Sorti deux ans avant leur premier album incendiaire, Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols, le légendes punks‘ Le premier single de 1976, « Anarchy In The UK », publié par EMI, a mélangé pop et politique pour provoquer de nombreuses vagues, notamment à cause de l’affiche emblématique déchirée de l’Union Jack de Jamie Reid qui a été utilisée pour la promouvoir. C’est lors de la promotion du single que la tristement célèbre apparition à la télévision d’aujourd’hui a eu lieu, lorsque Steve Jones, et non Johnny Rotten comme beaucoup l’ont supposé depuis, est entré dans la rangée avec le présentateur Bill Grundy et a mis le punk à la une, allumer le papier tactile pour un contrecoup des médias.

Après une tournée tumultueuse en Hollande, le groupe est libéré de son contrat par EMI et le bassiste Glen Matlock quitte le groupe pour former Rich Kids avec Midge Ure. Matlock a été remplacé par l’homme qui a inventé la danse pogo : John Simon Ritchie, connu dans le monde sous le nom de Sid Vicious.

En mars 1977, les Pistols signèrent chez A&M Records et, dans un coup de pub astucieusement conçu, la signature « cérémonie » a eu lieu devant le palais de Buckingham. Étant donné que leur nouveau single devait être « God Save The Queen », c’était une décision calculée pour faire encore plus de gros titres. Cependant, en quelques semaines, et malgré des dizaines de milliers d’exemplaires du disque déjà pressés, A&M a également abandonné le groupe, après une bagarre dans leurs bureaux.

Environ une semaine plus tard, Vicious a fait ses débuts en direct avec les Pistols ; deux mois plus tard, ils signent leur troisième contrat, cette fois avec Virgin Records. L’ancienne patrie du rock progressif, devenant désormais un champion de la nouvelle vague, a sorti « God Save The Queen » et l’a vu se hisser au deuxième rang des charts britanniques.

« Anarchy In The UK » et « God Save The Queen », ainsi que « Pretty Vacant » et « Holidays In The Sun », qui étaient également des singles, sont apparus sur le premier album du groupe, le subtilement intitulé Never Mind the Bollocks, Voici The Sex Pistols, qui est sorti le 28 octobre 1977. Mais avant que Virgin ne puisse sortir Never Mind The Bollocks, le patron de la société Richard Branson a découvert qu’il y avait deux autres albums de Sex Pistols en préparation. Un bootleg nommé Spunk, avec des démos et des sessions d’enregistrement, et une version de la maison de disques française Barclay, qui avait ajouté une piste supplémentaire au disque et devait avoir sa version sur les étagères une semaine plus tôt.

Virgin a précipité leur sortie, et dans toute la panique du pressage, 10 000 exemplaires des pressages originaux de Virgin n’ont répertorié que 11 pistes sur la pochette, même si 12 figuraient sur le disque réel. Mais rien ne pouvait s’opposer au succès de Mind The Bollocks, et le 12 novembre, l’album est entré directement au n ° 1 des charts britanniques, avec des commandes anticipées de 125 000.

Dans une délicieuse manifestation de la relève de la garde, Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols a remplacé les 40 Golden Greats de Cliff Richard And The Shadows, mais a ensuite été lui-même remplacé au sommet par le groupe de soft-pop américain Bread’s The Sound Of Bread. compilation. Rien dans l’histoire des charts britanniques n’illustre aussi merveilleusement les caprices du public des acheteurs de disques, encapsulant parfaitement l’expression « musique pop ».

