«Pourquoi Naglesmann ou Rodgers voudraient-ils venir?

La légende de Tottenham, Michael Dawson, a soutenu Scott Parker en tant que prochain manager des Spurs à temps plein.

Et talkSPORT a été dit qu’il était une cible plus réaliste pour le club, car il n’y a aucun moyen que Julian Nagelsmann ou Brendan Rodgers soient à distance intéressés par le travail.

Scott Parker Fulham est à sept points de la sécurité avec seulement cinq matchs de Premier League à jouer

L’ancien milieu de terrain de Tottenham Parker est l’un des noms liés à la reprise de l’entraîneur-chef par intérim Ryan Mason, bien que son équipe de Fulham soit au bord de la relégation de la Premier League.

Mason a été nommé à court terme la semaine dernière à la suite de la décision surprise de limoger Jose Mourinho juste une semaine avant leur finale de la Coupe Carabao contre Manchester City – qui s’est soldée par une défaite 1-0 au stade de Wembley.

Le joueur de 29 ans, qui est le plus jeune entraîneur de l’histoire de la Premier League, a été pressenti pour se voir attribuer le poste de manière permanente, mais a insisté pour parler SPORT après la dernière déception de dimanche selon laquelle assumer le rôle à plein temps “ n’est pas en mon esprit’.

De nombreux managers ont déjà été liés, avec Nagelsmann du RB Leipzig – qui aurait déjà été en pourparlers avec le Bayern Munich – et Rodgers de Leicester City, deux des plus grands noms, ainsi que l’ancien patron de Chelsea Maurizio Sarri et Nuno Espirito Santo des Wolves.

Nagelsmann est le jeune entraîneur le plus en vogue au monde et a été associé aux emplois des Spurs et du Bayern Munich

Parker, qui pourrait subir sa deuxième relégation de la Premier League en trois ans à la tête de Fulham, est actuellement le quatrième favori des bookmakers.

Et Dawson dit que l’ancien homme des Spurs pourrait être l’homme idéal pour diriger un projet à long terme à White Hart Lane afin de ramener l’équipe du nord de Londres en Ligue des champions.

“Ecoutez, Scotty connaît le club de football et je suis allé fort sur celui-ci, car je pense qu’ils ont besoin d’un projet, ils ont besoin d’un plan”, a déclaré l’ancien capitaine des Spurs lors du talkSPORT Breakfast de lundi.

«Ils avaient ça quand Mauricio Pochettino est allé là-bas, un plan à long terme. Vous ne pouvez pas simplement dire: «C’est vrai, nous voulons gagner un trophée».

«Quand ils ont limogé Mauricio, je pensais qu’ils allaient amener Jose Mourinho et qu’ils allaient gagner un trophée, j’ai été l’un des premiers à le dire. C’est un vainqueur en série et nous avons tous pensé que, quel que soit le trophée, il pouvait le gagner.

Darren Ambrose dit que les Spurs “ embarrassants ” ont joué “ à la manière de Mourinho ” lors de la défaite finale de la Coupe Carabao et que le club des marques a la “ risée ”

«Mais je pense que maintenant ils ont limogé Jose, que ce soit vrai ou faux une semaine avant la finale de la coupe, cela doit être discuté, mais ils ont besoin d’un plan à long terme maintenant.

«Écoutez, j’aimerais voir Brendan Rodgers là-bas, mais il fait un travail incroyable à Leicester, pourquoi le laisseraient-ils partir?

«Donc je pense, d’accord, vous regardez Scott Parker à Fulham, oui, on dirait qu’ils vont être relégués, mais il a joué là-bas en tant que joueur, il était là en tant qu’entraîneur et a fait tout ce travail à Tottenham.

«Je pense juste que nous devons trouver un jeune manager avec le soutien des propriétaires et dire que nous avons un plan, nous avons un plan quinquennal, pouvons-nous atteindre le niveau qu’ils étaient sous Pochettino?

«Je pense qu’ils sont revenus à cette époque et qu’ils doivent reconstruire à nouveau et essayer d’entrer en Ligue des champions, car vous regardez les quatre meilleures équipes maintenant et il semble que ce soit vraiment une grande demande pour les Spurs d’y entrer. “

Et il semble que Parker soit une cible réaliste pour le club du nord de Londres, selon un fan déçu.

Rodgers pourrait terminer la saison avec une médaille de vainqueur de la FA Cup avec Leicester City

Le partisan de Ben the Spurs a rejoint l’ancien attaquant Darren Bent dimanche après la défaite finale, et il a insisté sur le fait que ni Nagelsmann ni Rodgers ne seraient de loin intéressés à prendre les commandes à Tottenham.

«Je ne sais pas trop où nous allons maintenant», a-t-il déclaré à talkSPORT.

«Kane ira cet été, ce n’est même pas une question de« si », s’il a un sens à son sujet, il sera le premier à sortir du club. Nous n’avons pas de manager et le propriétaire a remis un trophée en 20 ans.

«Tout le monde parle de Nagelsmann et de Rodgers, mais pourquoi voudraient-ils venir? Ils sont dans de meilleurs clubs!

«Nous avons des propriétaires qui ont construit un stade incroyable et ils ont une énorme entreprise. Si vous allez en Corée du Sud maintenant, toutes les autres personnes sont fan de Tottenham.

«Mais qu’avons-nous à montrer pour cela?»