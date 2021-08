Pourquoi mon enfant n’ira jamais à l’école publique ⋆ 10z viral

Les écoles publiques sont devenues un sujet brûlant ces dernières semaines. Ce qui était autrefois un endroit où les enfants allaient apprendre et commencer à se préparer à la vie est devenu un champ de bataille pour la politique et l’endoctrinement.

Les réunions des conseils scolaires sombrent dans le chaos dans tout le pays. Les parents sont bouleversés alors qu’ils continuent d’en apprendre davantage sur la façon dont la gauche radicale a infiltré les écoles américaines avec des idées, comme la théorie critique de la race. Comme ils devraient.

Les écoles américaines ne sont pas un endroit pour ce type d’idéologie radicale où un enfant suppose intrinsèquement que tout le monde travaille dans son meilleur intérêt. Les enfants font nativement confiance à ceux dont leurs parents les confient. Ils n’ont aucune raison d’en douter.

Mais pendant trop longtemps, les parents ont placé aveuglément leur confiance entre les mains des dirigeants locaux et des commissions scolaires. Pendant de nombreuses années, ils ont cru que les batailles partisanes se déroulaient dans les marais de Washington, plutôt que dans les tranchées de l’Amérique de tous les jours.

Au contraire, nous avons clairement appris que ce n’est plus le cas.

Les commissions scolaires obligent les enseignants à se conformer au programme LGBTQ. Ces enfants sont plus intéressés par le temps passé sur la cour de récréation, pas s’ils doivent se référer à John comme Sally parce que les parents de John sont des libéraux fous.

D’autres obligent les enfants à porter des masques, au mépris total de la direction de leur État. Les dirigeants des États ont soutenu le droit des parents de choisir ce qui est le mieux pour leurs enfants, mais encore une fois, les conseils scolaires locaux et les dirigeants locaux ont décidé qu’ils savent ce qui est le mieux et qu’ils vont passer outre la volonté des parents.

Tucker Carlson a raison de dire que cela crée du tribalisme chez nos enfants. On leur apprend à ne pas parler à ceux qui refusent de se soumettre aux mandats et aux idées du gouvernement. On leur dit de ne pas parler avec ceux qui sont différents et subissent un lavage de cerveau avec des idées de suprématie blanche, d’oppression et de privilège.

Nos écoles publiques et nos commissions scolaires promeuvent activement la division à travers l’Amérique avec leurs politiques radicales. Cela doit s’arrêter.

Je me rends bien compte qu’il y a beaucoup d’excellents enseignants à travers le pays qui ne croient pas en cette idéologie. Ils ne sont pas d’accord avec le CRT, l’endoctrinement de la justice sociale et de nombreux autres points de vue de la gauche radicale. Mais ils continuent d’être contraints à des séances d’endoctrinement de la gauche radicale qui sont qualifiées de développement professionnel ou de formation à l’équité.

Est-ce que nous nous attendons à ce que tous ces enseignants s’en aillent tout simplement comme un enseignant l’a fait à Loudon, en Virginie ? Absolument pas. Ils ont des familles à soutenir et s’efforcent de trouver un équilibre délicat entre leur amour de l’enseignement et l’apaisement de leur employeur.

Alors, quelle est la solution?

Eh bien, il y a deux solutions évidentes ici. L’une concerne les actions récentes de certains parents et citoyens du Connecticut qui en ont récemment eu marre et se sont présentés pour que le conseil scolaire prenne le relais. Ils étaient tellement frustrés par l’endoctrinement et les politiques de la gauche radicale qu’ils ont décidé de les expulser de la direction.

Cette option aidera de nombreux Américains qui ne peuvent pas choisir la deuxième option. Cela aidera à détourner les dirigeants locaux de leurs politiques radicales et à revenir vers des politiques promouvant à nouveau la liberté et les idéaux américains.

La deuxième option est que les parents retirent complètement les écoles publiques de l’équation. Les familles disposent de plusieurs options pour abandonner les camps d’endoctrinement libéraux. Il existe des options pour les écoles privées, les écoles à domicile et les écoles religieuses. C’est vraiment révélateur quand on y regarde de plus près.

Ce qui était autrefois considéré comme quelque chose uniquement disponible pour l’élite de la société, est maintenant facilement disponible pour une grande majorité d’Américains. Lorsque nous avons commencé à examiner les options, nous nous attendions à un coût important qui y était associé. Il existe certainement des options à prix élevé, mais il y a celles qui sont abordables et qui ont également du sens. La clé est que les parents doivent se renseigner sur ce qui se passe et les options disponibles.

Je ne vais pas dire que c’est facile, comme nous l’avons appris en sacrifiant un salaire pour pouvoir offrir cette alternative à notre enfant. Mais quand vous évaluez les options, pouvons-nous simplement nous permettre de sacrifier nos enfants à cet endoctrinement par commodité ?

Pouvons-nous nous permettre de laisser la gauche radicale poursuivre son assaut contre la liberté américaine en lavant le cerveau de nos enfants pour qu’ils acceptent leur programme et leurs idées ? Pour moi et ma famille, la réponse était clairement non.

Le choix peut être différent pour chaque Américain selon l’emplacement. Vous vivez peut-être dans une région où le conseil scolaire n’essaie pas d’endoctriner et de contrôler votre vie. Si tel est le cas, les écoles publiques de votre région peuvent parfaitement vous convenir. Mais vous ne pouvez pas baisser la garde.

Ces radicaux cherchent à infiltrer même le plus rouge des districts scolaires en faveur de l’endoctrinement de votre enfant. Pour moi et ma famille, je ne sacrifierai jamais mon enfant à l’endoctrinement de la gauche radicale par l’école publique. Nous avons pris la décision de quitter les écoles publiques pour toujours.

