Pourquoi NKE Stock continue de prouver que les sceptiques ont tort

Nike (NYSE :NKE) l’action avait une tendance cohérente en 2021. Elle bondit sur les bénéfices.

L’action NKE a récidivé le 20 décembre, après que la société a annoncé son deuxième trimestre fiscal de 2022. Le bénéfice net était de 1,3 milliard de dollars, 83 cents par action entièrement dilué, sur un chiffre d’affaires de 11,4 milliards de dollars. En réponse, le cours de l’action a augmenté de plus de 10 $ et a maintenu le gain.

En fait, Nike est en hausse de 18% pour 2021. La capitalisation boursière de 263 milliards de dollars est toujours 43 fois supérieure aux bénéfices.

Mais ceux qui pensent que les actions Nike sont trop chères se trompent systématiquement.

Le secret derrière les gains des actions NKE

Au cœur des gains de Nike se trouve sa stratégie de vente directe. Les ventes directes au cours du trimestre se sont élevées à 4,7 milliards de dollars, en hausse de 8 % lorsque les fluctuations des devises ont été supprimées. Les ventes en ligne ont augmenté de 12 % et rien qu’en Amérique du Nord, elles ont augmenté de 40 %. Les marges brutes étaient un énorme 45,9%.

La structure de Nike est devenue comme celle de Lululemon (NASDAQ :LULU), qu’il a finalement surperformé cette année. En contrôlant totalement à la fois sa chaîne d’approvisionnement mondiale et son canal de distribution, Nike a mis sa machine à profit en surmultipliée.

Les analystes continuent de le sous-estimer. Face à la dernière surprise des bénéfices, ils se sont concentrés sur ses problèmes de chaîne d’approvisionnement et la baisse des ventes en Chine.

Mais comme je l’ai écrit juste avant la pandémie, Nike a désormais plus de fournisseurs au Vietnam qu’en Chine. Il possède également l’une des meilleures machines de marketing au monde. Cela signifie qu’il peut tourner les problèmes à son avantage. Il utilise des chaînes d’approvisionnement serrées pour réduire les ventes aux grossistes et maintenir les marges bénéficiaires en ligne.

Les opérations en ligne de Nike peuvent désormais obtenir votre pointure à partir d’une photo et vous permettre de voir à quoi ressemblent les chaussures sur vos pieds avant d’acheter. Il vend même des chaussures pour enfants par abonnement, car sa technologie peut regarder grandir les petits pieds.

La pomme des vêtements

Les investisseurs peuvent profiter de ces tendances en achetant des actions Nike lorsqu’elles baissent avant les bénéfices. Les actions ont également fortement augmenté après avoir publié des bénéfices en septembre et juin. Pensez à Nike comme étant comme Pomme (NASDAQ :AAPL). Elle utilise la technologie pour contrôler à la fois sa chaîne d’approvisionnement et ses canaux de vente afin de maximiser ses profits.

Les consommatrices qui, il y a dix ans, achetaient des costumes et des robes, portent désormais régulièrement des vestes et des baskets. La tenue de bureau est presque entièrement « décontractée ». Lululemon a fait du « athleisure » ​​une mode et Nike en a profité. Cela a accéléré la mort des centres commerciaux et la disparition des grands magasins comme Macy’s (NYSE :M) et Nordstrom (NYSE :JWN), dont les acheteurs cherchaient à garder une longueur d’avance sur l’évolution des tendances. Les tendances ne changent plus.

Cela signifie que Nike peut facilement transformer une mauvaise nouvelle en une bonne nouvelle et en des bénéfices plus élevés. Lorsque la pandémie s’estompera, elle devrait pouvoir accélérer la croissance des ventes, sans sacrifier les marges.

C’est pourquoi les analystes appellent chaque automne chez Nike une opportunité d’achat. Sur 23 qui le suivent chez TipRanks, 19 ont toujours le voyant d’achat allumé et aucun ne dit vendre.

Le résultat sur les actions NKE

À un moment donné au cours de la dernière décennie, Nike est passé du statut de fabricant de vêtements à celui d’institution.

Le co-fondateur Phil Knight est à la retraite depuis 2016, mais sa fortune n’a fait que croître depuis. Il vaut maintenant 61 milliards de dollars et la succession de l’entreprise est assurée.

Le fait le plus révélateur de la suite exécutive est que le PDG actuel, John Donahoe, dirigeait auparavant ServiceMaintenant (NYSE :À PRÉSENT) et siège en tant que président du conseil d’administration de Pay Pal (NASDAQ :PYPL).

Cela signifie que lorsque les bourgeons printaniers commencent à sortir en mars et que le stock de NKE tombe sur des inquiétudes à propos de ceci, de cela ou de l’autre, il suffit de l’acheter. Accrochez-vous. Donnez des parts aux enfants. C’est un gagnant à long terme.

