Sonia Gandhi a critiqué le Centre sur une série de problèmes, notamment le ralentissement économique, les trois lois agricoles litigieuses, le chômage et la ligne d’espionnage en cours de Pegasus. (Express Photo)

La présidente du Congrès, Sonia Gandhi, a sévèrement critiqué le gouvernement central dirigé par le BJP sur une série de questions, notamment le ralentissement économique, les trois lois agricoles litigieuses, le chômage et la ligne continue d’espionnage de Pegasus, affirmant que «les dernières années ont vu un renversement de la situation de notre nation. progresser sur plusieurs fronts.

Dans une chronique publiée dans The Indian Express, Gandhi a coincé le gouvernement de Narendra Modi au cours de la session de mousson du Parlement récemment conclue, alléguant que l’opposition s’était vu refuser l’occasion de soulever des questions d’importance nationale telles que « les lois agricoles destructrices, l’utilisation de des logiciels pour pirater des appareils appartenant à des personnalités constitutionnelles, des opposants politiques, des journalistes et des militants, une inflation galopante et le chômage ».

Elle a écrit que le gouvernement a adopté des lois au cours des sept dernières années sans débat à la Chambre ni examen par un comité, “transformant le Parlement en un tampon en caoutchouc”.

Le chef du Congrès a également sévèrement critiqué les médias pour avoir été « systématiquement intimidé et forcé à oublier sa responsabilité de dire la vérité au pouvoir ».

« Les institutions qui ont été soigneusement construites et entretenues pour fournir la structure d’une véritable démocratie ont été systématiquement dégénérées ou détruites, érodant les valeurs qui donnent corps au droit inaliénable de notre peuple à l’égalité, à la justice et à la liberté individuelle », a-t-elle écrit.

Elle a déclaré que les “initiatives malavisées” du gouvernement ont entraîné le pire déclin économique soutenu des 75 dernières années.

« Le ralentissement économique a eu des conséquences terribles pour nos familles les plus vulnérables, pour les travailleurs indépendants, pour les petites et moyennes entreprises, pour les agriculteurs, pour les jeunes à la recherche d’un emploi et pour des millions de nos compatriotes, hommes et femmes qui sont décrits comme des travailleurs migrants. mais sont une partie vitale de notre société et de nos processus de production », a écrit Gandhi dans sa chronique.

S’attaquant aux infrastructures de santé, Gandhi a déclaré que bien que l’Inde soit le plus grand producteur de vaccins au monde, le pourcentage de la population entièrement vaccinée est très faible en raison du retard dans la passation des commandes.

S’attaquant au gouvernement Modi sur les lois agricoles, Gandhi a déclaré que le Centre refusait de prêter attention aux demandes des agriculteurs qui protestaient depuis plusieurs mois. “Il est impératif que le gouvernement tende la main et réponde à leurs demandes”, a-t-elle déclaré.

Gandhi a également accusé le gouvernement central d’abuser des lois et des agences gouvernementales. « Les lois qui ont été utilisées contre nos combattants de la liberté par les Britanniques et les lois qui visent spécifiquement les terroristes sont utilisées à mauvais escient contre quiconque ose interroger le Premier ministre et son gouvernement. Les vidéos trafiquées, les preuves plantées et les fausses boîtes à outils deviennent toutes des armes d’intimidation et de désinformation pour réprimer la dissidence », a-t-elle écrit.

Prenant l’occasion des 75 ans d’indépendance de l’Inde, Gandhi a déclaré que le peuple doit se battre pour préserver et renforcer les libertés pour lesquelles les combattants de la liberté du pays ont fait des sacrifices.

“Nous devons puiser chez eux le courage d’affronter ceux qui remplaceraient leur idéalisme inclusif et libérateur par une vision du monde étroite, sectaire et débordante de préjugés et de discrimination”, a déclaré Gandhi.

