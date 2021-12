Pourquoi nous avons de l’espoir pour Carrie et Samantha sur Et juste comme ça

Et juste comme ça … nous sommes tous en faveur d’une réunion Carrie-Samantha.

Au cours de l’épisode du 30 décembre du redémarrage de Sex and the City sur HBO Max, Carrie (Sarah Jessica Parker) et Samantha (joué par Kim cattrall dans la série et les films originaux) ont eu une conversation réelle – par SMS. Donc, non, Cattrall n’est pas revenu au renouveau de la SATC, mais les scénaristes ont planté le potentiel d’un maquillage entre les anciens amis.

Voici ce qui s’est passé : alors qu’elle se remettait d’une opération à la hanche, une Carrie médicamentée a enregistré un épisode de son podcast, où elle a relayé une histoire d’amitié hilarante impliquant Samantha. Plus précisément, Carrie a discuté du moment où sa meilleure amie a aidé à retirer un diaphragme coincé de ses parties féminines.

« Vous ne pouvez pas dire limites et petites amies dans la même phrase », a-t-elle déclaré, faisant référence à la scène de la saison deux de la série OG SATC. « Mes copines sont toujours là pour moi quoi qu’il arrive. Elles sont là pour moi. En fait, tu sais quoi ? Je me souviens de cette fois où mon amie Samantha Jones a même sorti mon diaphragme à main nue parce qu’il s’était coincé. »

Elle a poursuivi en plaisantant en disant que Samantha « était là depuis environ une minute ».