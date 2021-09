Pourquoi Nio Stock a besoin d’aide en ce qui concerne les graphiques

Le commerce des véhicules électriques (VE) s’est finalement refroidi, ce qui est une bonne chose compte tenu de la distance parcourue. Ce serait dur pour Tesla (NASDAQ :TSLA) pour justifier une capitalisation boursière de mille milliards de dollars ou pour que ces actions SPAC sans revenus continuent de monter en flèche. Pendant ce temps, Nio (NYSE :NIO) se situe quelque part entre les deux, l’action NIO s’étant plutôt bien comportée mais pas exactement au niveau de Tesla.

Au moins pas encore.

Pour y parvenir, l’entreprise devra poursuivre son expansion nationale en Chine et travailler à son expansion mondiale. Tesla se négocie assez bien ces derniers temps alors qu’il s’efforce de consolider ses gains massifs au cours des 18 derniers mois.

Pour Nio, cependant, les graphiques ne sont pas très bons en ce moment. Combiné à une valorisation élevée, cela me met en garde avec le stock. Pour Nio, il faut que les techniques jouent en sa faveur pour que le titre soit attractif.

Négocier l’action Nio

Un coup d’œil au graphique met en évidence les difficultés récentes pour l’action Nio. Les actions ont atteint un creux début mai avec la plupart des autres actions de croissance, alors que le marché baissier de ce groupe touchait à sa fin.

Nio a reculé vers 55 $ et le retracement de 61,8%, mais n’a finalement pas réussi à conserver ces gains. Plus tard, il n’a pas réussi à maintenir ses principales moyennes mobiles, tout en nous donnant une correction “ABC” jusqu’à la mesure hebdomadaire VWAP.

Cette mesure avait été un soutien décent tout au long de 2021.

Cependant, après son retour aux moyennes mobiles de 21 jours et 21 semaines, l’action NIO nous a donné la jambe «D» de cette correction, entraînant la récente baisse. Nous voyons maintenant le stock en dessous de la lecture hebdomadaire du VWAP, alors que les taureaux se démènent pour voir si Nio peut trouver sa place

Si c’est possible, nous devons voir l’action Nio récupérer le plus bas d’août à 36,24 $, ainsi que le niveau hebdomadaire du VWAP. À l’heure actuelle, il subit actuellement une « rotation mensuelle à la baisse » tant qu’il est inférieur à 36,24 $. De retour au-dessus de ces mesures, et les 30 $ élevés pourraient être en jeu.

À la baisse, cependant, il est possible que nous voyions à nouveau la zone de 31 $ à 32 $. Cette zone a été prise en charge à deux reprises au milieu de deux corrections désagréables dans l’action Nio cette année.

Dans l’ensemble, l’action Nio a été un leader parmi les actions de croissance lorsque le groupe est chaud. Mais il n’a pas trop bien fait ces derniers temps et cela se voit dans les charts. Donc, si le marché global est en difficulté, ce stock peut aussi.

Briser Nio

Tant de gens souligneront les fondamentaux d’une entreprise comme Nio sans prendre en considération la valorisation. Certes, je n’accorde pas beaucoup de poids à l’évaluation non plus. À un moment donné, les valorisations ont joué un rôle beaucoup plus important dans le comportement des actions.

Cependant, je pense que certaines choses ont modifié une partie de la pensée de Benjamin Graham.

Premièrement, les valeurs technologiques ont fait exploser le marché. Les entreprises n’avaient plus à suivre des voies traditionnelles avec seulement des marges décentes. Désormais, les éditeurs de logiciels peuvent générer régulièrement des marges bénéficiaires massives, tandis que les marchés tangibles adressables (TAM) sont considérablement plus vastes.

Cela a également permis aux valorisations d’augmenter.

Deuxièmement, les politiques de taux bas et d’argent facile de la Fed ont forcé les investisseurs à investir des fonds dans les actions. Les rendements des obligations (en particulier à l’international) et des titres à revenu fixe se sont taris, obligeant les investisseurs à rechercher les rendements des actions de croissance, comme Nio.

Est-ce sain ? Pas nécessairement, mais c’est notre réalité depuis un certain temps et elle le restera probablement dans un avenir prévisible.

Je ne demande pas de grands comptes. Un stock comme Nio peut continuer à augmenter tant qu’il continue à livrer. Mais cela reste un point d’interrogation.

Alors que la société a publié de solides résultats trimestriels le mois dernier, les livraisons mensuelles d’automobiles de Nio en juillet et août ont déçu les investisseurs. En outre, Nio a été contraint de réduire ses attentes de livraison au troisième trimestre.

Ajoutez le plan de Nio pour lever 2 milliards de dollars en actions, et cela crée encore plus de pression sur le cours des actions.

Le résultat sur NIO Stock

Ce n’est pas que j’aie un reproche particulier à faire à Nio, mais les faits sont simples. Pour un constructeur automobile, l’action a une valorisation élevée et l’entreprise n’a pas assez de dynamisme dans ses activités sous-jacentes en ce moment. Ainsi, nous devons voir les trimestres et les résultats de livraison battre et augmenter afin de stimuler le stock à la hausse. Des résultats en ligne et décevants ne vont pas le couper.

Deuxièmement, les graphiques ne semblent pas très bons. Retour au-dessus de 36,25 $ et mon ton changera un peu. Sinon, je reste défensif sur le titre Nio pour le moment.

