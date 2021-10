Pourquoi nos appareils mobiles coûteux méritent mieux

Rita El Khoury / Autorité Android

Depuis que les téléphones existent, les fabricants de boîtiers essaient de capitaliser sur ce marché en offrant protection et personnalisation. Vous achetez un nouveau téléphone, vous achetez une nouvelle coque, les deux vont de pair. Mais alors que les smartphones sortaient lentement de leur coquille proverbiale ; dépoussiéré leur plastique blanc et noir ennuyeux du début des années 2010; et enfilé de nouvelles tenues brillantes, mates, métalliques, vitreuses, colorées ou élégantes ; cas ont été coincés dans le même moule.

Les marques surgissent à gauche et à droite, mais les idées sont les mêmes que celles recyclées : coque rigide ou étui souple, plastique ou cuir ou polyuréthane thermoplastique (TPU), noir ou transparent. Par rapport aux smartphones, très peu d’imagination est consacrée à la fabrication de boîtiers, et il existe un certain statu quo dont de nombreuses marques semblent se contenter. J’ai atteint un point où je me sens mal de dépenser près de mille dollars sur un téléphone cher (comme mon Pixel 6 Pro nouvellement acquis) uniquement pour le transporter dans un étui qui ne montre aucun de ses éléments de conception raffinés.

Les produits phares modernes méritent de meilleurs étuis faits de matériaux plus raffinés, avec des designs plus élégants et plus d’options de couleurs. Et c’est encore plus vrai spécifiquement pour les produits phares Android, car les options de boîtier sont remarquablement plus limitées pour eux par rapport à leurs homologues Apple.

Le cas pour de meilleurs cas

Tous les blobs noirs se ressemblent.

Chaque fois que Google, Samsung, Apple ou tout autre fabricant de smartphones présente sur scène son dernier produit phare et les milliers d’heures – et probablement des millions de dollars – consacrés à sa conception et à la sélection des meilleurs matériaux et couleurs pour le mettre en valeur, Je ne peux pas m’empêcher de grimacer, car je sais que la majorité de ces téléphones achetés finiront probablement coincés dans un blob générique clair ou noir. Un qui n’est clairement pas né de la même passion ou de la même recherche.

Il y a un moment où vous commencez à vous demander : pourquoi s’embêter ? Pourquoi Google, Apple ou toute autre entreprise font-ils autant d’efforts ? Et pourquoi insistons-nous pour acheter les plus belles variantes de couleurs alors que la plupart d’entre nous finiront par obtenir un étui dans lequel investir plusieurs centaines de dollars, juste pour qu’il ne craque pas ou ne se brise pas à la moindre chute ?

Ensuite, il y a l’autre côté de l’argument. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir de meilleurs cas? Si tant d’argent et d’efforts sont dépensés pour mettre de beaux smartphones entre nos mains, pourquoi les fabricants de boîtiers ne peuvent-ils pas faire un peu d’efforts pour nous offrir une expérience similaire ?

Plus du même

Si l’on regarde le marché des boîtiers au sens large, il y a très peu d’innovations en ce moment. Vous avez vos peaux, qui peuvent offrir de jolis motifs et couleurs, mais échouent gravement dans le département de la protection. Je sais que je ne ferais pas confiance à mes mains maladroites pour porter un téléphone s’il n’était que enveloppé dans une peau ; Je laisse tomber mon téléphone deux fois par semaine donc ce n’est pas un risque que je suis prêt à prendre.

Ensuite, il existe des étuis rigides, quelle que soit leur matière (plastique unie ou recouverts de tissu, de cuir ou de bois), qui sont aussi jolis mais ont aussi du mal à absorber les chocs et à les dissiper. Je ne saurais vous dire combien de fois j’ai vu des téléphones avec du verre fissuré dans mon environnement, seulement pour découvrir que la personne avait choisi un étui rigide pour «protéger» son appareil.

Cependant, le matériau le plus protecteur, le TPU, n’est pas le plus sexy à toucher ou à regarder. C’est un grand pas en avant par rapport à l’ancienne génération d’étuis en silicone, qui attiraient la poussière et les peluches comme un fou, mais cela semble toujours bon marché et contre nature. Ne vous méprenez pas, je n’achète que des coques en TPU depuis près d’une décennie, mais je dois généralement passer des jours à les rechercher pour trouver une option qui dépasse les autres.

Chez moi, chaque téléphone a un étui différent.

Chaque année ou deux, je décide d’essayer une nouvelle coque transparente en TPU, en espérant que ce sera la solution parfaite pour montrer mon téléphone tout en le protégeant, mais hélas. Il attire toujours les empreintes digitales et la graisse, il prend toujours une teinte jaunâtre avec le temps et, finalement, il donne au téléphone un aspect gluant et bon marché, pas plus cher.

Je recherche un nouveau design et de nouvelles couleurs à chaque fois, sinon, j’ai l’impression de ne pas être passé à un nouveau téléphone.

J’ai également regardé Spigen, Caseology, Ringke, Otterbox et de nombreuses autres marques connues. Mais après avoir acheté le premier boîtier Liquid Air ou Vault, vous réalisez qu’ils sont tous identiques. Chaque année, vous obtenez exactement le même design dans les mêmes couleurs exactes – principalement du noir et… du noir. Ou gris si vous avez de la chance. Certaines personnes trouveront du réconfort dans cette cohérence ; ils achèteront le même étui pour chaque téléphone et ils sauront exactement ce qu’ils obtiennent. J’y trouve de l’ennui. Je recherche un nouveau design et de nouvelles couleurs à chaque fois, sinon, j’ai l’impression de ne pas être passé à un nouveau téléphone.

Des exceptions, mais pas la règle

Cet élégant motif de marbre vert a toujours l’air attrayant, deux ans plus tard.

Ma quête de meilleurs cas m’a conduit dans les recoins les plus profonds d’Amazon. Page 30 des résultats de recherche ? J’y suis allé quelques fois. C’est un endroit terrifiant où aller, bien sûr, mais vous pourriez tomber sur ce joyau que les puissants algorithmes n’ont pas jugé digne de faire surface plus tôt.

C’est ainsi que j’ai fini par découvrir des marques comme Cyrill (une sous-marque Spigen, devrais-je ajouter) et Gviewin. Loin de fournir un point de vue ennuyeux et périmé sur les cas, ils ont une autre approche. Oui, une partie est répétitive aussi, année après année, mais au moins il y a un peu d’originalité là-dedans. J’aime particulièrement l’effet marbré des boîtiers Gviewin et les différents motifs et couleurs qu’ils proposent. J’aime aussi beaucoup la coque Cyrill crème que je viens de recevoir pour mon Pixel 6 Pro.

Une autre approche que je commence à apprécier est l’étui Grip de Dbrand, qui mélange un étui en TPU relativement fade avec le facteur de personnalisation cool des skins, pour un look plus unique. Il y a aussi Moment avec ses boîtiers combinés en TPU et bois, dont certains offrent également la compatibilité MagSafe. Quelques autres sociétés commencent à apparaître, mais hélas, beaucoup d’entre elles se concentrent uniquement sur la gamme iPhone, négligeant ainsi le vaste marché Android.

Une opportunité de plusieurs milliards de dollars

Cet étui crème Cyrill a fière allure aujourd’hui, mais les taches seront son pire ennemi.

Le marché des boîtiers mobiles est actuellement évalué à plus de 20 milliards de dollars selon plusieurs rapports et devrait dépasser la barre des 30 milliards de dollars d’ici 2027. C’est une opportunité gigantesque qui attend plus de challengers et plus d’innovation.

Les joueurs actuels sont bien établis, mais étant donné l’opportunité qui se présente, je ne doute pas que d’autres rivaux frapperont à leur porte très bientôt. Alors que les gens se lassent du même vieux « même vieux », il y aura un besoin croissant de nouveaux matériaux qui offrent la protection indispensable sans se sentir collant. Pour des designs plus uniques et des couleurs plus attrayantes aussi. Vous ne pouvez pas me convaincre qu’un étui en TPU argenté ou en or rose peint à la bombe est assez beau sur un téléphone qui a cette teinte métallique brillante appropriée.

Il serait dommage que nos smartphones deviennent de plus en plus jolis et sophistiqués, alors que nos coques se traînent dans les mêmes zones de sécurité. Ils méritent mieux, nos mains et nos yeux aussi.