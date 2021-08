Pourquoi Miracle of Ajax montre toujours que Tottenham n’est pas l’équipe Harry Kane

L’équipe Harry Kane est une affirmation facile à pointer dans la direction de Tottenham Hotspur avec l’attaquant anglais se rapprochant du record de buts des Spurs de Jimmy Greaves s’il restait au club, mais bien que ses buts soient sans aucun doute vitaux pour les Spurs, il y a encore de l’espoir que la vie après Kane peut être fructueuse pour le club.

Le match de Manchester City prouve que les Spurs ne sont pas l’équipe Harry Kane

Tottenham peut encore viser haut si Kane part

Aucun club ne veut que ses meilleurs joueurs partent, surtout pas vers des rivaux de la même division, mais Manchester City est financièrement bien en avance sur Tottenham et soutenu pour avoir un succès régulier. Pourtant, il faut le dire, il est trop facile de dire que, sans Kane, Tottenham ne peut rivaliser à aucun niveau. Il sera difficile pour chaque club de rivaliser avec une autre équipe avec des liquidités sans fin qui coulent dans ses veines, mais les fans de Tottenham peuvent jeter un coup d’œil à l’histoire récente pour voir que, si leur joueur vedette part, il y a encore de la lumière à la fin du tunnel pour un avenir radieux.

1er avril 2018 – Blessé Harry Kane sur un banc alors que le record de 28 ans est battu

Sous Mauricio Pochettino, Tottenham est devenu une équipe plus forte avec une attitude plus provocante et une presse haute à combiner avec une défense solide, mais lorsque Kane s’est blessé à la cheville en 2018 contre Bournemouth, un voyage à Stamford Bridge où les Spurs n’avaient pas gagné depuis 28 ans semblait une tâche montagneuse.

L’absence de Kane n’a pas dérangé ses coéquipiers. Au lieu de cela, cela les a inspirés à une victoire 3-1 alors que Dele Alli a marqué deux fois et lui a tendu l’oreille avec plaisir devant une foule abasourdie de Chelsea. Dele a repris le rôle des attaquants avec aplomb et il y avait une fluidité à propos des Spurs alors qu’un score de 3-1 flattait leurs hôtes. Kane est entré en jeu pendant les 14 dernières minutes de la rencontre, mais Tottenham a prouvé qu’ils n’étaient pas “l’équipe Harry Kane”.

8 mai 2019 – Tottenham étourdit l’Ajax en l’absence de Kane

Le 8 mai 2019 restera à jamais gravé dans le folklore de Tottenham, car un superbe tour du chapeau de Lucas Moura en deuxième mi-temps a produit un score total de 3-3 pour placer les Spurs en finale de la Ligue des champions. Dans la première moitié du match retour, les Spurs semblaient manquer Kane, mais Dele, Lucas et le remplaçant Fernando Llorente ont pris le match par la peau du cou et ont produit un retour aux proportions épiques pour étourdir l’Ajax. L’équipe Harry Kane avait encore gagné sans Kane et ils savaient maintenant comment le faire.

Kane entame la finale de la Ligue des champions

Lorsque votre meilleur buteur sera jugé en forme, ce sera une décision difficile de laisser ce joueur de côté, et Pochettino a décidé de parier sur la forme physique de Kane et de le lancer en finale à la place du héros de la demi-finale Lucas. C’était le premier match de Kane depuis qu’il s’était blessé à la cheville lors de la victoire en quart de finale aller contre le club qui cherchait actuellement sa signature, et cela se voyait.

Tottenham a perdu la fluidité qu’Alli et Lucas avaient fournie en seconde période contre l’Ajax et Kane a presque affaibli les Spurs par sa présence. Il était aussi clair que possible qu’un homme ne fait pas une équipe.

Tottenham Hotspur 1-0 Manchester City – 15 août 2021

L’entrée dans le premier match de la saison 2021/22 de Premier League à domicile contre les champions a été un début aussi difficile que le nouveau patron des Spurs, Nuno Espírito Santo, aurait pu être donné. Et, avec Kane jugé inapte et au milieu de l’intérêt de Manchester City, il aurait été facile pour les Spurs de lutter, et pour les 15 premières minutes au Tottenham Hotspur Stadium, ils semblaient décousus. City a eu trois occasions de prendre l’avantage et, en vérité, s’ils avaient eu Kane à leur disposition, le match aurait été très rapidement terminé.

Tottenham s’est toutefois regroupé et a montré que Santo avait déjà marqué sa nouvelle équipe. Contrairement à José Mourinho, ils étaient Résilients, rapides et cohérents, ce qui leur a permis de repousser City.

Le but de Tottenham est sans doute venu de la plus grande star du club après Kane dans Son Heung-min, qui savoure son nouveau contrat et sans son partenaire était plus libre que jamais de s’exprimer. Son but était une contre-attaque rapide avec Steven Bergwijn s’éloignant et jouant le ballon à droite vers lui. Nathan Ake a poussé Son à l’intérieur sur son pied gauche, lui permettant de ramener le ballon à la maison pour donner aux Spurs, moins Kane, l’avance et finalement les trois points.

L’avenir peut encore être brillant alors que l’équipe Harry Kane semble prête pour l’avenir avec ou sans lui

Les buts et les performances de Kane sont tout simplement superbes et il est l’un des meilleurs attaquants du football mondial aujourd’hui, mais Tottenham a montré qu’il pouvait gagner sans lui.

Plutôt que de chercher une équipe sans joueur vedette, contre les City Spurs, c’était une équipe unie, comprenant ce que le nouveau manager attend d’eux et prête à affronter la nouvelle saison avec ou sans Kane.

Bien sûr, s’il part, il nous manquera, mais cela doit être le début d’une nouvelle ère sous Santo. Et, avec plus de signatures attendues, il est temps pour Tottenham Hotspur de prouver qu’aucun joueur n’est plus grand que le club et les fans peuvent être prudemment optimistes quant à un avenir radieux à venir.

