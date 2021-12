Pourquoi nous devons réviser la Charte des Nations Unies pour créer un monde véritablement démocratique

L’État-nation n’est certainement pas le dernier mot dans le développement socio-politique humain. Du moins, cela ne devrait pas être le cas si une civilisation humaine planétaire doit survivre à long terme. L’échec du système westphalien dans la gestion et la fourniture de biens communs mondiaux au profit de l’humanité et des générations futures devrait être évident pour tous. Dans la mesure où il est juste, comme l’ont fait Paul Raskin, Zhao Tingyang et d’autres, de décrire l’ordre actuel comme un État défaillant. Mais le problème est plus profond : il n’y a pas d’état global pour commencer qui puisse échouer.

Comme Jo Leinen et moi l’avons soutenu dans notre livre Un Parlement Mondial, le processus de formation de l’État qui peut être retracé depuis longtemps dans l’histoire est un processus continu qui s’étend maintenant à l’ensemble du système mondial. À de nombreux niveaux, l’intégration politique mondiale est confrontée à des défis conceptuels uniques, en particulier ceux liés à la formation de l’identité. La question clé de notre époque, à mon avis, est de savoir si ce processus aboutira néanmoins à surmonter le paradigme de la souveraineté nationale et à la formation d’un régime politique planétaire ou s’il y aura au contraire un effondrement général.

Dans tout cela, l’objectif d’une constitution mondiale joue un rôle central et doit faire l’objet d’une stratégie. Une constitution représente le fondement juridique de tout régime politique et décrit comment il doit être gouverné. Dans une nouvelle théorie du changement à long terme qui a comme point de départ le centième anniversaire des Nations Unies en 2045, mon organisation Démocratie sans frontières envisage qu’il serait alors possible d’élaborer et d’adopter une constitution mondiale. Nous suggérons qu’une organisation mondiale résultante devrait être fondée sur les principes du fédéralisme et de la subsidiarité, de l’égalité de citoyenneté mondiale, de la séparation des pouvoirs, des freins et contrepoids, de la primauté du droit, des droits humains fondamentaux et de la protection des minorités.

En dehors de la Constitution de la Terre promue par Glen Martin et l’Association Mondiale de la Constitution et du Parlement, il y a eu de nombreuses tentatives pour rédiger un tel document. Ils peuvent servir d’inspiration et peuvent être des exemples utiles sur lesquels s’appuyer à l’avenir. Aux fins de ce commentaire, je m’abstiendrai d’entrer dans un débat pour savoir si telle ou telle disposition a du sens de mon point de vue. Par tous les moyens, à mon avis, une constitution mondiale n’est pas un lieu d’expérimentation. Elle doit être fondée sur l’expérience et doit être éclairée par des dispositions qui existent et fonctionnent ailleurs, comme dans les constitutions nationales et en particulier celles des États fédéraux. Le point clé que je souhaite soulever ici est cependant différent : le processus qui conduit à une constitution n’est pas moins important que la constitution elle-même, sinon peut-être beaucoup plus.

L’établissement d’une constitution mondiale et d’un régime mondial est une tâche formidable qui requiert les normes les plus élevées possibles en termes de processus large, public, inclusif, transparent et légitime. Pourquoi certains arrangements sont-ils acceptés et d’autres non? Qui prend ces décisions et comment ? D’où vient le mandat ? Quelles options ont été examinées et rejetées, et pourquoi ? De quels exemples peut-on s’inspirer dans les différents systèmes juridiques et constitutions nationales ?

Créer une constitution n’est pas un exercice académique. C’est politique. Il s’agit de rassembler et d’inclure les principales parties prenantes et d’équilibrer leurs points de vue et leurs intérêts afin qu’ils se sentent suffisamment représentés dans le processus. Ce n’est qu’alors qu’ils accepteront le résultat comme légitime. Une constitution mondiale nécessitera à terme le soutien d’une majorité de citoyens du monde, idéalement exprimé lors d’un référendum mondial. Il s’agit du seuil le plus large possible et aucun risque ne doit être pris.

La Convention sur l’avenir de l’Europe tenue en 2002/2003 en est un exemple intéressant. L’effort pour établir une Constitution européenne a échoué à l’époque parce que le projet a été rejeté lors de référendums populaires en France et aux Pays-Bas. Le processus n’est pas venu de nulle part. Elle s’est appuyée sur des décennies de débats et de création successive d’institutions politiques communes. Si un tel processus échoue, il ne peut pas être répété rapidement. D’autant plus qu’il est important que cela soit fait correctement, dès le départ, dans la mesure où il s’agit d’une constitution mondiale.

À ce stade, il est tout à fait évident que les principales parties prenantes – les gouvernements nationaux – ne partagent pas les prémisses de base d’une constitution mondiale, à savoir transférer le pouvoir réel à une entité politique mondiale supérieure d’une manière ou d’une autre, encore moins démocratique. C’est pourquoi certains suggèrent d’aller de l’avant sans eux et de les laisser ratifier plus tard un document donné qui a été élaboré par un petit groupe de rédacteurs autoproclamés. Cette approche à mon avis est profondément erronée. Un processus constitutionnel mondial qui contourne les gouvernements est mort-né. Qu’on le veuille ou non, les gouvernements sont les acteurs les plus importants dans le monde d’aujourd’hui. Bien sûr, il y en a d’autres aussi, comme les sociétés multinationales. Pourtant, à quelques exceptions près et réserves, ce sont les gouvernements nationaux qui contrôlent la fiscalité, la redistribution, l’utilisation de la force physique, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre des règles. S’il est vrai qu’un nombre croissant de gouvernements ne sont pas légitimes du point de vue des normes démocratiques, il n’en demeure pas moins que beaucoup représentent leur population et qu’une grande partie de la population s’identifie à leur État-nation. À tout le moins, les pouvoirs législatifs doivent être impliqués, des représentants qui ont été effectivement élus et ont le mandat de parler au nom de leurs électeurs. Cela ne veut pas dire que les gouvernements et les parlements sont les seuls acteurs concernés. Loin de là. Mais l’idée qu’ils peuvent être exclus semble saugrenue.

Oui, l’ONU est fondamentalement imparfaite ; cependant, toute voie alternative qui n’est pas acceptée par les gouvernements sera encore plus imparfaite. Nous y avons pensé maintes et maintes fois. A terme, si une constitution mondiale est censée entrer en vigueur pour tous les pays, ce qui par définition devrait être l’objectif, le meilleur moyen est de viser une révision complète de la Charte des Nations Unies selon l’article 109. Il y a de gros obstacles à surmonter, comme obtenir l’accord non seulement des deux tiers des États mais aussi des cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Ceux qui croient en l’objectif d’un régime politique planétaire et d’une constitution mondiale universelle doivent faire face à cette réalité politique. Si une telle constitution devait entrer en vigueur avec un nombre limité de ratifications, le problème resterait le même : comment finir par rallier tous les États ?

À mon avis, de petites étapes successives peuvent conduire au succès en commençant par une modeste Assemblée parlementaire des Nations Unies qui peut servir de moteur de changement au sein du système qui aide à préparer des conditions favorables à la révision de la Charte des Nations Unies. Un parlement mondial démocratique qui est librement élu par tous les citoyens du monde doit être la pièce maîtresse de toute future organisation mondiale légitime. De ce point de vue, la croyance en des valeurs démocratiques communes et une démocratisation continue au niveau des États-nations semble être une condition préalable majeure à tout processus constitutionnel mondial viable. Cela peut être une conclusion désastreuse car il semble y avoir une tendance à l’autocratisation à travers le monde en ce moment. Pour cette raison, comme le sénateur suisse Daniel Jositsch et moi-même l’avons souligné il y a un an, la première chose qui est nécessaire à notre avis est de défendre et de renforcer la démocratie à tous les niveaux, en particulier au niveau mondial. Comme nous l’écrivions à l’époque : « Une révolution démocratique mondiale doit pousser à un organe mondial légitime, inclusif et représentatif… La création d’une Assemblée parlementaire des Nations Unies pourrait être un tremplin important pour lancer un processus constitutionnel mondial et une transformation gouvernance.

Andreas Bummel est co-fondateur et coordinateur mondial de la Campagne pour une Assemblée parlementaire des Nations Unies, qui prône la représentation démocratique des citoyens du monde à l’ONU et dans les institutions de gouvernance mondiale. La campagne a été approuvée par 1 500 députés et anciens législateurs de plus de 100 pays. Il a été membre du conseil du World Federalist Movement–Institute for Global Policy, membre de la World Academy of Art and Science et membre honoraire de la Society for Threatened Peoples. Il est co-auteur de livres tels que A World Parliament: Governance and Democracy in the 21st Century et A United Nations Parliamentary Assembly: A Policy Review of Democracy Without Borders.