« Pourquoi ne votez-vous pas dans les églises ou les centres sportifs? »

Le 4 mai, il n’y aura pas d’année scolaire dans la Communauté de Madrid. Ces centres serviront de bureaux de vote pour les élections régionales. Les enfants n’auront pas de cours, mais les parents devront aller à leur travail. «Je pense que c’est très grave qu’il n’y ait pas d’enseignement ce jour-là; je m’en fiche de voter un dimanche ou un mardi, mais ça doit être une leçon pour les élèves», dit Enrique, qui vient de reprendre ses quatre ans -old fils de l’école.

Ce père a 35 ans et n’a « jamais » vu un parcours aussi chaotique: « D’abord c’était la pandémie, puis Filomena et maintenant les élections … toute excuse est bonne pour mettre les parents dans un bourbier. On ne peut pas toujours payer les familles », se lamente-t-il. Enrique ne prend pas position contre la tenue des élections, mais il demande le retour de ladite organisation. « Changeons le lieu de vote: pourquoi les gens ne votent-ils pas dans les églises ou les centres sportifs? », Suggère-t-il.

Enrique, quitte l’école. Jorge Paris

Enrique est indépendant, il pourra donc travailler ce jour-là depuis chez lui. Même ainsi, cela augure une journée compliquée. « Avec des enfants dans les parages et sans cours, je ne sais pas comment je vais le faire. » Pas plus qu’Anastasia, qui enseigne le russe dans un centre de langues pour adultes. « Mon fils a besoin de beaucoup d’attention et je ne sais pas comment je vais donner les cours même s’ils sont en ligne » – pendant ce temps, pense-t-il. «Voyons voir, si les grands-parents ne sont pas là, non?

Anastasia pose avec son jeune fils. Jorge Paris

C’est une option que la Caroline n’a pas. «Je n’ai personne avec qui les quitter et en période de pandémie, cela ne peut être avec n’importe qui», dit cette mère de famille nombreuse. À 29 ans, il travaille dans une entreprise de nettoyage et craint d’avoir ce jour-là un quart de travail du matin. « Si je ne vais pas travailler, ils me déduiront beaucoup d’argent. » Et c’est qu’il suppose que s’il ne va pas à son poste, ils le remplaceront par une autre personne: «Je ne peux pas me le permettre».

Carolina s’occupe de trois filles. Jorge Paris

Dans l’école d’en face, Elena attend ses trois enfants. Il vient d’apprendre qu’il n’y a pas d’école le mardi 4 mai. « Cela me semble faux, je ne savais pas. » En principe, il pense que cela ne l’affectera pas personnellement. « Je travaille habituellement les week-ends et les jours fériés. » Et au cas où je devrais aller à votre poste, « j’ai tiré sur ma mère ou ma sœur ». Même ainsi, il sympathise avec les autres familles: « Il y a ceux qui n’ont personne pour s’en sortir ».

Elena récupère ses enfants pour les nourrir à la maison. Jorge Paris

Edurne se présente dix minutes avant l’ouverture des portes de l’école. Cette fois, elle est venue, mais son mari est également disponible, car ils travaillent tous les deux à distance. Par conséquent, pour ce madrilène, les élections de mai ne sont pas un problème. Cependant, vous savez que votre cas n’est pas le cas habituel. « Nous avons eu de la chance. » Elle s’occupe d’une fillette de 3 ans et d’une fillette de 9 ans. « Je vais mettre le petit à jouer, mais le plus âgé devra faire ses devoirs », prévient-il.

Edurne Jorge Paris

Précisément, le fait que les enfants manquent un autre jour de classe est un problème pour les enseignants. « C’est fatal pour nous parce que nous avons le cours prévu et cela a été assez compliqué avec la tempête et le Covid », déclarent Belén et Begoña, deux enseignants de la petite enfance. «C’est un désordre pour nous», disent-ils. Non seulement à cause de l’arrêt des cours mais à cause de la peur de la contagion.

Deux professeurs de protestation infantile par l’arrêt des classes. Jorge Paris

– « Nous avons peur du Covid, car beaucoup de gens vont entrer et sortir de l’école et après, nous n’avons que quelques heures pour le désinfecter », dit Begoña.

– « Mais cela arriverait aussi un dimanche », explique le directeur de l’école qui accompagne les deux professeurs.

– « Oui, mais ce que je dis c’est que ces centres ne doivent pas être utilisés pour voter, qu’ils vont dans les centres de district, par exemple. »

– « Ah, eh bien, vous avez raison », répond le directeur.