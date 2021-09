Pourquoi Nicolas Cage a été choisi ⋆ .

Sion Sono Prisonniers du pays fantôme est maintenant dans les salles et sur les plateformes de VOD, mais comment Nicolas Cage en est-il devenu l’homme principal ? Réunissant des éléments samouraïs, occidentaux et post-apocalyptiques, Prisoners of the Ghostland voit Cage comme un héros, qui est équipé d’un costume avec des explosifs et envoyé dans le désert aride connu sous le nom de Ghostland pour ramener la fille du gouverneur impitoyable (Bill Mosley). Rien qu’à partir du synopsis, on peut facilement en déduire qu’il n’y a franchement rien d’autre en 2021 comme Prisoners of the Ghostland.

Outre Cage, le film fait également intervenir d’autres grands noms comme Moseley, Sofia Boutella dans le rôle de Bernice, la fille du gouverneur, et Nick Cassavetes dans le rôle de Psycho. Les fans de films d’action japonais reconnaîtront également rapidement Tak Sakaguchi comme l’associé du samouraï silencieux du gouverneur, Yasujiro. Quant à la façon dont Cage est monté à bord du film, cela est dû à un intérêt mutuel de sa part et des réalisateurs du film dans le travail passé de chacun.

Dans l’interview de . avec le réalisateur Sion Sono, il a expliqué que, le film étant sa première production en anglais, les producteurs ont suggéré Cage comme héros, Sono décrivant Cage comme «une légende». Lorsque Cage et Sono se sont ensuite rencontrés au Japon avant la production de Prisoners of the Ghostland, Cage a déclaré qu’il était un fan du travail de Sono en tant que cinéaste, c’est pourquoi il est venu à bord. Sono a déclaré qu'”il y avait une confiance en tant que cinéaste que Nic voulait que cela se produise avec moi” de la part de Cage, et c’est assez évident dans le film fini.

En tant que premier film en anglais de Sono, Prisoners of the Ghostland est une expérience différente à tous les niveaux pour ceux qui ne connaissent pas déjà son travail au Japon. Pendant ce temps, l’ensemble du concept du film est si parfaitement adapté à la marque particulière de Cage d’aller au-dessus, il est difficile d’imaginer quelqu’un d’autre en tant que héros. Un peu comme Escape from New York, Prisoners of the Ghostland vise à être aussi fou que possible du début à la fin, donc le désir mutuel de Sono et Cage de collaborer sur le film est tout à fait logique.

La direction de Sono et la performance de Cage en tant que héros apportent Prisonniers du pays fantôme à la vie avec la fluidité avec laquelle ils s’emboîtent les uns dans les autres. Surtout pour un film qui embrasse pleinement le fait d’être bizarre, Cage rejoignant le film en a fait l’explosion divertissante qu’il visait clairement à être. Espérons que les deux continuent de collaborer sur de futurs projets avec une volonté égale d’être aussi hors de la chaîne.

