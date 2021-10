Pas un tel « Impossible Amor ».

Chanteur Natti Natacha est en mission pour redéfinir le rêve américain pour sa fille La vie, né le 22 mai. L’artiste « All About Me » a qualifié le fait d’être dominicain de « synonyme de bonheur, d’amour, de montrer au monde que nous pouvons faire n’importe quoi », lors de la série de vidéos Ones to Watch d’E! le 15 octobre. en l’honneur du Mois du patrimoine hispanique.

« Je veux que ma fille apprenne tout sur ma culture, sa culture », a déclaré Natasha en exclusivité à E! Nouvelles. « Je veux qu’elle voie à quel point nous sommes heureux. Je veux qu’elle voie que rien ne nous rabaisse, que lorsque nous tombons, nous nous relevons. Que nous pouvons quitter notre pays pour nous battre pour ce que nous voulons, mais nous ne cessons jamais d’aimer notre pays et nous repartons plus fiers que jamais. »

Natasha a ajouté : « En fin de compte, à l’avenir, elle dira : ‘Eh bien, ma mère l’a fait, donc je peux le faire.' »