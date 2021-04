Pourquoi Mitch McConnell a du mal à empêcher le marché central du GOP de s’effondrer ⋆ .

– de Alternet

Comme vous le savez, le Parti républicain est le parti des affaires. Il en est ainsi depuis la fin du 19e siècle. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que certains républicains ont toujours eu une vision sombre du pouvoir des entreprises, en fonction de leur style de conservatisme. Avant l’ascension de Ronald Reagan, les conservateurs de l’Ancienne Droite, comme on les appelait parfois, considéraient les entreprises comme le font certains gauchistes, comme des collectifs potentiellement dangereux et irresponsables de la volonté démocratique. Mais contrairement aux gauchistes, qui sont généralement préoccupés par les questions de classe, l’ancienne droite était préoccupée par les questions de tradition, d’ordre, de famille et de foi chrétienne, mais surtout de l’autorité locale des hommes blancs.

Pour l’ancienne droite, les entreprises nationales (puis multinationales) n’étaient pas des sources de stabilité, mais le contraire. Ils rivalisaient férocement pour les clients et ils innovaient sans arrêt, créant des produits et des services qui déstabilisaient ce que l’ancienne droite croyait être l’ordre naturel des choses.1 Les entreprises employaient des légions, y compris des non-blancs, qui ne se comportaient plus comme elles «devraient», car créateurs de leur propre destin, en tant qu’entrepreneurs robustes, en tant qu’indépendants et libres. Au lieu de cela, la classe ouvrière massive était redevable aux intérêts de leurs employeurs. En tant que tels, ils se sont souvent comportés comme des parasites sociaux, en particulier lorsque les entreprises ont collaboré avec le gouvernement des États-Unis dans ce que j’ai décrit la semaine dernière comme une économie dans l’intérêt national.

Pire que tout, les entreprises en tant que visage impie et à la recherche de profits de la modernité ont toujours contesté le contrôle social des hommes blancs qui constituaient la petite bourgeoisie de ce pays. Sam Francis, le conservateur Ur, l’a compris mieux que quiconque.

L’élite cosmopolite a menacé les valeurs traditionnelles chères à la plupart des Américains: «la morale et la religion, la famille, la nation, la communauté locale et parfois l’intégrité et l’identité raciales». C’étaient des principes sacrés pour les membres d’un nouveau «prolétariat post-bourgeois» issu de la classe ouvrière et des rangs inférieurs de la classe moyenne. Dépourvus des compétences prisées des technocrates, mais pas assez loin sur l’échelle sociale pour attirer l’attention des réformateurs, ces électeurs blancs se considéraient comme victimes d’une coalition entre le haut et le bas contre le milieu.2

Pour les entreprises et les commerçants de Wall Street qui y investissent, la vieille droite était une source de mauvaise humeur dangereuse. Ces gens n’étaient pas rationnels. Ils étaient émotifs. Ces gens n’étaient pas avant-gardistes. Ils regardaient en arrière. Ces personnes ne recherchaient pas la richesse sur les marchés. Ils recherchaient le pouvoir par la division. Il a fallu beaucoup de travail de la part de personnes comme Bill Buckley et plus tard Irving Kristol pour mettre chaque côté sur la même longueur d’onde. Pendant des décennies, de l’ère McCarthy à l’élection de Reagan en 1980, l’Ancienne Droite a négocié avec des républicains à l’esprit d’entreprise pour forger, plus tard avec des protestants évangéliques blancs, ce qu’on appelle parfois le «conservatisme du mouvement» – qui, comme je l’ai déjà dit, était le fondement pour ce qui est devenu un consensus bipartisan.

Le marché de l’ancienne droite s’est effiloché après la fin de la guerre froide. Il s’est brisé au-delà de la reconnaissance après qu’un homme noir a été élu président. Le «mouvement Tea Party» ainsi que la victoire bouleversée de Donald Trump n’étaient pas seulement des soulèvements contre le «changement démographique». C’étaient des soulèvements contre le défi sans fin du pouvoir des entreprises à l’autorité locale des hommes blancs. Que les deux aient été financés par l’argent des entreprises n’est pas une contradiction, mais une démonstration de l’utilité d’une petite bourgeoisie sur le sentier de la guerre. Pour les entreprises, il est avantageux de s’en tenir au Parti républicain, car, peu importe à quel point les choses deviennent folles, c’est fou d’une manière compatible avec les intérêts des entreprises.

Dans le contexte ci-dessus, nous devons comprendre ce qui se passe en Géorgie. L’État a promulgué une série de lois de suppression des électeurs le mois dernier. La Major League Baseball a répondu, tout comme les grandes entreprises basées à Atlanta, telles que Coke et Delta Airlines. Cette réaction a déclenché une réaction chez les républicains, et c’est cette réaction à laquelle nous devons prêter une attention particulière. Les républicains de Géorgie et du Congrès américain auraient pu se taire. Ils auraient pu laisser les entreprises s’exprimer avant de se lancer dans les affaires. Mais ils ne l’ont pas fait. Cela suggère qu’ils voient l’intérêt d’attaquer les entreprises lorsqu’ils reflètent l’opinion d’une majorité de la population, comme ils le doivent en tant que sociétés désireuses de vendre des choses à la majorité de la population. Cela suggère la relation entre l’ancienne droite, comme je continuerai de l’appeler, et le pouvoir des entreprises devient tendu d’une manière que nous n’avons pas vue depuis très longtemps.

Pour cette raison, je pense que nous ne devrions pas rejeter la déclaration de Mitch McConnell lundi dans laquelle il a averti les entreprises de «rester en dehors de la politique» et qu’il y aurait des «conséquences» à se mêler. C’était en effet de l’art de la performance, mais sa déclaration doit être vue. en tant que reflet des forces historiques plus importantes déjà à l’œuvre et de la difficulté que rencontre le chef de la minorité au Sénat pour maintenir la riche aile d’affaires du parti avec l’aile fasciste moins riche mais plus nombreuse du parti. Cela devrait également suggérer quel côté McConnell pense qu’il faut le plus apaisant, c’est-à-dire pas le côté qui est rationnel, avant-gardiste et orienté vers le marché. S’il ne fait pas attention, ce côté pourrait commencer à chercher un partenaire de négociation plus fiable. Mitch McConnell ne sera pas là pour toujours. Pendant ce temps, le président et son parti sont occupés à changer le monde.

À propos de l’auteur

John Stoehr est membre de la Yale Journalism Initiative, membre associé du Ezra Stiles College de l’Université de Yale, écrivain contributeur pour le Washington Monthly et contributeur occasionnel au Connecticut Mirror ainsi qu’au New Haven Register. Le comité de rédaction est syndiqué au niveau national et international par l’Agence Global.