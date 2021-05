Pourquoi Nick Cannon du chanteur masqué s’est-il mis mal à l’aise quand Christina Milian a été devinée

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour l’épisode de The Masked Singer “The Spicy 6 – The Competition Heats Up!” Lisez à vos risques et périls!

Le chanteur masqué La saison 5 est passée de six candidats à cinq dans le dernier épisode, et bien que le démasquage d’un autre candidat ait été une partie notable de la soirée, ce ne sera pas la seule chose dont les fans pourraient bourdonner. Les téléspectateurs ont peut-être remarqué Nick Cannon apparemment un peu mal à l’aise lorsque le panéliste invité Chrissy Metz mentionné Christina Milian comme identité potentielle de Le cygne noir et a essayé de faire avancer les choses aussi rapidement que possible.