Pourquoi Natalie de la fiancée de 90 jours peut-elle déjà être dépassée par Mike

in

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers de 90 Day Fiancé: Happily Ever After? tell-all partie 2. Lisez à vos risques et périls !

Mike Youngquist révélé dans la partie 1 du Fiancé de 90 jours : pour toujours ? dire-tout qu’il avait l’intention de déposer des papiers de divorce après avoir appris ce que Natalie Mordovtseva était (et est) jusqu’à tout en vivant séparé de lui. Bien qu’il n’ait pas encore été “officiellement” révélé si les deux sont terminés ou non, il semble que Natalie ait évolué sur la base d’observations aléatoires de fans.