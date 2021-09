“Pourquoi ne convaincez-vous pas BMS ?” : Chidambaram cible le gouvernement de Modi à propos de la résolution de l’affilié RSS contre la politique de monétisation

in

Le BMS, qui a adopté une résolution contre l’inflation, a également annoncé une manifestation panindienne contre la politique de monétisation le 2 novembre.

Poursuivant sa critique du pipeline national de monétisation du Centre, le haut dirigeant du Congrès, P Chidambaram, a interrogé lundi le Premier ministre Narendra Modi et le ministre des Finances Nirmala Sitharaman s’ils consultaient le Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), un syndicat affilié à Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). , avant d’annoncer le plan.

« Si le Premier ministre, le FM et les ministres sont si sûrs des mérites du pipeline national de monétisation, pourquoi ne convainquent-ils pas d’abord le Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) ? BMS est le syndicat affilié à RSS. BMS a-t-il été consulté avant l’annonce du NMP ? Chidambaram a déclaré dans un tweet.

Le BMS, qui a adopté une résolution contre l’inflation, a également annoncé une manifestation panindienne contre la politique de monétisation le 2 novembre. Il a déjà prévu une manifestation nationale le 9 septembre contre la hausse des prix.

Pendant ce temps, le Swadeshi Jagran Manch, une filiale de RSS qui encourage la production indigène et s’oppose à la privatisation et au désinvestissement, a également critiqué le programme NMP de 6 millions de roupies Rs dévoilé par Nirmala Sitharaman le mois dernier.

Le gouvernement, pour sa part, a défendu le projet de lever des fonds en louant des actifs d’infrastructure des ministères du gouvernement central et des entreprises publiques dans le cadre du NMP sur quatre ans, de l’exercice 2022 à l’exercice 2025. Il a déclaré qu’il y aurait des actifs étant monétisés, et seuls les actifs de friches industrielles sous-utilisés seront proposés pour une meilleure utilisation sans aucun changement de propriété.

Dimanche, Chidambaram a qualifié le projet d’acte de “vol à la lumière du jour”. « Le projet de pipeline de monétisation nationale du gouvernement central est un vol à la lumière du jour. Tout ce qui a été créé par les gouvernements du pays au cours des 70 dernières années est remis entre les mains de quelques privilégiés. Les gens devraient être conscients de cette menace et s’y opposer », a déclaré Chidambaram, cité par l’agence de presse ANI.

La mise en œuvre du NMP pourrait s’avérer être un funambule pour le gouvernement en raison des nombreux obstacles qui l’attendent. Il s’agit notamment du manque de flux de revenus identifiables dans divers actifs, du niveau d’utilisation des capacités des réseaux de gazoducs et de gazoducs, du mécanisme de règlement des différends, des tarifs réglementés des actifs du secteur de l’électricité et du faible intérêt des investisseurs pour les autoroutes nationales à moins de quatre voies.

La lenteur de la privatisation des entreprises gouvernementales, notamment Air India et BPCL, et les offres moins qu’encourageantes dans le cadre de l’initiative PPP récemment lancée dans les trains, indiquent qu’il n’est pas si facile d’attirer l’intérêt des investisseurs privés.

