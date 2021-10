Pourquoi nous cassons-nous maintenant le visage 30% de plus qu’avant la pandémie ?

18/10/2021 à 18:37 CEST

La maxime des experts de la santé pendant de longs mois était, et est toujours, d’opter pour des activités de plein air pour éviter la propagation du Covid-19. Alors faites sports de plein air en solo et la recherche de moyens de transport alternatifs, comme le scooter, se sont généralisées.

Par conséquent, et compte tenu de l’inexpérience avec laquelle certaines personnes ont abordé ces pratiques, cela a provoqué une augmentation des accidents.

À tel point que les experts en chirurgie buccale, maxillo-faciale et implantologie de l’hôpital La Luz, José Luis Cebrián et Néstor Montesdeoca, mettent en garde contre une augmentation de 30% de l’incidence du nombre de fractures faciales par rapport à une année pré-pandémique.

De plus, selon le Dr José Luis Cebrián, l’été dernier, « nous avons opéré un traumatisme facial chaque semaine ».

Ces spécialistes apprécient une attention continue et une disponibilité tous les jours de l’année en cas d’accident. En plus de l’étude tridimensionnelle de la fracture et de l’utilisation de prothèses adaptées à la taille de chaque patient.

Parmi les causes, ils pointent vers une augmentation des accidents sportifs. En particulier, ils rapportent que modalités de sports plus extrêmes.

Comme le souligne le Dr Néstor Montesdeoca, « nous avons vu des précipitations de grimpeurs, des accidents de motocross, avec des jet-skis & mldr; Avant, le jeu typique du rugby ou du football était courant à cause d’un coude ».

De même, ils ont observé une augmentation des fractures à la suite d’agressions. « En ce qui concerne les violences interpersonnelles, on constate un volume important de fractures du nez et des pommettes et dans certains cas une fracture de la mâchoire », indique José Luis Cebrián.

Profil du patient : jeunes hommes

Concernant le profil du patient présentant une fracture faciale, le jeune et mâle quand on parle d’agressions et plus variées dans les accidents sportifs.

Un chapitre distinct est consacré aux fractures causées par les accidents de scooter, non pas tant par un écrasement que par une chute à grande vitesse.

Comme l’explique le Dr Montesdeoca, ses utilisateurs n’utilisent qu’un casque de protection du crâne, qui protège la tête, mais pas le visage. « Nous voyons des fractures des molaires, du nez et de la mâchoire, ce sont des fractures de haute intensité où se produisent des érosions et des blessures sur la peau », dit-il.

José Luis Cebrián et Néstor Montesdeoca soignent toutes les blessures causées au visage par traumatismeSoit il s’agit de plaies des tissus mous (peau, tissu sous-cutané, paupières ou nez) ou des os du visage.

Sans oublier le volet dentaire. «Bien que les dentistes de notre équipe réparent les dents, si elles sont déplacées avec l’os, nous les mettons en place et réparons les os. Si l’os dans lequel les dents, la mâchoire ou l’os de la mâchoire a été fracturé, nous le stabilisons et le réduisons à sa position d’origine », explique Cebrián.

En cas de fracture des dents elle-même, elle est traitée par des dentistes, qui collaborent avec des spécialistes en Chirurgie maxillo-faciale.

Études tridimensionnelles pour la reconstruction

De son côté, le chirurgien Néstor Montesdeoca rappelle que, si ce type de fracture n’est pas correctement diagnostiqué, des séquelles esthétiques et fonctionnelles peuvent survenir, comme une vision double ou des problèmes de mastication.

« Un diagnostic tridimensionnel adéquat des caractéristiques et des composants de la fracture est très important pour la reconstruction tridimensionnelle du patient tel qu’il était. Si un os du visage n’est pas correctement positionné, le visage change », explique Montesdeoca.

Pour y parvenir, les experts en chirurgie maxillo-faciale de l’Hôpital La Luz réalisent, à travers divers programmes informatiques et impression 3D, une étude tridimensionnelle de la fracture, où des prothèses, des plaques et des vis sont appliquées sur mesure pour chaque patient.

« Cela augmente la précision de la reconstruction », explique José Luis Cebrián. Qui ajoute qu’être à l’hôpital La Luz, « implique d’avoir d’autres disciplines, comme la neurochirurgie et l’ophtalmologie qui collaborent avec nous dans le traitement de ces patients ».