Pourquoi ne pouvons-nous pas remettre en question les origines de COVID? ⋆ 10z viral

par Arjun Walia, Évolution collective:

Rappelez-vous le début de la pandémie de COVID et des discussions ont eu lieu sur les origines du virus. Était-il d’origine naturelle, provenant d’une chauve-souris infectée vendue sur un marché humide en Chine, ou a-t-il été créé dans un laboratoire et a-t-il été divulgué intentionnellement ou accidentellement? À l’époque, l’échelle était fortement considérée comme une théorie du complot, et si vous demandez à la plupart des gens aujourd’hui, y compris inévitablement des vérificateurs de faits, ils vous diront que c’est vrai – COVID provenant d’un laboratoire est une simple théorie du complot.

Mais encore aujourd’hui, beaucoup ne sont pas d’accord avec cette hypothèse.

Le 3 mai, le journaliste Nicholas Wade, un écrivain scientifique qui a travaillé pour le personnel de Nature, Science et, pendant de nombreuses années, pour le New York Times, a écrit un article extrêmement long sur Medium intitulé: Origin of Covid – Follow the Clues.

Dans celui-ci, il explore comment la «démystification» de l’histoire des origines du laboratoire est née et le conflit d’intérêts brutal associé à la lettre publiée par The Lancet affirmant que le virus était naturel. La lettre a été écrite par le Dr Peter Daszak, président de l’EcoHealth Alliance de New York. Son organisation a financé la recherche sur les coronavirus à l’Institut de virologie de Wuhan. Cela signifie que le Dr Daszak serait au moins en partie responsable de la fuite de COVID de ce laboratoire s’il y était introduit et en fait avait fui. Pourtant, ce conflit d’intérêts austère n’a jamais été revendiqué dans la lettre du Lancet, qui est devenue l’élément politique qui a encouragé le monde à ne pas tenir compte des origines des laboratoires.

Au fil du temps, comme le suggère Wade, les preuves que le COVID provient effectivement d’un laboratoire continuent de s’accumuler:

Après tout, plus les mois passent sans que la théorie de l’émergence naturelle n’obtienne une once de preuves à l’appui, moins cela peut sembler plausible. Peut-être que la communauté internationale des virologues en viendra à être considérée comme un guide faux et intéressé. La perception de bon sens selon laquelle une pandémie éclatant à Wuhan pourrait avoir quelque chose à voir avec un laboratoire de Wuhan préparant de nouveaux virus de danger maximal dans des conditions dangereuses pourrait éventuellement remplacer l’insistance idéologique selon laquelle tout ce que Trump a dit ne peut être vrai.

Ne vous y trompez pas, et je dois écrire ceci, sinon nous risquons une démonétisation et une démonétisation supplémentaires, les médias grand public et les vérificateurs de faits vous assureront que COVID n’est pas originaire d’un laboratoire.

En lisant les recherches approfondies de Wade sur les origines du COVID, j’ai commencé à voir un schéma possible: le même ridicule et l’arrêt de la conversation scientifique concernant les origines du COVID qui s’est produit tout au long de 2020 semblent se produire en ce moment lorsque les scientifiques et les virologues s’interrogent les vaccinations actuelles et les méthodes de déploiement.

De nombreux scientifiques ont posé des questions sur les vaccins COVID, et ils ne sont confrontés qu’à la censure et à l’étiquette «anti-vaxxer», même lorsqu’ils sont eux-mêmes pro-vaccin.

Nous avons eu une discussion à ce sujet, et nous avons également examiné de l’intérieur comment la vérification des faits sur Internet et Big Tech s’assurent que l’histoire des vaccins ne sortira pas. Nous voulions donner aux gens un aperçu de la façon dont nos récits et notre bien-être financier en tant qu’entreprise sont pris en otage jusqu’à ce que nous acceptions de les modifier à la demande des vérificateurs de faits sur Internet.

