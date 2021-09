Pourquoi Montrezl Harrell n’a pas été invité au mariage d’Anthony Davis

in

Montrezl Harrell était l’un des nombreux joueurs échangés par les Lakers de Los Angeles cette intersaison aux Wizards de Washington. Il semble qu’il n’y ait pas d’amour perdu entre le joueur de 27 ans et ses anciens coéquipiers.

C’était un secret de polichinelle que l’un des coéquipiers de Harrell, Dennis Schroder, était largement méprisé par les autres Lakers. Mais il semblerait qu’il ait rencontré un problème similaire.

Le week-end dernier, Anthony Davis s’est marié. De nombreux coéquipiers, passés et présents, étaient présents.

Une omission notable ?

Harrell.

Lorsqu’il a été confronté à cela, Harrell a expliqué pourquoi il n’avait pas marqué d’invitation.

“Nah bruh ne m’aime pas comme ça”, a-t-il déclaré à l’initié de la NBA Brandon ‘Scoop B’ Robinson.

Chose intéressante, alors que Davis a été très ouvert à propos d’un Laker avec lequel il détestait jouer l’année dernière – il a été étrangement silencieux en ce qui concerne Harrell.

Harrell a rejoint les Lakers avec beaucoup de battage médiatique autour du déménagement, mais finalement la relation n’a jamais vraiment fonctionné. Il a régulièrement critiqué l’organisation et semble maintenant vraiment salé sur la façon dont tout s’est passé.

C’est une façon de procéder. https://t.co/QbFS5uYpUn – Jeu 7 (@game7__) 20 septembre 2021

L’année dernière, Harrell a récolté en moyenne 13,5 points et 6,2 rebonds sur 62,2% des tirs – une performance nettement pire que celle qui lui a valu le sixième homme de l’année avec les LA Clippers un an plus tôt.

S’il finit par rebondir avec les Wizards et revient à cette forme SMOY, alors les Lakers étaient clairement le problème. S’il ne le fait pas, alors il sera probablement temps de faire une petite introspection sur le véritable problème de sa carrière.

En rapport: Magic Johnson règle le débat LeBron contre Kevin Durant une fois pour toutes