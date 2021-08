Pourquoi nous aimons regarder des histoires sur les navires ⋆ 10z viral

Les contes de cinéma et de télévision présentent généralement une distribution de personnages axés sur un thème dramatique, qu’il soit interpersonnel ou stratégique. Dans la plupart des cas, l’arrière-plan est passif et statique, une toile de fond, parfois rythmée par la violence.

Les contes sur l’eau ou dans l’espace comportent cependant un personnage supplémentaire et souvent inconsidéré : un vaisseau. Le poème de 1902 « Sea Fever » de John Masefield évoque ce thème autour de cet élément essentiel : « tout ce que je demande, c’est un grand voilier et une étoile pour la guider ».

Où trouver des navires sur le petit écran

En raison de contraintes budgétaires et de calendrier, le petit écran ne peut qu’occasionnellement présenter des navires de guerre en mer. La mini-série « Horatio Hornblower » (1998-2003) basée sur les romans de CS Forester, présentait de nombreux navires de l’ère napoléonienne, principalement les frégates Indefatigable et Renown. “The Last Ship” (2014-2018) présente le destroyer fictif de missiles guidés Nathan James dans leur monde périlleux frappé par une peste catastrophique et la famine qui s’ensuit.

Des modèles réduits sur des toiles vierges et plus tard des infographies ont permis à la télévision d’étendre ces formes imaginatives dans l’espace. Quelques séries de réseaux et de câbles ont bravé des thèmes basés sur les navires.

Bien sûr, “Star Trek” (1966-1969) mettait en vedette le croiseur spatial Enterprise. Son optimisme tournait autour d’une flotte musclée de majestueux instruments armés de phaseurs plus rapides que la lumière et d’une puissance bienfaisante pour maintenir l’ordre interstellaire.

Cette vision futuriste a inspiré des films consécutifs et des séries à suivre. Nommé d’après deux porte-avions américains, l’Enterprise a rappelé au public les exploits de son prédécesseur dans le théâtre du Pacifique dans des livres tels que “The Big E” d’Edward Stafford et la poursuite de la saga de la guerre froide de son premier flattop à propulsion nucléaire, alors nouvellement commandé.

L’éphémère « Firefly » (2002) s’est réunie autour du cargo interstellaire Serenity avec ses passagers fugitifs et son équipage de chiffons. Un film éponyme « Serenity » (2005) a rendu le cargo emblématique pour annoncer notre aspiration à la liberté.

Enfin, “The Expanse” (2015-2022) présente de nombreux engins interplanétaires du 23ème siècle en orbite entre Vénus et Saturne, mais les personnages principaux pivotent autour d’une corvette martienne réquisitionnée rebaptisée Rocinante d’après le noble destrier de Don Quichotte de Miguel de Cervantes.

Où trouver des navires sur grand écran

Le cinéma offre des opportunités pour des budgets plus élevés, mais avec une histoire plus compressée dans laquelle présenter le cadre de la période, les personnages et les capacités de n’importe quel navire. En mer, divers navires de guerre occupent le devant de la scène parmi leurs lancers.

“The Caine Mutiny” (1954) présente une cour martiale de la Seconde Guerre mondiale sur les événements survenus pendant le typhon Cobra à bord d’un dragueur de mines obsolète Caine. « The Bounty » (1984) mène à une mutinerie de 1789 dans le Pacifique Sud à bord du navire marchand Bounty réaffecté à une mission botanique.

Les luttes contre la nature et les combattants ennemis dans « Master and Commander » (2003), d’après les romans de Patrick O’Brian, se déroulent presque entièrement à bord de la frégate britannique Surprise à l’époque napoléonienne. “Pirates des Caraïbes” (2003, etc.) met en scène les aventures de Jack Sparrow à bord de sa barque pirate Black Pearl.

“Au cœur de la mer” (2015) révèle les difficultés et la disparition du baleinier à voile Essex et la survie déchirante de l’équipage. Le film est basé sur le naufrage en 1820 de ce navire décrit par Nathaniel Philbrick. Ces événements ont inspiré le roman épique d’Herman Melville “Moby Dick” sur un énorme cachalot blanc chassé par le Pequod sous le commandement du capitaine Achab.

Un emplacement compact pour le grand drame

Les navires ont une place, des lieux emblématiques où les membres d’équipage travaillent et interagissent. Les navires de Star Trek affichaient le plus souvent le pont, où le commandant donnait des ordres concernant le cap et l’engagement des armes, l’ingénierie dans laquelle les commandes d’entraînement étaient actionnées et les niveaux de puissance maintenus, l’infirmerie pour le traitement des blessés et des infectés, et les couloirs entre les deux.

Mis à part les confins claustrophobes de la grande cabine à l’arrière, presque toutes les scènes à bord du HMS Surprise se déroulent sur le pont supérieur, avec des excursions à terre aux Galápagos. Dans les scènes de ces films, les quartiers, la cuisine, le réfectoire et le pont des armes représentent également des endroits exigus où le personnel se rassemble.

Les rythmes du labeur quotidien, les réparations causées par les tempêtes ou les combats, le deuil des morts, tout cela rappelle au spectateur les défis et les dangers rencontrés par ceux non seulement plus courageux que nous, mais capables de traverser un sol soulevé attaché à une quille tout en étant secoué par vagues.

N’oubliez pas les sous-marins

Pas quelques-uns de ces films impliquent des sous-marins. “20 000 lieues sous les mers” (1954) voit des enquêteurs découvrir le sous-marin Nautilus de Jules Verne qui attaque les navires négriers de l’après-guerre civile grâce à une technologie bien au-delà de la technologie de l’époque du XIXe siècle. “Voyage to the Bottom of the Sea” (1961) rencontre un désastre atmosphérique via le sous-marin Seaview avec bow-windows.

“Das Boot” (1981) présente le sous-marin Kriegsmarine U-96 pendant la Seconde Guerre mondiale, sa compagnie étant témoin à la fois de ses exploits de naufrage de marchands et de ses évasions déchirantes. Basé sur le premier roman de Tom Clancy, « The Hunt for Red October » (1990) montrait une course entre les marines soviétique et américaine pour sécuriser un sous-marin lance-missiles de classe Typhoon pendant la guerre froide.

La comédie “Down Periscope” (1996) exploite les capacités idiosyncratiques de son personnel à bord d’un sous-marin diesel archaïque Stingray se livrant à des jeux de guerre contre ses officiers et ses recrues.

Comment les navires affectent l’intrigue

Les épopées spatiales se concentrent généralement autour d’une plate-forme de transport équipée pour une survie et une habitation prolongées. “Forbidden Planet” (1956) se rend à Altair IV à bord du vaisseau spatial C-57D pour enquêter sur le sort d’une expédition précédente.

“2001: A Space Odyssey” (1968) tourne autour d’un énorme explorateur interplanétaire Discovery. “Apollo 13” (1995) raconte comment ses astronautes ont enduré à bord des vaisseaux spatiaux de voyage lunaire Odyssey et Aquarius au cours de leur mission avortée de 1970. “Galaxy Quest” (1999) pivote avec humour sur un protecteur de patrouille spatiale fictif.

Parfois, le navire n’est qu’un moyen de transport qui se comporte passivement sous le drame. “Silent Running” (1972) dépeint la rébellion d’un écologiste dans laquelle le conservateur des arbres détruit le transport marchand Valley Forge qui soutient les dépôts horticoles au-delà de l’orbite de Saturne. “Titanic” (1997) présente un paquebot élaboré qui transporte les passagers en toute conformité jusqu’à sa dernière descente, ce printemps glacial de 1912 dans l’Atlantique glacé.

Cependant, les histoires dans lesquelles l’artisanat participe activement à ces voyages peuvent évoquer des liens plus étroits avec le public. Lorsqu’il est inoccupé, un navire n’est qu’une matière inerte ordinaire, mais lorsqu’il est habité par un personnel qualifié et commandé par un capitaine compétent, il prend vie contre les éléments et les ennemis de son équipage.

Merveille et danger et amour

Dans un épisode « Next Generation » de la deuxième saison, l’entité extraterrestre Q réprimande le capitaine Picard après sa première rencontre presque fatale avec les Borgs : « Ce n’est pas en sécurité ici. C’est merveilleux, avec des trésors pour assouvir les désirs à la fois subtils et grossiers. Mais ce n’est pas pour les timides. Ces bretteurs qui s’aventurent en mer ou dans l’espace font preuve d’audace et de compétence en opérant leurs navires dans des zones hostiles, c’est pourquoi de telles histoires résonnent si souvent.

Dans toutes ces présentations, le navire, grand ou petit, est à la maison, partageant ses dangers et ses difficultés avec les passagers et le complément. Sous le feu des combattants ennemis et secoué par une étendue impitoyable et mortelle à leur sujet, la marge d’erreur pour toutes les personnes concernées est minuscule, et tout le monde doit travailler ensemble pour réparer les dommages subis et se rendre à la prochaine destination.

Malcolm Reynolds dans “Serenity” fait écho à l’apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13:1-7 à propos de son petit cargo, “Vous pouvez apprendre toutes les mathématiques dans le verset, mais vous prenez un bateau dans les airs que vous n’aimez pas, elle vous secouera aussi sûrement que la tournure des mondes. L’amour la maintient en l’air quand elle devrait tomber, vous dit qu’elle a mal avant qu’elle n’ait envie. Elle fait d’elle un foyer.

Le dynamisme de ces histoires ne se limite pas aux personnages humains, mais inclut le vaisseau qui les amène à un lieu d’émerveillement. Les navires présentent les prouesses technologiques des cultures qui les produisent et fonctionnent comme des instruments de grâce et de pouvoir.

Bien que la plupart d’entre nous ne voyagent pas aussi hardiment, nous pouvons néanmoins observer de tels exploits par procuration dans ces épopées à l’écran. Penser aux navires en tant que personnages semblables de la distribution d’acteurs reflète, même vaguement, notre participation aux sociétés que nous construisons et habitons, qu’elles soient passées, présentes ou futures.

Ainsi, les récits de navires légendaires ne dénotent pas seulement les exploits de leurs commandants et équipages sous le feu. En accordant à ces vaisseaux forme et fonction, leurs destinées deviennent aussi les nôtres.

GW Thielman est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en ingénierie. Il travaille actuellement comme conseil en brevets et vit à Fredericksburg, en Virginie. Ses opinions sont les siennes.