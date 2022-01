Pourquoi nous ne devrions pas cacher les situations difficiles aux enfants

09/01/2022 à 09:01 CET

Alicia mendoza

Tout le monde dans sa vie a trouvé des situation difficile que nous n’avons pas bien su communiquer avec les autres. On a effrayé qu’ils nous jugent, qu’ils s’éloignent de nous ou qu’ils prennent peur. Lorsque ces situations difficiles se produisent lorsque nous avons des fils et des filles et que nous devons leur dire, cette peur augmente.

Que faire dans ces situations ? Lui cacher la réalité ou lui dire la vérité et accompagner ses émotions ? Nos experts l’ont bien compris.

Nous ne devons jamais cacher les situations difficiles à nos enfants

Nos fils et filles vont rencontrer des difficultés dans la vie, personne n’en est exempt. Savoir faire face et gérer ces situations s’apprend dès le plus jeune âge. Par conséquent, les situations complexes qui se produisent dans la famille ne doivent pas être cachées. « Leur cacher la réalité n’est pas une bonne option. Les enfants ne doivent pas être à l’abri des difficultés, nous devons leur donner des outils pour y faire face. Une réalité émotionnelle partagée renforce les liens et permet une plus grande union au sein de la famille face aux situations difficiles », explique la psychologue, experte en intelligence émotionnelle, Begoña Ibarrola.

Sara Andrés, enseignante et athlète paralympique, nous a raconté lors de notre dernière épreuve comment elle a appris au fil des ans que nous ne devons pas cacher les mauvaises choses qui nous arrivent.

Nous pensons qu’il vaut mieux cacher les difficultés qui se présentent à nous dans la vie. Nous voulons surtout le cacher aux plus petits à cause des préjugés que nous avons sur la façon dont ils vont réagir. Mais ce ne sont pas plus que cela, des préjugés. Voici comment Sara l’a raconté : « Nous éduquons toujours en pensant que tout de bon va nous arriver. Et c’est super, et c’est comme ça, et vous devez être positif, vous n’avez pas besoin d’être négatif. Mais il faut aussi être réaliste. Je pense que nous faisons mal en cachant la réalité à nos enfants, à nos étudiants. C’est pourquoi quand j’ai perdu pied pour la première fois et que je suis allé à l’école, j’ai caché ce que j’étais et maintenant je suis, eh bien, à moitié une femme, à moitié un robot. Et je le cachais, et j’ai réalisé que c’était un préjugé que j’avais que les enfants me voyaient avec peur ou peur. C’était vraiment mon préjugé. Au moment où j’ai enfilé une jupe courte ou un short, j’ai réalisé que la peur était en moi, que les enfants n’avaient pas peur pour moi, qu’ils comprenaient beaucoup mieux ce qu’est une personne handicapée & rdquor ;.

Ce que nous devons faire, c’est l’expliquer aux plus petits de manière plus simple pour qu’ils puissent comprendre la situation. Pour cela, on peut se servir d’un langage ou encore d’histoires et de contes. « Il est nécessaire que les enfants sachent ce qui se passe, bien sûr avec des mots et des informations adaptés à leur âge et à leur niveau de compréhension. La première chose que nous pouvons faire est de leur raconter ce qui se passe sous la forme d’une histoire, leur permettant même de compléter ou le changer en fonction de votre imagination », explique Ibarrola.

Comment accompagner vos émotions

Chaque enfant réagira différemment à la situation. Dans la plupart des cas, vous pouvez ressentir des émotions que nous considérons comme négatives, telles que la peur, la colère ou la tristesse. Compte tenu de cela, Ibarrola exprime que, quelle que soit l’émotion qu’ils éprouvent, nous devons les accompagner dans ce qu’ils ressentent. « Lorsque vos enfants se sentent submergés par les émotions, ce que nous, les parents, devons faire, c’est, du calme, l’attendre et l’aider à partir, mais pas rejoindre leur chaos, qu’ils nous provoquent souvent. S’ils sentent votre accompagnement, s’ils sentent que vous légitimez cette émotion et que vous ne voulez pas les éloigner de là au plus viteC’est extrêmement important pour eux car ils se sentent respectés et à leur tour ils feront de même lorsqu’ils auront des enfants. »

Nous résumons ces conseils pour pouvoir faire face à des situations difficiles avec vos enfants :

Donnez-leur la nouvelle dans un moment de calme Utilisez un langage simple ou utilisez des histoires Légitimez et accompagnez-les dans leurs émotions Nous permettons d’exprimer nos émotions savoir le gérer