Pourquoi NCIS: La finale de la série à la Nouvelle-Orléans a mis fin aux choses de cette façon pour Pride et Sasha

Donc, si vous pensez que Sasha est suivie pendant un certain temps jusqu’à ce que sa voiture soit essuyée au milieu de nulle part, et qu’elle soit tuée par des assassins voyous, cela pourrait être le cas. Si vous pensez que celui qui suivait Sasha était un bon samaritain qui a appelé les flics sur elle pour avoir jeté son téléphone par la fenêtre, la ramenant ainsi dans les griffes du gouvernement, cela aurait pu arriver. Ou si vous pensez qu’elle a déjoué ceux qui la suivaient et qu’elle a échappé à tous ses problèmes et a déménagé sur une île magnifique, cela aurait pu aussi être le résultat de Sasha. Cela dépend vraiment de savoir si vous êtes pessimiste ou optimiste, je suppose.