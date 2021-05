Pourquoi nous ne pouvons pas faire confiance au déni de John Kerry de trahir Intel à propos d’Israël ⋆ .

Peut-être devrions-nous donner à John Kerry le bénéfice du doute. Après tout, pourquoi les Américains ne croiraient-ils pas la parole d’un ancien secrétaire d’État plutôt que celle du ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif, un fonctionnaire d’un pays qui est un adversaire ouvert des États-Unis? Puisque l’histoire des négociations américaines avec l’Iran consiste en grande partie en mensonges racontés par les porte-parole du régime islamiste, il y a de bonnes raisons d’être sceptique sur tout ce qui sort de la bouche de Zarif.

Kerry est critiqué à cause d’un article du New York Times qui rapporte que le journal a obtenu une fuite d’une bande d’une conversation entre Zarif et un allié. La plupart de l’article concernait les plaintes de Zarif au sujet de ses rivaux au sein du régime islamiste, en particulier le regretté Qassim Suleimani du Corps des gardiens de la révolution islamique, le chef terroriste des forces américaines tué en 2020.

Mais le Times a enterré la lede dans son histoire, attendant le 22e paragraphe avant de laisser tomber la véritable bombe, qui consistait en ce que Zarif affirmait que c’était Kerry qui l’avait informé des attaques israéliennes contre des cibles iraniennes: «C’était l’ancien ministre américain des Affaires étrangères. [sic] John Kerry qui m’a dit qu’Israël avait lancé plus de 200 attaques contre les forces iraniennes en Syrie.

Zarif n’a pas précisé si Kerry avait dit cela alors qu’il était secrétaire d’État ou après, lors de réunions au cours desquelles l’homme qui était actuellement le tsar du climat de Joe Biden a cherché à conseiller les Iraniens sur la façon de contrecarrer les efforts de l’administration Trump pour les forcer à renégocier le nucléaire. pacte. Il n’est pas non plus clair si ces confidences ont été données avant que certaines des attaques israéliennes ne soient connues du public.

Pourtant, l’idée qu’un haut fonctionnaire américain – qu’il soit en poste ou non – aurait dû transmettre des renseignements de quelque nature que ce soit à une puissance étrangère hostile que son propre ministère a qualifiée à plusieurs reprises de premier État commanditaire du terrorisme au monde n’est pas seulement choquante. ; c’est un crime grave. Mais faut-il croire au scoop rapporté par le New York Times?

Les menteurs abondent

Kerry a nié l’accusation. Alors que Kerry a toujours soutenu Zarif comme un partenaire de négociation fiable, Zarif est un menteur en série. Zarif a continuellement menti sur le but du programme nucléaire iranien, insistant sur le fait qu’il est pacifique même si son programme d’armement n’était pas un secret, ce que confirme le trésor de documents iraniens que les services de renseignement israéliens ont rendus publics en 2018.

Il a passé la dernière décennie de négociations avec l’Occident sur la question nucléaire à déformer la quête de son pays pour l’hégémonie régionale, le soutien aux groupes terroristes, le régime tyrannique dans son pays et les subterfuges élaborés qu’il a perpétrés en ce qui concerne son adhésion aux deux résolutions des Nations Unies sur la non-prolifération. et l’accord nucléaire conclu par l’Occident en 2015.

Mais les États-Unis ont fait confiance à Zarif et à son gouvernement pour tenir parole en respectant l’accord nucléaire. L’administration Biden s’est précipitée à nouveau dans les négociations avec l’Iran, dont l’intention est simplement de les inciter à revenir dans l’accord du président Obama, même s’il expirera d’ici la fin de la décennie, laissant aux Iraniens une voie légale vers une arme nucléaire. Si nous sommes prêts à donner un laissez-passer à Kerry à cause de la mensonge de Zarif, alors la justification des négociations actuelles et du pacte nucléaire est démystifiée.

Pourtant, le tsar du climat et ancien secrétaire d’État n’a pas caché sa proximité avec Zarif. C’est, après tout, le modus operandi de Kerry en tant que diplomate. Au cours de son mandat au Département d’État, un grand accent a été mis sur les bonnes relations qu’il a dit avoir développées avec des représentants de nations qui sont les adversaires de l’Amérique. Cela incluait non seulement Zarif mais aussi Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, avec qui, selon un article du New York Times, Kerry partageait son amour du hockey sur glace.

Ce qui rend l’accusation contre Kerry si convaincante, cependant, c’est qu’il a continué à rencontrer Zarif même après avoir quitté ses fonctions. En 2018, le Boston Globe a rapporté que Kerry avait consulté Zarif et conseillé à son ancien partenaire de négociation de ne pas parler avec l’administration Trump.

Trump s’est retiré de l’accord sur le nucléaire dans le cadre d’une campagne de «pression maximale» pour forcer les Iraniens à accepter un nouvel accord plus strict qui éliminerait les clauses d’extinction et inclurait l’interdiction du rôle de Téhéran en tant que principal État sponsor mondial du terrorisme international et sa construction illégale de missiles. Kerry a dit à Zarif d’attendre simplement Trump, puis de traiter avec un démocrate plus souple qu’il espérait être élu en 2020.

C’est exactement ce qui s’est passé. Maintenant, les Iraniens en récoltent les bénéfices. L’équipe de politique étrangère de Biden, composée presque entièrement de vétérans de l’administration de l’ancien président Barack Obama, reprend à nouveau sa pratique passée d’apaiser les Iraniens avec des concessions en cours pour inciter Téhéran à revenir à un accord avec peu d’espoir de l’améliorer. .

Abandonner Israël

La seule description de l’implication de Kerry avec l’Iran est «collusion». Mais contrairement à l’effort de trois ans pour entraver l’administration Trump menée par les démocrates et leurs alliés médiatiques sur ce qui s’est finalement avéré être une fausse accusation, les actions de Kerry n’ont jamais été un secret. Et tandis que les démocrates ont détruit la carrière de l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, le général Michael Flynn, accusé d’avoir enfreint la loi Logan qui interdit aux citoyens privés de mener une politique étrangère, Kerry a violé cette loi rarement appliquée.

La question du lien de Kerry avec l’Iran est importante car elle s’inscrit dans le contexte de la tension croissante avec Israël au sujet de ses efforts pour saboter le programme nucléaire iranien. L’administration a fait tout son possible pour désavouer tout rôle dans la récente attaque réussie d’Israël contre l’installation nucléaire iranienne de Natanz.

Ces commentaires officieux impliquent que l’administration considérait les efforts d’Israël comme cherchant à empêcher les Américains de se réengager avec l’Iran. Le sénateur Chris Murphy, D-Conn., A fulminé à propos de l’attaque, affirmant qu’il exigerait un briefing de sécurité complet à ce sujet tout en envoyant un message aux Israéliens selon lequel lui – et d’autres membres de son parti – considéraient comme une question de foi que la diplomatie est la «seule» voie acceptable pour les relations avec l’Iran et que les efforts d’Israël étaient voués à l’échec.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a essentiellement sous-traité la question nucléaire à Robert Malley, l’envoyé spécial de Biden sur l’Iran. Malley n’était pas seulement l’un des principaux architectes de l’accord nucléaire désastreux avec l’Iran, mais est également un apaiseur et un critique chevronnés d’Israël. Les États-Unis demandent à Israël de reculer dans ses efforts pour arrêter l’Iran et de faire confiance à l’équipe de Biden pour apporter une solution diplomatique au problème. Mais étant donné que Malley n’a manifesté aucun intérêt pour le renforcement du pacte nucléaire, c’est un acte de foi qu’aucun gouvernement israélien ne peut faire.

Les critiques de la «réalisation» de la politique étrangère signature d’Obama soulignent la façon dont l’accord a habilité et enrichi un régime voyou et doutent que son objectif ait pu faire partie d’un effort visant à faire passer la politique américaine dans la région d’une alliance avec Israël et d’autres pays du Golfe. États à un avec l’Iran. Rares sont ceux qui auraient cru cette affirmation en 2015. Pourtant, les effets de l’accord sur la région, associés aux actions de Kerry et aux efforts des anciens d’Obama pour revenir à l’accord sous la surveillance de Biden, confèrent de la crédibilité à cette théorie.

La conclusion incontournable de ces événements va au-delà de la culpabilité de Kerry. Peu importe ce que Kerry a dit à Zarif, les Israéliens ne devraient avoir aucun doute sur le fait que les États-Unis les abandonnent sur l’Iran.

Jonathan S. Tobin est un contributeur principal de The Federalist, rédacteur en chef de JNS.org et chroniqueur pour le New York Post. Suivez-le sur Twitter à @jonathans_tobin.