Pourquoi ne pas appeler CCP comme une menace? ⋆ 10z viral

Le vice-président de l’époque, Joe Biden, serre la main du président chinois Xi Jinping dans le Grand Hall du Peuple à Pékin, le 4 décembre 2013 (Crédit: Lintao Zhang / . Pool)

Ce que disent les récents discours de Biden et Blinken sur l’accent insensé de l’administration sur la coopération avec la Chine.

Les hauts responsables de l’administration Biden ont en grande partie tenu leurs promesses de rivaliser vigoureusement avec la Chine. S’appuyant sur les politiques chinoises de l’administration Trump, ils ont fait pression sur Pékin pour ses horribles violations des droits de l’homme, renforcé le soutien américain à Taiwan en utilisant le cadre de l’administration précédente et construit le Quad des démocraties du Pacifique. En plus de cela, l’attention de l’équipe Biden sur l’action multilatérale a commencé à donner des résultats: cette semaine, ils ont annoncé des sanctions contre les responsables chinois, en coordination avec le Royaume-Uni, l’UE et le Canada, pour punir les responsables du PCC pour leur rôle dans la Génocide ouïghour.

Mais cette vague d’activité a été associée, de manière étonnante, à un effort délibéré pour laisser de la place à des réunions telles que le sommet rancunier américano-chinois de la semaine dernière en Alaska et la décision du président Biden d’inviter le secrétaire général du PCC à un sommet mondial sur le climat.

Entendre Biden évaluer le défi posé par le PCC, c’est écouter une description sinueuse de sa récente conversation téléphonique avec son secrétaire général Xi Jinping, comme il l’a fait hier. «Je lui ai répété clairement ce que je lui ai dit en personne à plusieurs reprises: que nous ne cherchons pas la confrontation, même si nous savons qu’il y aura une concurrence féroce et rude.

Personne ne veut d’un conflit militaire, mais si dénoncer les violations des droits de l’homme d’un régime autoritaire et l’intimidation internationale est quelque chose, c’est une confrontation. En d’autres termes, les politiques et les déclarations de la propre administration du président démentent la nécessité d’appeler la situation ce qu’elle est, et non une version sucrée de la vérité.

Le problème n’est pas que les fonctionnaires ont renoncé à dénoncer les transgressions du PCC. Lors d’un voyage à Tokyo au début du mois, le secrétaire d’État Antony Blinken a accusé Pékin d’avoir utilisé «la coercition et l’agression pour éroder systématiquement l’autonomie à Hong Kong, saper la démocratie à Taiwan, abuser des droits de l’homme au Xinjiang et au Tibet, et affirmer des revendications maritimes dans le sud. Mer de Chine »en violation du droit international. Si cela ne met pas un point assez fin sur les choses, Blinken a accusé le Parti de génocide au Xinjiang et a qualifié Taiwan de «pays» (une utilisation notable du terme pour un haut responsable américain) alors que le continent continue son envol. harcèlement de la seule démocratie chinoise du monde. Blinken et Biden ont tous deux défini ce concours comme une bataille fondamentale entre la démocratie et l’autoritarisme au 21e siècle.

Hier, Biden, dans sa réponse sur la Chine mais aussi en parlant plus largement, a déclaré que «la plupart des universitaires avec lesquels j’ai eu affaire à Penn sont d’accord avec moi dans tout le pays – qu’il s’agit d’une bataille entre l’utilité des démocraties au 21e siècle et les autocraties. «

Selon eux, la concurrence avec la Chine est l’un des aspects les plus importants de cette bataille entre deux systèmes. C’est un pronostic discordant – et pourtant, leur diplomatie n’a pas réussi à répondre à l’occasion qu’ils décrivent en recherchant une coopération là où elle ne peut pas exister, et en minimisant par conséquent la menace du PCC envers les intérêts américains.

Le voyage de Blinken à Bruxelles cette semaine est un excellent exemple de cette contradiction. L’accent mis par Biden-Blinken sur la collaboration avec les alliés américains pour contrer le PCC a conduit à un peu plus de coordination, comme l’attestent les annonces de sanctions de cette semaine.

Mais Blinken a rapidement sapé cette décision avec un discours prononcé jeudi lors d’un sommet de l’OTAN à Bruxelles:

Les États-Unis n’obligeront pas nos alliés à faire un choix «nous ou eux» avec la Chine. Il ne fait aucun doute que le comportement coercitif de Pékin menace notre sécurité et notre prospérité collectives, et qu’il s’emploie activement à saper les règles du système international et les valeurs que nous partageons avec nos alliés. Mais cela ne signifie pas que les pays ne peuvent pas travailler avec la Chine dans la mesure du possible, par exemple sur des défis tels que le changement climatique et la sécurité sanitaire.

Ses remarques étaient d’autant plus vaines que d’autres parties du discours contenaient une explication convaincante de la raison pour laquelle les États-Unis et leurs alliés doivent travailler ensemble pour affronter Pékin. Et si les affirmations de l’administration Biden – sur la volonté du PCC d’éteindre la démocratie à travers le détroit de Taiwan, le génocide ouïghour et la lutte entre démocratie et autocratie – doivent être prises au sérieux, rivaliser efficacement avec Pékin exige que les alliés de l’Amérique fuient le single la plus grande menace pour les valeurs sur lesquelles la relation transatlantique trouve ses prémisses. Ils font face à un choix.

Et si le sommet d’Anchorage a démontré quelque chose, c’est que les diplomates chinois sont plus intéressés à jouer devant un public mondial qui, espèrent-ils, écartera la capacité de l’Amérique à diriger dans le monde que de s’engager sérieusement dans la prévention du changement climatique et des maladies infectieuses. La réunion n’a réussi qu’à fournir une opportunité aux hauts fonctionnaires du PCC d’atteindre un public mondial.

Biden ne semble pas encore l’avoir reconnu, c’est pourquoi il a déclaré hier que «je ne les critique pas pour l’objectif» de devenir «le premier pays du monde, et le pays le plus puissant du monde».

Il a ajouté: «Cela n’arrivera pas sur ma montre.» Mais à moins que Biden et son équipe adoptent une rhétorique plus pointue et se dispensent de l’idée que leurs avertissements sur le PCC peuvent raisonnablement être accompagnés d’une coopération sur le changement climatique et d’autres questions, ils auront du mal à défendre la démocratie mondiale contre la menace très autoritaire qu’ils prétendent reconnaître.