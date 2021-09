Pourquoi Moff Gideon voulait vraiment perdre contre le Mandalorien ⋆ .

Le Mandalorien La finale de la saison 2 a peut-être révélé toute l’étendue de la ruse de Moff Gideon. L’épisode tourne autour de Din Djarin et de son groupe de travail réuni pour finalement sauver Grogu de Gideon et de ses forces – seulement pour être sauvé par l’interférence décidément inattendue de Luke Skywalker de Star Wars.

Aucun secret n’a jamais été fait sur les prouesses de Gideon à combiner son effet puissant d’intelligence et de méchanceté, en particulier dans son acquisition du sabre noir à travers la Grande Purge et sa capacité apparemment continue à garder un œil sur ceux qui le traqueraient en raison de sa possession. l’arme. Cela dit, beaucoup ont remis en question le plan que Moff Gideon semblait avoir établi pour la mission de sauvetage de Din lors de la finale de la saison 2, car il semblait avoir besoin de lui pour perdre le combat avec Mando pour que cela fonctionne. Bien qu’il s’agisse certainement d’un plan astucieux, il est également quelque peu déroutant, car il semble peu probable que le chef impérial veuille se séparer d’une arme puissante et laisser son destin entre les mains d’un Mandalorien en colère.

Cependant, cette interprétation des événements ne prend pas en compte un détail crucial : Moff Gideon semble avoir presque tout su de la force d’invasion de Djarin, comme il l’explique à Din juste avant le combat du couple. Bien qu’il ait pu espérer qu’ils pourraient être traités simplement par les Dark Troopers, il semble peu probable qu’il n’ait pas été au courant qu’une équipe contenant Boba Fett et Bo-Katan Kryze pourrait potentiellement envoyer tout ce qui leur serait envoyé. En tant que tel, il est logique que son esprit ait élaboré un plan de sauvegarde viable, à savoir diviser et conquérir les forces qui lui succèdent. En perdant au combat contre le Mandalorien, il serait capable de diviser le groupe en deux factions; Bo-Katan et tous ceux qui l’ont soutenue pour obtenir le sabre noir, et ceux dont les priorités étaient plutôt d’aider et d’aider Djarin. Cela placerait théoriquement Kryze contre Mando et Boba Fett, ce qui aurait bien pu les amener à s’entretuer et à sauver le Moff de tout autre travail.

Bien sûr, cela n’explique pas totalement le fait que Moff Gideon semble vraiment surpris que Djarin ne le tue pas en le battant dans leur bataille, mais il y a deux explications possibles à cela. La première est que le chef impérial a pris un pari très risqué, ayant vu l’attention que l’homme a clairement montrée pour Grogu et le côté plus doux que l’enfant a fait sortir de lui. Moff a peut-être émis l’hypothèse que Mando ne le tuerait pas tant qu’il pourrait sauver sa pupille, car il est assez clair que Din se soucie beaucoup plus de la sécurité de la créature que de la vengeance, ce qui s’avérerait finalement tout à fait vrai. Cependant, la deuxième théorie – et plus probable – est que Gideon était vraiment prêt à mourir pour mettre en place ce scénario. C’est une théorie dramatique, bien sûr, mais aussi qui a du sens, étant donné qu’il avait techniquement atteint ses objectifs en obtenant le sang de Grogu.

Puisqu’il a été démontré que Thrawn était toujours sur les lieux, la mort de Gideon n’est peut-être pas aussi préjudiciable aux efforts visant à utiliser du sang sensible à la Force pour faire des expériences sombres qu’il n’y paraîtrait autrement. Mourir parce que la figure paternelle de Grogu est venue le chercher n’est pas le genre de mort que recherche quiconque dans The Mandalorian, mais dans le schéma plus large, c’est peut-être un compromis acceptable pour Gideon en échange de l’envoi de Kryze et du retour de l’ordre au Galaxie. Giancarlo Esposito, l’acteur qui incarne Moff Gideon, a récemment laissé entendre que l’histoire de son personnage n’était pas terminée et que sa silhouette crapuleuse devrait revenir car la série a besoin de lui. Gideon est un homme très intelligent et stratégique ; Esposito pense qu’il doit être dans Le Mandalorien saison 3 afin de garder le suspense de ce que Gideon va nous préparer. Les commentaires d’Esposito sur l’avenir de Gideon, plus que tout, suggèrent que Gideon sait encore beaucoup de choses qui n’ont pas encore été révélées, et sa présence, bien que non confirmée, dans la troisième saison de la série Star Wars pourrait conduire à plus de réponses quant à pourquoi il a finalement voulait être vaincu par Din.

