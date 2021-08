Pourquoi mon père a changé d’avis sur le fait de se faire vacciner contre la COVID-19 .

Je savais que les rôles étaient inversés lorsque j’ai décroché le téléphone pour parler avec mon père de COVID-19 l’été dernier. J’étais dans la même situation que beaucoup d’autres milléniaux noirs se sont retrouvés ces jours-ci – nous, les enfants, sommes soudainement dans la position de coacher et de persuader nos parents de nous écouter.

« S’il vous plaît, assurez-vous de porter un masque, d’accord ? » nous mendions pour la dixième fois en une journée, alors que nos aînés nous disent pourquoi le masque agace leur visage et qu’ils vont juste sortir “tout de suite”.

«Mais devez-vous aller à l’épicerie? Ne peuvent-ils pas simplement le livrer ? » nous demandons respectueusement à nos mamans, papas, tantes, oncles et grands-parents, qui n’ont peut-être même pas de smartphone, encore moins d’application de livraison d’épicerie, alors qu’ils s’enfuient pour faire des courses inutiles.

Certains parents ne comprennent vraiment pas !

Garder vos proches en vie pendant une pandémie unique n’est pas une blague, mais c’est particulièrement difficile à faire lorsque vos parents se sentent invincibles. Il s’avère que dire aux Noirs plus âgés qui ont tout vu qu’ils devraient craindre que l’apparemment invisible ait été plus difficile que nous le pensions.

Mon père ne faisait pas exception. En tant qu’ancien vétéran de l’armée qui a grandi à l’ère des droits civiques, il n’a vraiment pas peur de grand-chose. Même lorsqu’un diagnostic de cancer l’a frappé pour la deuxième fois l’année dernière, papa était dur comme des clous à l’extérieur.

La pandémie l’a forcé à subir des traitements de chimiothérapie tout seul dans une chambre d’hôpital, loin de ma mère et de tous ceux qui auraient pu être là pour serrer la main ou hocher la tête pour que les choses aillent bien. Malgré la gravité de sa maladie, il semblait indifférent.

Ainsi, lorsque le vaccin COVID-19 est devenu disponible, je me suis préparé à une série de scepticisme de sa part.

“J’avais en quelque sorte des réserves comme beaucoup d’Afro-Américains à l’époque à cause de notre histoire”, m’a dit mon père dans une récente interview où nous avons repensé à son parcours avec le vaccin.

L’histoire qui l’a rebuté et l’a amené à remettre en question les responsables de la santé comprenait l’expérience de Tuskegee, où le gouvernement américain a menti à un groupe d’hommes noirs souffrant de syphilis, leur disant qu’ils recevaient un traitement médical alors qu’il était en fait retenu.

« Je suis arrivé dans les années 60. Enfant, je me souviens avoir regardé la télévision et vu des gens se faire battre avec des tuyaux et [having] les chiens séchés [them], se souvient papa. “Je comprends ces sentiments de ne pas faire confiance.”

Selon le CDC, être immunodéprimé rendait mon père particulièrement vulnérable au COVID-19, mais vivant dans le nord de l’État de New York, loin de l’épicentre de la pandémie, cela ne semblait tout simplement pas assez réel.

Puis, après Noël, l’appel est venu : ma mère et mon père avaient tous les deux été testés positifs pour COVID-19.

« Je pensais que j’avais tout fait correctement », se souvient mon père. « Je pensais que je portais un masque. J’ai fait tout ce que les médias disaient. Qu’est-ce que tu es censé faire ?”

J’étais enceinte d’environ six mois à l’époque et absolument terrifiée à l’idée de perdre mes deux parents. Je suis un enfant unique de l’ordre le plus élevé. Je ne connais pas, ou ne veux pas savoir, la vie sur cette planète sans eux.

Étonnamment, alors que les symptômes de mon père étaient légers, ma mère a ressenti le poids du virus et a lutté contre la respiration, la fatigue et les maux de tête.

Même si je n’étais pas encore mère avec mon propre enfant en main, cette nouvelle m’a fait passer complètement en mode parental. Je les ai suppliés tous les deux – maintenant qu’ils savaient par eux-mêmes que le virus était réel, pourraient-ils envisager de se faire vacciner dès qu’ils se seraient rétablis ?

« En y réfléchissant et en commençant à voir des choses qui se produisaient dans notre communauté, nos gens tombaient malades et décédaient à cause de cela, j’ai réalisé que je devais vraiment réorienter ma pensée », m’a dit mon père.

Savoir que son premier petit-enfant était en route n’a pas non plus fait de mal en tant que facteur de motivation. En fait, j’ai fait de la vaccination une condition préalable avant qu’ils puissent le détenir en personne.

« Je voulais juste me battre, tu vois ce que je veux dire ? Je pensais juste qu’il était plus important pour moi d’être ici », dit mon père lorsque je lui demande comment l’arrivée imminente de mon fils a eu un impact sur sa réflexion. « Voir mon petit-fils et le tenir… Il est important pour moi de faire tout ce que je peux pour pouvoir être là pour lui.

Selon la Fondation de la famille Kellogg, les adultes blancs représentent en fait la majorité des adultes non vaccinés (57 %), mais les Noirs sont toujours moins susceptibles de se faire vacciner et de subir le plus gros de l’impact dévastateur du COVID-19.

Sachant que la majorité des nouveaux cas de COVID-19 sont dus à ceux qui ne sont pas vaccinés, il m’a semblé qu’il était de ma responsabilité, non seulement en tant que journaliste mais aussi en tant que citoyen, de demander à mon père de partager son parcours de sceptique sur le vaccin à croyant.

“Si cela aide quelqu’un, alors cela en vaut la peine”, m’a dit papa après l’avoir interviewé.

Pour beaucoup, le désir de se faire vacciner viendra trop tard car ils sont assis sur un ventilateur ou font face à la mort seuls dans un hôpital.

Je remercie Dieu chaque jour que ma famille n’ait pas été confrontée à cette réalité. Mais alors que la variante delta hautement contagieuse fait rage, nous tous, y compris les enfants comme mon enfant de 5 mois qui ne peuvent pas se faire vacciner, comptons sur les autres pour faire des choix réfléchis pour le plus grand bien.

Mon père ne juge pas les gens avec des doutes. Il veut juste qu’ils sachent qu’il est normal de changer d’avis.

« Il fut un temps où certains droits, on nous disait que nous n’en avions pas. Vous avez le droit de pouvoir prendre cette photo pour pouvoir vivre. Vous avez le droit de prendre cette photo pour protéger votre famille », dit-il.

« Nous sommes un peuple fort. Et je pense que lorsque nous examinons le raisonnement et que nous examinons la situation dans son ensemble, nous prendrons la bonne décision. »

Pour voir l’interview complète avec mon père et le Dr Shamard Charles, regardez la vidéo ci-dessus.

