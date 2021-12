Pourquoi Nancy McKeon n’est pas revenue pour ABC Reunion Special

La reconstitution en direct devant un public de studio des sitcoms des années 80 Facts of Life et Diff’rent Strokes fait toujours parler les téléspectateurs. Il y a eu de nombreuses surprises spéciales, y compris les fans qui ont eu droit à des apparitions des membres originaux de la distribution de Facts of Life Lisa Whelchel, Mindy Cohn et Kim Fields. Whelchel a même interprété la chanson thème classique de la série au début de l’épisode et sonnait très bien. Mais une personne qui était visiblement absente était Nancy McKeon, qui a joué Jo Polniaczek dans la série. Dans une interview avec Billy Bush d’Extra, Whelchel a réfléchi aux retrouvailles avec sa famille de télévision et a expliqué pourquoi McKeon ne pouvait pas faire la réunion.

« Oh, toujours aussi bien », a déclaré Whelchel à Bush à propos de sa réintégration avec l’équipage. « Nancy McKeon nous a manqué… c’était triste de ne pas nous avoir tous les quatre, mais c’est toujours amusant. »

Whelchel a déclaré que ce n’était pas que McKeon ne voulait pas participer, c’est simplement qu’elle ne pouvait pas en raison de ses récentes circonstances de vie. « Nancy était à la maison et ils venaient juste de déménager et ses enfants venaient d’entrer à l’école, il était donc difficile pour elle de faire le voyage », a déclaré Whelchel à propos de l’absence de McKeon.

Heureusement, elle reste en contact avec ses anciennes co-stars. « Nous avons un petit fil de groupe que nous appelons le » fil des sœurs « », a-t-elle déclaré. Elle a même plaisanté avec Bush lorsqu’il a demandé à quel point chaque star se rapporte à leurs personnages. Bush a demandé: « Combien est Nancy comme Jo? » Whelchel a déclaré: « Elle ressemble autant à Jo que je suis à Blair, ce qui est très peu! »

Facts of Life est un spin-off de Diff’rent Strokes. L’émission a été diffusée à l’origine sur NBC de 1979 à 1988. C’est l’une des sitcoms les plus anciennes des années 1980. L’émission continue d’être diffusée et est également disponible en streaming sur Pluto TV.

Depuis l’émission, McKeon a joué dans plusieurs téléfilms, dont beaucoup ont été diffusés sur Lifetime et Hallmark. Elle a également interprété l’inspecteur Jinny Exstead dans le drame policier à vie The Division, ainsi qu’un rôle récurrent dans Sonny with a Chance de Disney en tant que mère du personnage principal de Demi Lovato. Elle a retrouvé sa co-vedette de Facts of Life, Kim Fields, dans le téléfilm de 2019 You Light Up My Christmas.