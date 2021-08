Pourquoi nous expédions toujours ces couples de Gossip Girl

in

Écoutez bien, Upper East Siders : il n’y a pas de romance trop sexy – ou trop salace – pour les regards indiscrets de Gossip Girl.

Le drame pour adolescents bien-aimé a été redémarré sur HBO Max en juillet avec un nouveau casting étoilé et une multitude de camées de célébrités, mais il faut plus que quelques frénésie pour démêler complètement les nombreux triangles amoureux, les carrés et oui, même les pentagones, entourant la fiction prestigieuse école préparatoire Constance Billard St. Jude’s School. C’est la seule classe de géométrie dans laquelle nous sommes sûrs d’obtenir un A.

Demi-soeurs Julien “JC” Calloway (Jordan alexandre) et Zoya Jane Lott (Pic Whitney) se rencontrent enfin en personne après des années à être séparés par leurs pères, joués par Luc Kirby et Jonathan Fernández, respectivement. Pourtant, c’est un autre homme qui s’interpose finalement entre eux : le petit ami humanitaire de JC, Obie (Éli marron).

Pendant ce temps, les amants de longue date Audrey Hope (Emily Alyn Lind) et Aki Menzies (Evan se moque) sont tous les deux en train d’écraser secrètement le bisexuel Casanova de l’école, Max Wolfe (Thomas Doherty), qui semble n’avoir d’yeux que pour le sexy professeur Rafa Caparros (Jason gotay). Bien sûr, le compte Instagram anonyme Gossip Girl est là pour taquiner les infidèles et braquer les projecteurs sur toutes les infidélités, les plus scandaleuses, mieux c’est.