de la série n’ont pas aimé non plus d’être incluses dans les mensonges de Shouhed. . Cependant, Shouhed explique pourquoi ces jours-ci il est “vraiment heureux” que tout s’est révélé comme cela.