Pourquoi Nikki Bella de la WWE a remercié l’ex-fiancé John Cena lors de son discours au Temple de la renommée

Le WWE Hall of Fame a reçu une multitude d’intronisés en 2021, principalement parce que la classe de 2020 a également été intronisée après le report de la cérémonie en raison de COVID. Nikki et Brie Bella, The Bella Twins, faisaient partie de la classe 2020 qui a finalement prononcé leurs discours d’intronisation devant les fans de catch du monde entier. Les deux ont prononcé un discours dans lequel ils ont remercié les personnes qui les ont aidés tout au long du processus, y compris l’ex-fiancé de Nikki, John Cena.