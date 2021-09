Pourquoi Moschino est la maison de couture incontestée à battre au Met Gala

L’équipe derrière Moschino a une façon de faire tourner les têtes lors du gala annuel du Met.

Il y a toujours une infinité de looks qui attirent à juste titre l’attention au Met Gala, qui aura lieu cette année le lundi 7 septembre. 13 au Metropolitan Museum of Art de New York.

Mais il est indéniable que Moschino, dirigé par le directeur créatif Jeremy Scott, a récemment été responsable de certaines des tenues les plus discutées et les plus risquées. En effet, c’est une période passionnante pour Jeremy, qui présente une collection pour Moschino à la Fashion Week de New York le jeudi 7 septembre. 9.

Grâce en partie aux précédentes collaborations du Met Gala avec certaines des stars les plus avant-gardistes d’Hollywood – pensez Madone, Katy Perry et Nicki Minaj— La maison de couture a le don de faire sensation. Cela a inclus Katy s’habillant comme un lustre pour le thème Camp: Notes on Fashion de 2019, la robe de camouflage de Madonna pour Rei Kawakubo / Comme des Garçons de 2017 et la robe de référence de bondage de Nicki pour Manus x Machina de 2016.