Pourquoi Nathalia Casco a-t-elle abandonné Nuestra Belleza Latina ?

. En 2016, il y a eu un scandale à Nuestra Belleza Latina VIP avec la démission d’un finaliste

Depuis 2007, date à laquelle l’émission de téléréalité Nuestra Belleza Latina a officiellement commencé, le programme Univisión a diffusé toutes sortes de moments qui sont entrés dans l’histoire, non seulement liés à la compétition et à la vie de centaines de concurrents, mais aussi des moments qui ont laissé les téléspectateurs bouche bée.

Et au-delà des luttes et des frictions sur les questions de coexistence, qui apparaissent généralement dans le concours et les triomphes des 11 reines qui ont remporté la couronne, l’un des plus grands souvenirs que le spectacle a laissés, a à voir avec la démission de l’un des participants les plus célèbres, en pleine diffusion en direct.

Malgré un large soutien du public, qui aurait très probablement pu la couronner lors de son retour à Nuestra Belleza Latina VIP en 2016, la Hondurienne Nathalia Casco, a laissé tout le monde en un seul morceau, lorsqu’elle a déclaré à l’antenne qu’elle quittait le concours, bien qu’il ait été sauvé de l’élimination.

Nathalia Casco démissionne de Nuestra Belleza Latina Malgré le fait que des milliers de personnes l'ont soutenue pendant son séjour à Nuestra Belleza Latina VIP, la Hondurienne Nathalia Casco a démissionné ce soir du concours Univision attribuant sa décision à la fatigue émotionnelle que le concours lui laisse. La catracha a été sauvée par le public pendant 10 fois qu'elle était dans la zone de danger…

Dans le moment mémorable, qui s’est perpétué dans une vidéo qui continue de rouler sur YouTube et sur les réseaux sociaux, et qui continue d’être vu, malgré le fait que 5 ans se soient écoulés, on observe comment Nathalia Casco communique avec l’animatrice de l’époque de l’émission, Javier Poza, qui renonce à la compétition.

Les juges ont soutenu le courage de Nathalia Casco d'abandonner Nuestra Belleza Latina VIP. Jacqueline Bracamontes a pleuré avec une telle émotion et Patricia Corcino est reconnaissante pour cette opportunité.

«Ça me semble quelque chose de super sympa, que les gens continuent de me soutenir, mais j’ai quelque chose à dire. Je veux aussi dire aux personnes qui m’ont soutenu, merci beaucoup, que je vous aime, que je vous remercie pour ce soutien inconditionnel, mais Patricia est une femme, tout comme ma mère, et j’aimerais qu’elle ait le opportunité, et je démissionne », a commenté Nathalia en pleurant, laissant Javier Poza impressionné, qui lui a demandé à nouveau si elle était sûre de sa décision.

La participante sortante a parlé sans mâcher ses mots de ce qui l'a amenée à prendre la décision drastique de quitter la compétition.

“Que je démissionne, que je lui donne (Patricia) l’opportunité de continuer dans la compétition”, a déclaré la reine hondurienne, faisant éclater les cris du public lui demandant de ne pas le faire. “Mon état émotionnel est plus important, j’ai l’impression que je n’en peux plus”, a-t-il ajouté.

La démission de Nathalia, quelque chose d’inédit, et du jamais vu dans la série, a suscité une telle surprise que même les compagnons de la jeune fille, dont Clarissa Molina, qui a finalement remporté la victoire, Setareh Khatibi, Barabara Turbay, Catherine Castro et Joséphine Ochoa seront littéralement laissé sans voix.

Après avoir vu les images de son passage par Nuestra Belleza VIP, ses combats et le moment où elle a décidé d'abandonner la compétition (malgré la préférence du public), la Hondurienne a ouvert son cœur et pour la première fois elle a raconté ce qui l'a amenée à le faire. Quatre ans après ce moment, Nathalia assure qu'il aurait pu y avoir…

Après l’agitation causée et alors que quelques années se sont écoulées depuis ce moment, lors de l’une des réunions des reines de Nuestra Belleza Latina qu’Univisión a organisées, la Hondurienne a avoué qu’elle regrettait à ce jour d’avoir quitté le programme comme ça .

Avec une grande honnêteté, et sans vouloir paraître présomptueuse, la jeune femme a confié à Jomari Goyso et Alejandra Espinoza que même si à ce moment-là elle était “fatiguée et triste” de se sentir rejetée et non aimée par ses compagnons, elle a le sentiment que si elle n’avait pas donné up, elle aurait été la gagnante de Nuestra Belleza Latina VIP et non Clarissa Molina.

Nathalia est actuellement une influenceuse et mannequin reconnue sur les réseaux sociaux.

Si vous souhaitez suivre Nathalia Casco sur son Instagram, cliquez ici.