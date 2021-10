Photo de Serena Taylor/Newcastle United via .

West Ham United et Tottenham Hotspur s’affronteront demain dans le derby de Londres.

Les Hammers and Spurs s’affronteront dimanche au stade de Londres en Premier League.

Le match débutera à 14 heures, heure du Royaume-Uni.

Tottenham affrontera West Ham après une défaite 1-0 contre Vitesse à l’extérieur de la Ligue Europa Conference.

L’entraîneur-chef des Spurs, Nuno, a laissé certains des meilleurs joueurs, dont Harry Kane, à Londres.

Harry Winks, Dele Alli et Davinson Sanchez font partie des joueurs qui ont débuté contre Vitesse aux Pays-Bas.

West Ham était également en action jeudi soir.

Photo de Sebastian Frej/MB Media/.

Les Hammers ont eu raison du KRC Genk 3-0 au London Stadium en Ligue Europa.

L’attaquant Michail Antonio n’a pas joué, tandis que des joueurs comme Angello Ogbonna et Said Benrahma étaient sur le banc des remplaçants pour le début du match.

Le présentateur de Sky Sports, Jeff Stelling, a critiqué l’entraîneur-chef de Tottenham, Nuno, tout en discutant des deux équipes avec l’ancien défenseur central des Spurs Michael Dawson lors de l’émission Gillette Soccer Saturday aujourd’hui.

Michael Dawson de Tottenham Hotspur a l’air abattu à la fin du match (.)

Dawson, qui est également ambassadeur de Tottenham, a déclaré: « Ils en avaient assez pour gagner jeudi soir avec cette équipe. »

Stelling a répondu : « Quand vous ne gagnez pas, quand vous perdez, pourquoi n’avez-vous pas mis Harry Kane sur le banc ? Pourquoi n’as-tu pas mis Son sur le banc ? Pourquoi n’avez-vous pas certains de vos joueurs clés pour vous sortir du pétrin ? »

Le présentateur a ajouté: « West Ham, quand ils ont joué en milieu de semaine dans une compétition plus forte en Ligue Europa, ils ont reposé Antonio, Fornals et Benrahma et Ogbonna, même le gardien, ils étaient sur le banc des remplaçants, mais ils ont bien compris quand Les Spurs, les Spurs se sont trompés, n’est-ce pas ?

Vous pouvez regarder l’échange complet dans le clip ci-dessous.

🗣 « Ils en ont eu assez pour sortir et gagner. » Michael Dawson critique l’équipe de Tottenham qui a joué contre Vitesse car il pensait que les joueurs étaient assez bons pour gagner le match pic.twitter.com/N1V1YZx0SQ – Football Daily (@footballdaily) 23 octobre 2021

