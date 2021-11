Pourquoi nettoyer en profondeur votre machine à laver régulièrement est si important et comment le faire | La vie

Vous le pensez peut-être, mais nous sommes désolés de dire non, la machine à laver ne se nettoie pas pendant que nous faisons la lessive. Nous devons effectuer une routine de nettoyage de temps en temps pour éviter les mauvaises odeurs, ainsi que d’éventuelles pannes de machines. Mais ne vous inquiétez pas, car si vous ne savez pas comment faire, voici quelques astuces pour nettoyer la machine à laver et la laisser comme neuve.

La machine à laver est cet appareil que pratiquement tout le monde a à la maison et, probablement, celui auquel nous prêtons le moins attention. On l’allume une à deux fois par semaine, on attend qu’il fasse son travail et c’est tout, jusqu’au lendemain (même s’il a des utilisations curieuses et alternatives).

Cependant, c’est quelque chose qui doit changer car, même si à chaque fois que nous le mettons, nous ajoutons différents produits de nettoyage, la machine à laver doit vraiment être entretenue et nettoyée comme nous le faisons avec le reste des appareils.

L’une des croyances populaires à propos de ces appareils est que, puisque nous ajoutons déjà du « savon » lorsque nous faisons la lessive, la machine à laver est nettoyée en même temps que nos vêtements.

Cependant, ce savon que nous mettons n’est pas pour la machine à laver, mais pour enlever la saleté des vêtements et… où va cette saleté ? Exactement, aux filtres de la machine et aux parties internes du tambour.

L’eau sale ainsi que des parties des tissus qui se détachent au cours du processus et des particules de détergents s’accumulent pour former une couche visqueuse qui pourrait bien être un ectoplasme de celui que l’on voit dans le film de Ghostbusters.

À la fin, qui finit par sentir mauvais et cette mauvaise odeur peut se réimprégner dans les vêtements à la fin du processus, les vêtements ne sortent pas aussi propres qu’ils le devraient.

Et soyez prudent, car ces résidus peuvent également affecter le fonctionnement de la machine à laver, l’amenant à utiliser plus d’eau ou, directement, à endommager le tambour ou une autre pièce.

Par conséquent, de temps en temps, ce que vous devez faire, c’est nettoyer la machine à laver manuellement avec quelque chose d’aussi simple que du vinaigre et du bicarbonate de soude.

Tout ce que nous avons à faire est le suivant :

Démarrez la machine à laver avec de l’eau chaude et sans vêtements à l’intérieur ni savon dans le compartiment. Pendant qu’il se remplit, nous ajoutons quelques verres de vinaigre blanc et deux ou trois cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Nous laissons la machine à laver fonctionner pendant environ 10 minutes et arrêtons le processus. Nous laissons reposer la machine à laver avec la porte ouverte et, après quelques heures, nous prenons un tampon à récurer et nettoyons les parois du tambour avec cette solution d’eau, de vinaigre et de bicarbonate. On rince à l’eau chaude et, au moins ce que l’on a dans la main, c’est déjà fait.

De cette façon, vous aurez nettoyé la machine à laver et elle cessera sûrement d’émettre de mauvaises odeurs tant que la saleté n’est pas dans une partie plus interne. Si cela se produit, nous devrons aller chez un spécialiste pour nettoyer les systèmes de drainage.

Il existe certains modèles de machines à laver qui effectuent une fonction de nettoyage autonome, mais si vous n’en avez pas, il est temps de faire l’entretien manuel chaque fois qu’un laps de temps raisonnable s’écoule.

Et oui, évidemment, il existe aussi des produits d’entretien plus spécialisés que l’eau, le vinaigre et le bicarbonate, mais ce qu’on vous a dit c’est une astuce plus ‘maison’ pour nettoyer la machine à laver.

Et attention, la machine à laver va se salir oui ou oui, mais il y a quelques astuces pour que tout soit un peu plus hygiénique. Le premier est d’éviter de surcharger la machine à laver à chaque lavage pour éviter que les pièces doivent travailler au-delà de leurs possibilités, provoquant une perte de durée de vie et d’efficacité.

La seconde, et la plus importante, est que ne laissez pas de vêtements mouillés à l’intérieur à la fin du programme de lavage. Cela entraînera une augmentation de l’humidité qui entraînera une accumulation de résidus dans le tambour et rendra également vos vêtements une odeur régulière.

Et attention, non seulement aux vêtements, mais aussi aux chaussures, car c’est un vêtement que l’on peut aussi mettre en machine à laver si l’on suit certains conseils comme ceux que nous disent les collègues de Business Insider.