Pourquoi Netflix doit renouveler Julie et les fantômes dès que possible après la victoire de Big Emmy

Bien que, pour ma part, j’aurais préféré un renouvellement beaucoup plus tôt – comme dans, dès que le générique final a été diffusé sur la finale et que j’ai contacté Google pour savoir si la saison 2 était en route et que j’avais raté l’annonce – le timing ne pourrait pas être mieux après les impressionnantes victoires aux Emmy et les nouvelles nominations pour Netflix pour renouveler Julie et les fantômes Saison 2. En fait, dans mon scénario de rêve, Netflix commanderait deux autres saisons pour filmer dos à dos afin que le casting principal les membres ne vieillissent pas visiblement hors de leurs rôles. L’adolescente Madison Reyes est une chose, mais Charlie Gillespie, Owen Patrick Joyner et Jeremy Shada ne devraient pas vieillir visiblement en fantômes, n’est-ce pas ?