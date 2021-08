Pourquoi n’est-il pas traité comme un attentat terroriste ? 10z viral

La police n’a pas établi de meurtre mais ne considère pas le saccage comme lié au terrorisme pour le moment (Photo: PA)

La fusillade de masse de Plymouth n’est pas traitée comme une attaque terroriste – mais cela pourrait encore changer à mesure que l’enquête progresse.

Six personnes, dont le tireur Jake Davison, sont mortes dans un déchaînement de fusils de chasse jeudi soir.

Une enquête pour meurtre est en cours pour déterminer pourquoi le jeune homme de 22 ans a commis cette atrocité, la pire du genre en Grande-Bretagne depuis 2010.

La police a confirmé qu’il avait ” assassiné une femme à une adresse ” à Biddick Drive avant d’abattre une ” très jeune ” fille et son parent masculin dans la même route.

Davison a tué deux personnes et en a blessé deux autres dans les rues avoisinantes, avant de retourner l’arme contre lui.

Metro.co.uk a révélé ce matin que Davison sympathisait avec la culture incel, un mouvement en ligne composé d’hommes misogynes qui a été lié à des meurtres précédents et à l’extrême droite.

Apparaissant lors d’une conférence de presse, il a été demandé au chef de police de Devon et de Cornwall, Shaun Sawyer, si un motif lié au terrorisme avait été entièrement ignoré.

Il a déclaré: “Ce n’est pas ignoré, c’est quelque chose sur lequel nous ne nous concentrons pas maintenant – la question était “avons-nous ignoré le terrorisme”.

Davison a posté des vidéos dérangées sur sa page Youtube dénonçant son mépris pour les femmes (Photo: PA)



Le chef de la police de Devon et de Cornwall, Shaun Sawyer, a déclaré que les motifs liés au terrorisme pourraient être écartés si de nouvelles informations étaient révélées

«Nous avons l’esprit ouvert, mais ce n’est vraiment pas l’objectif pour le moment en raison des informations dont nous disposons, que je ne suis pas en mesure de révéler maintenant.

« Clairement, si cela change, nous assurerons la liaison avec Scotland Yard et le commandement du terrorisme.

“Ils sont au courant de toutes les informations, et ils nous guideront là-dessus”.

M. Sawyer a confirmé que Davison était titulaire d’un permis d’armes à feu et a déclaré que les détectives n’avaient pas établi de motif pour le moment.

Il a ajouté: «Il n’y a aucun motif à notre connaissance à l’heure actuelle. Encore une fois, cela fera l’objet d’une enquête.

«Mais nous n’envisageons pour le moment pas le terrorisme ou une relation avec un groupe d’extrême droite ou un autre groupe de ce type.

“Mais clairement, il est sur les réseaux sociaux et cela fera partie de l’enquête.”

Plus : Royaume-Uni



M. Sawyer a également salué la réponse des services d’urgence et des habitants de Keyham, qualifiant la communauté de “forte”.

Il a également exhorté les gens à ne pas contacter la police à moins que ce ne soit “vraiment une urgence”, ajoutant: “Nous sommes maintenant très, très occupés”.

En 2014, Elliot Rodgers, 22 ans, a tué six personnes lors d’une fusillade en Californie. Les enquêtes ont révélé qu’il avait été influencé par le mouvement incel.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();