Pourquoi nous gagnerons en Virginie

J’ai exhorté les démocrates à faire quelque chose pour nous aider à gagner plus de pouvoir politique – et maintenant, notre moment est enfin arrivé. Il y a une élection au coude à coude en Virginie, où le candidat de Trump espère prendre le pouvoir des démocrates dans le bureau du gouverneur. Plus les élections approchent, plus il est important pour les personnes qui s’en soucient de donner un peu de temps pour faire avancer les choses dans la bonne direction. Quelques sondages ont montré que le démocrate Terry McAuliffe perdait une partie de son avance grâce à des publicités lugubres de son adversaire. Mais voici pourquoi je pense que nous sommes toujours en train de gagner…

Tout d’abord, les sondages montrent en fait McAuliffe avec une avance. Trois jours seulement avant les élections, l’Institute for Policy and Opinion Research du Roanoke College a publié les résultats de deux semaines de sondages – et il a montré que le démocrate McAuliffe était toujours en tête de la course (bien qu’avec une marge étroite). Même lorsqu’ils ont recalculé les résultats avec des électeurs « penchés » vers un candidat – McAuliffe a toujours conservé son avance. L’analyste politique principal derrière le sondage dit qu’il est évident ce qui fera la différence dans cette élection : « Participation, participation, participation. Les deux candidats remportant plus de 90 % des voix de leur parti, la question est de savoir qui vote.

J’ai une théorie selon laquelle Fox News a intentionnellement publié un sondage « aberrant » sauvage cette semaine montrant un soutien fantaisiste au candidat républicain – en particulier pour fausser la moyenne des sondages à 538. C’est comme si Fox News faisait une farce aux experts, le faisant ressembler au républicain d’une manière ou d’une autre, a soudainement pris de l’avance – alors qu’ils ne l’ont pas fait. Peut-être que Fox News essaie de « créer une existence » ?

Mais voici ce qui est vraiment la statistique la plus importante : tout mauvais sondage maintenant n’a plus d’importance, puisque les électeurs ont déjà voté, depuis deux mois ! En fait, la Virginie a établi un record pour les votes les plus précoces jamais exprimés dans l’État – avec près d’un électeur sur cinq ayant déjà voté (selon une nouvelle histoire de CNBC aujourd’hui).

La Virginie possède l’un des meilleurs systèmes de vote anticipé de toute l’Amérique. Et c’est grâce au travail de bénévoles comme nous, qui ont aidé les démocrates à prendre le contrôle du bureau du gouverneur et des deux chambres de sa législature, afin que ces lois favorables aux électeurs puissent être adoptées. La Virginie est un État bleu, et de solides protections électorales aideront à le garder bleu – la voix de nos électeurs étant enfin entendue.

Mais enfin, je dis que les démocrates peuvent gagner la course du gouverneur en Virginie parce que j’ai parlé à des Virginiens – et à des militants (comme vous !) de tout le pays qui s’investissent déjà pour aider. Je me suis porté volontaire pour une banque de téléphone virtuelle – donc au lieu de lire sur les électeurs de Virginie, je leur parle ! Au lieu de simplement regarder les nouvelles pour voir ce qui s’est passé lors des élections, j’ai contribué à ce que cela se produise. Les gens en Virginie m’ont dit qu’ils étaient enthousiastes à l’idée de voter pour McAuliffe et pour tous les démocrates, de haut en bas du ticket. Et les bénévoles de tout le pays étaient ravis de contribuer à sa réalisation. Du Colorado et du Tennessee, de l’Oregon et de la Californie – ils se sont présentés pour aider à atteindre les électeurs de Virginie, pour aider à maximiser notre participation et pour aider les démocrates à s’accrocher au bureau du gouverneur.

C’est amusant, mais plus que cela, c’est important. Et lorsque les élections approchent, c’est à ce moment-là que votre aide a le plus d’impact. C’est ainsi que j’ai trouvé le titre de ce journal : « Pourquoi nous gagnerons en Virginie – si vous aidez ».

Vous pouvez faire partie d’une grande victoire mardi lorsque les démocrates remportent la course au gouverneur de Virginie… simplement en trouvant votre chemin vers une banque téléphonique virtuelle.

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.