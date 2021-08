Pourquoi NFT Land Art est le carburant de la fusée pour la propriété foncière numérique Crypto new media

L’art a toujours été un élément fondamental de l’existence humaine. Qu’il s’agisse de peintures rupestres ou de sculptures colossales devenues synonymes de culture et d’identité, l’homme cherche depuis longtemps à s’exprimer par la créativité.

Et de plus en plus, nous cherchons tous à nous exprimer numériquement dans un monde de plus en plus bruyant et chaotique – certains d’entre nous plus que d’autres. Les gens veulent se démarquer de la foule et laisser leur marque d’une manière significative et qui résonne en eux à un niveau profond.

En même temps, nous voulons laisser notre empreinte dans le monde avec la propriété foncière et la capacité de construire un héritage. La terre est l’une de ces ressources rares que les gens veulent posséder, avec sa valeur intrinsèque en tant que moyen d’expression. Il en va de même pour l’art numérique – c’est une forme d’expression inestimable, mais aussi qui peut être reproduite et partagée librement par quiconque y a accès.

Jusqu’à présent, tout va bien, sauf que la plupart des œuvres d’art numériques n’appartiennent pas réellement à leurs créateurs, car elles existent sur des serveurs centralisés contrôlés par des sociétés privées ou des gouvernements. C’est pourquoi nous avons besoin d’applications décentralisées : elles permettent aux gens de posséder leurs données et de contrôler ce qui leur arrive. En bref : la décentralisation équivaut à une véritable appropriation.

Ce n’est que grâce à l’utilisation des NFT que nous pouvons reprendre possession de nos identités et expériences en ligne auprès de ces géants de l’entreprise.

Ce sont quelques raisons pour lesquelles l’art NFT est devenu l’un des développements les plus passionnants dans le monde de l’art au cours des deux dernières années. Les NFT sont un type de crypto-actif unique, qui existe en dehors des institutions financières traditionnelles, ce qui signifie qu’ils ne dépendent pas d’autorités centralisées telles que les banques ou les gouvernements pour leur valeur – ils opèrent plutôt sur leurs propres réseaux de blockchain indépendants.

La technologie Blockchain a permis aux NFT en fournissant une méthode pour échanger des objets virtuels uniques sans compter sur des tiers de confiance pour vérifier la propriété ou transférer les droits de propriété comme le font traditionnellement d’autres types d’actifs.

Sur Next Earth, une réplique virtuelle 1: 1 de la Terre sur la blockchain, les utilisateurs peuvent acheter des « tuiles » pour créer un pixel art probablement unique et vraiment le leur.

Pourquoi les gens collectionnent-ils l’art ? C’est en grande partie pour la même raison que quiconque collecte n’importe quel type d’actif : parce qu’il pense que sa valeur s’appréciera avec le temps.

Cependant, il peut y avoir de nombreuses raisons différentes pour acquérir un actif au-delà de la simple appréciation : de fournir une valeur refuge pendant des conditions de marché volatiles à simplement agir en fonction de vos propres intérêts personnels.

Les collectionneurs peuvent également s’efforcer d’atteindre certains objectifs esthétiques avec leurs collections en appliquant des stratégies spécialisées basées sur l’analyse de données sur ce qui rend certaines pièces plus désirables par rapport à d’autres, tout comme les investisseurs examinent les données de prix historiques lors de l’achat d’actions ou d’autres investissements.

Historiquement, l’infrastructure financière traditionnelle n’a pas fourni ce type d’analyse nuancée lors de l’achat et de la vente d’œuvres d’art – uniquement pour sa spéculation sur la valeur de revente immédiate – jusqu’à présent.

Avec des plateformes comme Next Earth, Decentraland et Earth 2, les utilisateurs peuvent acheter des terrains numériques. Cela dit, toutes les terres numériques ne sont pas égales et la valeur des terres numériques, tout comme les terres réelles, dépend de l’écosystème créé autour d’elles. De plus, alors que Earth 2 est une solution centralisée, dans laquelle l’entreprise possède tous les terrains et actifs virtuels, Next Earth est décentralisé, ce qui signifie que les terrains virtuels sont vraiment entre les mains de ses utilisateurs.

Sur Next Earth, un écosystème de land art est en cours de construction, dans lequel les créatifs peuvent monétiser leur expression artistique grâce au pixel art qui se trouve sur la même blockchain que l’immobilier virtuel.

En créant ce cas d’utilisation NFT unique en son genre, Next Earth ouvre une nouvelle ère pour la propriété foncière numérique, une ère qui ne consiste pas seulement à posséder des tuiles, mais à créer un monde qui vous est vraiment propre.