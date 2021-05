Pourquoi Morgan York de Hannah Montana a cessé d’agir après la série Disney de Miley Cyrus

Je pense que j’ai aussi largement sous-estimé à quel point il y aurait un tollé à ce sujet. Je pensais que je pouvais simplement partir, et personne ne me demanderait pour les onze prochaines années de ma vie: «Pourquoi as-tu arrêté de jouer? Mais oui, ce n’était plus amusant. Ma passion pour le théâtre ne l’emportait pas sur tous les coûts, comme tout le temps que vous passez loin de vos proches sur les plateaux et le contrôle constant des gens qui vous regardent. Et ma passion pour l’écriture de fiction, qui existait aussi longtemps que ma passion pour le théâtre, était juste beaucoup plus forte, et c’était quelque chose que je préférais.