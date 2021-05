Pourquoi nous n’avons pas vu plus de films sur Narnia

Combien de films Narnia avons-nous vus?

La série Narnia de Disney a commencé en beauté lorsque le studio a sorti The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch and the Wardrobe en 2005. Le film fantastique qui a mis en place le monde de CS Lewis avec White Witch de Tilda Swinton, M. Tumnus de James McAvoy , et Aslan, exprimé par Liam Neeson, a été un succès instantané, récoltant 745 millions de dollars au box-office dans le monde entier, devenant le troisième film le plus rentable de cette année, derrière Harry Potter et la coupe de feu et Star Wars: La vengeance des Sith . Il s’est également avéré être une adaptation digne du matériel source.