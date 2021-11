Pourquoi Niantic est un cheval noir dans les guerres du métaverse

Aujourd’hui parlons d’un concept dont nous pouvons tous convenir qu’il est bien défini et dont personne n’en a encore marre d’en parler : le métavers.

OK, peut-être que vous êtes un peu fatigué d’en entendre parler. Pour une entreprise souvent accusée de ne pouvoir rien faire d’autre que copier, l’annonce de Facebook-now-Meta cet été qu’elle pivoterait vers le métaverse a déjà inspiré un nombre remarquable de clones. Comme le note David Pierce à Protocol aujourd’hui, le monde de la technologie a récemment annoncé « un métavers de la mode, un métavers de l’industrie, un métavers du divertissement, un métavers du jeu, [and] un métaverse de requin. (Il a oublié le prochain métaverse de rencontres de Match Group, même si, en toute honnêteté, j’essaie de l’oublier aussi.)

Mais aussi oppressante que puisse sembler cette vague d’annonces, elles nous disent aussi quelque chose d’important : cette tendance – un ensemble d’expériences Internet portables de nouvelle génération centrées sur les casques de réalité virtuelle et les lunettes de réalité augmentée – est bien plus importante que n’importe quelle entreprise. Après tout, plus il y a d’entreprises qui commencent à construire leurs morceaux de ce monde, plus il est probable que certaines d’entre elles réussissent. Et ceux qui réussissent à la fin peuvent être différents de ceux que nous attendons au départ.

Une entreprise qui semblerait bien placée pour capitaliser sur cette tendance est Niantic Labs, qui a été créée en tant que startup interne à Google en 2010 et a été créée en tant qu’entreprise indépendante cinq ans plus tard. J’ai écrit pour la première fois sur Niantic en 2013 dans le cadre de son premier jeu, Ingress à saveur de science-fiction. Mais la société est devenue beaucoup plus grande trois ans plus tard lorsqu’elle a lancé Pokémon Go, qui est devenu un phénomène culturel et a généré plus de 6 milliards de dollars de revenus (à partir de l’année dernière) en cours de route.

Depuis le début, Niantic a eu tous les ingrédients d’une entreprise métaverse. Ses produits de base proposent des animations au-dessus du monde réel à l’aide de logiciels et de smartphones. Et cette année, la société a annoncé qu’elle construisait une conception de référence pour ses propres lunettes AR, rejoignant des sociétés telles que Meta et Snap.

Et pourtant, en ce qui concerne le métavers lui-même, la société n’est pas un fan. « Le métaverse est un cauchemar dystopique. Construisons une meilleure réalité », a lu le titre d’un article de blog d’entreprise cet été. Le PDG John Hanke s’est expliqué ainsi :

En tant que société, nous pouvons espérer que le monde ne devienne pas le genre d’endroit qui pousse les héros de science-fiction à s’échapper dans un espace virtuel – ou nous pouvons travailler pour faire en sorte que cela ne se produise pas. Chez Niantic, nous choisissons ce dernier. Nous pensons que nous pouvons utiliser la technologie pour nous pencher sur la « réalité » de la réalité augmentée, en encourageant tout le monde, y compris nous-mêmes, à se lever, à sortir et à se connecter avec les gens et le monde qui nous entoure. C’est ce pour quoi nous, les humains, sommes nés, le résultat de deux millions d’années d’évolution humaine, et par conséquent ce sont les choses qui nous rendent le plus heureux. La technologie devrait être utilisée pour améliorer ces expériences humaines fondamentales, et non pour les remplacer.

Hanke a expliqué aujourd’hui dans une interview avec Steven Levy à Wired :

Cela nous éloigne de ce qui nous rend fondamentalement heureux en tant qu’êtres humains. Nous avons évolué biologiquement pour être présents dans notre corps et être dans le monde. Le monde technologique dans lequel nous vivons, exacerbé par Covid, n’est pas sain. Nous avons pris de mauvaises habitudes – des enfants qui passent toute la journée à jouer à Roblox ou autre. Et nous extrapolons cela en disant : « Hé, c’est super. Faisons cela fois 10. Cela me fait peur.

Malgré ces craintes, ce que Niantic construit est tout à fait conforme à ce que poursuivent des rivaux comme Meta et Snap. Et dès aujourd’hui, la société invite d’autres développeurs à venir l’aider à réaliser sa vision. Lors d’un événement virtuel ce matin, Niantic a annoncé Lightship, un « ARDK » – kit de développement de réalité augmentée – conçu pour aider les développeurs à créer des expériences en utilisant les mêmes blocs de construction que Niantic utilise pour créer Pokémon.

Si vous avez joué à ce jeu, vous savez que Niantic sait comment placer un personnage de dessin animé dans votre environnement immédiat et créer des moyens pour vous d’interagir avec lui – lancer une Poké Ball sur un Pikachu sauvage, par exemple. Mais lors de son lancement, la technologie ne pouvait pas distinguer si vous étiez à l’intérieur ou à l’extérieur, sur de l’herbe ou sur du gravier, ou si un grand plan d’eau était juste à côté de vous.

Lightship offre un moyen d’aider les développeurs à comprendre ces éléments et à créer des jeux personnalisés et d’autres expériences autour d’eux. L’objectif à long terme est de créer une carte du monde tridimensionnelle et participative. En attendant, l’idée est de créer un logiciel qui s’adapte à votre environnement. Si vous êtes debout sur la plage, votre téléphone vous montre peut-être un monstre sortant de l’eau. Si vous êtes sur la terre ferme, peut-être que le même monstre sort de l’herbe. Ou si vous êtes à l’intérieur, peut-être qu’une balle virtuelle rebondit sur la table devant vous.

Pour quiconque a joué à un jeu récent sur console ou PC, rien de tout cela ne peut sembler particulièrement inspirant. Le travail de Niantic ici est à la pointe de la technologie, mais l’état de l’art est primitif par rapport aux visions que les entreprises technologiques continuent de nous peindre dans leurs discours. En tant que personne qui a passé 30 ans à regarder des jeux vidéo s’améliorer radicalement, il est facile pour moi de croire que les choses vraiment époustouflantes arriveront un jour. Et la plupart des progrès technologiques se produisent grâce au type d’itération constante que Niantic a montré aujourd’hui. Mais je comprends pourquoi un citoyen moyen pourrait regarder tout cela et hausser les épaules.

Dans le même temps, la plupart du discours métavers à ce jour s’est concentré sur lequel des géants est le plus susceptible de dominer. Sera-ce Microsoft, avec sa division HoloLens axée sur les entreprises ? Sera-ce Meta, qui vient de parier l’avenir à long terme de l’entreprise sur la réalité du mix axé sur le consommateur ? Ou Apple se lancera-t-il après des années de travail en secret et s’emparera-t-il du marché, comme il l’a fait avec l’iPhone avant lui ?

Aucun de ceux-ci ne me semble particulièrement mauvais. Mais c’est probablement une erreur d’omettre de la discussion Niantic, ne serait-ce que parce que Pokémon Go pourrait être l’expérience AR la plus populaire créée à ce jour. Et tandis que les ambitions du métavers des géants tournent toutes autour du nouveau matériel, Niantic a été en mesure de créer des expériences de réalité mixte convaincantes et grand public en utilisant uniquement le smartphone – un exploit qui n’a jusqu’à présent été égalé que par Snap.

Cela explique l’une des raisons pour lesquelles, pour ma part, je trouve le discours métavers convaincant : l’espace est légitimement concurrentiel et pour la plupart non résolu, avec des préoccupations à la fois technologiques et politiques à prendre en compte. (Cela le distingue des réseaux sociaux d’aujourd’hui, qui essaient principalement de trouver le meilleur moyen de faire de TikTok un onglet dans leurs applications tout en repoussant les régulateurs qui veulent les séparer.)

Pour l’instant, le métaverse n’est pas vraiment une affaire. Personne n’a encore rassemblé suffisamment de développeurs ou de consommateurs pour en faire bien plus qu’un produit d’appel pour les futurs produits. Comme ses pairs dans l’espace, Niantic ne facture généralement pas pour utiliser Lightship; l’exception est si les développeurs souhaitent utiliser ses fonctionnalités multijoueurs, qui permettent à cinq personnes de partager la même expérience virtuelle via leurs téléphones.

La question est maintenant de savoir si d’autres développeurs peuvent utiliser les outils de Niantic pour créer un hit à l’échelle Pokémon – ou si, comme mon collègue Andrew Webster l’a fait valoir à The Verge, Pokémon Go était un coup de chance. Il note que d’autres efforts construits sur des fandoms tout aussi fanatiques ont échoué. Ceux-ci incluent les propres jeux de Niantic construits sur les franchises Harry Potter et Settlers of Catan, ainsi que les efforts de Microsoft pour créer un succès AR similaire à l’aide de Minecraft.

L’affaire du taureau soutiendrait que le développement de nouveaux outils à la manière de Niantic permettra de créer de nouvelles mécaniques de jeu, et que les distribuer gratuitement aux développeurs donne à l’entreprise la meilleure chance de les découvrir. S’il y a même une légère chance qu’un développeur puisse tomber sur un hit de la taille d’un Pokémon à l’aide de ces outils, j’imagine que beaucoup d’entre eux y jetteront un coup d’œil.

J’ai apprécié le discours d’ouverture de Niantic aujourd’hui, et je pense que quiconque s’intéresse même un peu à la RA et à l’avenir du jeu gagnerait à le regarder. Et après une conversation avec Hanke dans les bureaux de l’entreprise vendredi, je suis convaincu qu’il veut construire une alternative au métavers tel qu’il nous a été présenté jusqu’à présent : comme un remplacement utopique d’une civilisation en déclin.

Difficile de s’opposer à l’idée que les gens passent plus de temps dehors, même s’il faut des jeux sur smartphone pour les y amener. Et pourtant, après avoir regardé les annonces de Niantic, je me demande si sa vision du futur est vraiment si différente de celle de ses pairs. Un défilé sans fin de distractions divertissantes, médiatisées par la technologie, placées directement dans notre champ de vision : si cette technologie devient assez bonne, je ne suis pas sûr que cela importera beaucoup que vous l’utilisiez à l’extérieur ou non.

En d’autres termes : augmentez suffisamment la réalité et cela devient une réalité entièrement différente. Et une fois ce jour arrivé – grâce à Niantic ou à quelqu’un d’autre – je soupçonne que nous allons faire le tri des implications pendant très longtemps.