Pourquoi ne stocker les mots de passe que lorsque 1Password peut faire bien plus ?

Personne n’aime penser à gérer ses mots de passe au travail toute la journée. S’ils vous disent le contraire, ils vous mentent probablement. Ça, ou ils ne connaissent tout simplement pas un gestionnaire de mots de passe à la hauteur. Entrez 1Password – l’un des meilleurs moyens de vous mettre, vous et toute votre équipe, sur la même page.

Pensez simplement au nombre de mots de passe que vous utilisez chaque jour. Chez Android Authority, nous avons des tas de connexions pour gérer nos analyses, rédiger de nouveaux contenus et commander des appareils à tester. C’est trop de simplement écrire des mots de passe dans une feuille de calcul non sécurisée, c’est pourquoi les gestionnaires de mots de passe sont des sauveteurs.

1Password n’est pas seulement un choix populaire pour les sites technologiques, il est devenu un succès auprès de plus de 90 000 entreprises, dont IBM, Slack, Dropbox, etc. Voici ce qui contribue à rendre 1Password si populaire.

Sécurité pour toute votre entreprise

La partie la plus importante de tout gestionnaire de mots de passe digne de ce nom est le cryptage. Après tout, c’est ce qui distingue 1Password de ces feuilles de calcul totalement non sécurisées que nous avons mentionnées. 1Password est crypté de bout en bout avec un cryptage AES 256 bits. Il va au-delà de l’approche traditionnelle du mot de passe de compte et ajoute une clé secrète locale unique de 128 bits pour aider à authentifier votre connexion.

Le service est infalsifiable et votre mot de passe sécurisé à distance est capable d’approuver vos informations d’identification avec une couche de sécurité supplémentaire pour garder les regards indiscrets à distance. Une architecture à connaissance nulle signifie également que même 1Password ne peut pas voir ce que vous avez enregistré.

1Password est conforme à toutes les normes les plus strictes de l’industrie, ce qui en fait la solution idéale pour les entreprises, grandes et petites. Vous pouvez créer des politiques de sécurité et définir des règles de pare-feu pour assurer la sécurité et la concentration de votre équipe. Une fois que 1Password est opérationnel pendant un certain temps, vous pouvez également consulter des analyses avancées pour voir comment votre entreprise utilise le service.

Vous pouvez même utiliser 1Password pour tout contrôler concernant votre sécurité. Les méthodes d’organisation aident à maintenir la productivité et à réduire le stress lié à la mémorisation de toutes vos connexions. 1Password s’intègre même de manière transparente avec les plateformes que vous utilisez déjà comme Azure AD, Okta et Slack afin que vous puissiez vous en tenir aux logiciels que vous connaissez et auxquels vous faites confiance.

Arrêter les menaces avant qu’elles ne fassent des traces

Il n’y a rien de pire que de découvrir vos connexions compromises après coup. Heureusement, 1Password propose un rapport de violation de domaine qui peut localiser vos informations dans les violations les plus récentes et envoyer un e-mail automatisé aux membres de l’équipe qui ont été touchés.

Ne vous inquiétez pas, personne ne peut créer ces rapports à part vous. Vous devrez vérifier votre domaine personnellement et vos informations resteront protégées. 1Password ne révèle pas le mot de passe qui a été compromis, seulement le nom du site et le type d’informations.

Vous trouverez probablement que la fonction Watchtower de 1Password vous sauvera la vie. Il fonctionne avec Have I Been Pwned pour vous avertir des sites Web compromis. Watchtower surveille également les mots de passe faibles et répétés afin que vous puissiez donner un coup de pouce à votre sécurité.

Sécurisé, pas lent

L’une des principales raisons pour lesquelles votre équipe peut abandonner un gestionnaire de mots de passe est si cela ralentit réellement les choses. Heureusement, 1Password propose des applications pour à peu près tous les systèmes d’exploitation ainsi que tous les principaux navigateurs. Nous parlons de Safari, Chrome, Firefox, Edge, etc.

Vous pouvez même utiliser 1Password pour protéger les cartes de crédit de votre entreprise, l’intégralité de votre répertoire d’adresses et vos documents sensibles. Si vous utilisez 1Password sur mobile, vous pouvez ajouter Face ID, Touch ID, Windows Hello ou un déverrouillage par empreinte digitale au mélange. Il fonctionne également avec une Apple Watch et une connexion Secure Enclave.

Si 1Password offre tout cela, la plus grande question est pourquoi vous ne l’avez pas encore essayé ? Vous pouvez démarrer avec un essai gratuit de 14 jours de 1Password Business, puis cela coûte aussi peu que 7,99 $ par utilisateur par la suite. Si vous souhaitez une sécurité supplémentaire ou si vous avez des exigences plus strictes, vous pouvez également contacter directement 1Password pour un devis personnalisé.