Pourquoi ne puis-je pas prendre de vidéos ou de captures d’écran dans Mario Kart Live : Home Circuit ?

Meilleure réponse: Pour protéger votre vie privée, vous ne pouvez pas prendre de captures d’écran ou de vidéos à l’aide du bouton de capture de la Nintendo Switch lorsque vous jouez à Mario Kart Live: Home Circuit. Les karts sont essentiellement des caméras sur roues qui parcourent votre maison, vous aurez donc besoin de cette intimité supplémentaire. Si vous souhaitez enregistrer vos courses ou partager les réactions de votre chat au kart, vous devrez utiliser une carte de capture.

Confidentialité s’il vous plaît avec Mario Kart Live: Home Circuit

Lorsque vous jouez à Mario Kart Live: Home Circuit, un flux en direct de ce que la caméra du kart voit s’affiche sur l’écran de la Nintendo Switch. Étant donné que ces karts sont destinés à être utilisés dans votre maison, il est possible que les captures d’écran capturent des images peu flatteuses ou même compromettantes. Le jeu ne vous permet pas de prendre des captures d’écran ou de capturer des vidéos pour protéger la vie privée de votre famille.

Puisqu’il s’agit d’un jeu destiné aux enfants, il aide les parents à avoir l’esprit tranquille en sachant que leur enfant ne pourra pas accidentellement télécharger des photos ou des vidéos sur Internet pendant qu’il joue.

Heureusement, si vous êtes conscient des risques d’enregistrement dans votre maison et que vous souhaitez toujours capturer des captures d’écran et des vidéos, il existe un moyen de le faire.

Comment puis-je capturer la vidéo et les captures d’écran de Mario Kart Live ?

En termes simples, vous aurez besoin d’une carte de capture. En connectant votre Nintendo Switch à la carte de capture, puis en connectant la carte de capture à un ordinateur, vous pourrez diffuser en direct ou enregistrer tout ce qui s’affiche sur l’écran de votre Switch. Si vous avez besoin d’aide pour vous installer, consultez notre guide sur la façon d’enregistrer ou de diffuser en continu le jeu Nintendo Switch à l’aide d’une carte de capture.

Gardez à l’esprit que la Nintendo Switch et le kart doivent être à au moins 16 pieds l’un de l’autre, et qu’il ne peut y avoir de murs entre eux pour que le jeu fonctionne correctement. Ainsi, vous aurez besoin que l’ordinateur et la carte de capture soient également à proximité du kart, sinon vous aurez des problèmes de signal.

J’ai eu un plaisir absolu à capturer une vidéo de mon chat alors qu’elle traque les karts Mario Kart Live. J’aimerais qu’il y ait un moyen d’accepter simplement un avertissement dans le jeu qui me permette de prendre des captures d’écran. Néanmoins, puisqu’il s’agit d’un jouet destiné aux enfants, il est logique que les capacités de vidéo et de captures d’écran soient complètement supprimées.

