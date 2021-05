Pourquoi nous parlons toujours d’Emily Wilder, la journaliste d’Associated Press licenciée pour avoir tweeté sur la Palestine

La semaine dernière, personne n’avait entendu parler d’Emily Wilder. Puis elle est devenue le centre d’une campagne nationale pour la faire licencier. Quelques jours plus tard, elle l’était.

Les choses bougent vite. Il y a donc de fortes chances que dans quelques jours, l’histoire d’une journaliste débutante qui a perdu son emploi à cause de la façon dont elle a utilisé les médias sociaux pour discuter du conflit israélo-palestinien, se soit estompée du discours. Son licenciement deviendra juste un autre point dans les histoires futures sur «l’annulation de la culture» à droite et à gauche.

D’un autre côté: j’ai le sentiment que les circonstances particulières du récit de Wilder auront plus de résonance que votre Outrage standard de la semaine. Parce qu’il fusionne deux scénarios – l’impasse de longue date et insoluble entre Israéliens et Palestiniens, et le combat plus récent et insoluble pour l’équité et l’objectivité dans le journalisme qui est haché sur Twitter et dans les Slack rooms et dans le monde réel. Que signifient réellement l’équité et l’objectivité dans le journalisme? Et ces deux idées doivent-elles être liées à la hanche? C’est-à-dire: pouvez-vous être juste dans vos reportages, mais abandonner «l’attente déraisonnable et affreusement stupide que les journalistes ne doivent pas avoir d’opinions fortes sur les choses qui les intéressent», comme l’a dit la journaliste Laura Wagner dans Defector?

Les réponses qui auraient pu avoir du sens il y a quelques années ne semblent plus fonctionner, alors les journalistes, leurs patrons et leurs lecteurs trouvent des réponses à la volée – et, dans ce cas, échouent lamentablement.

Tout d’abord, la chronologie, telle que relayée par Wilder dans des interviews de presse et via Twitter:

Wilder, qui est diplômé de Stanford en 2020 et travaillait en tant que stagiaire pour la République d’Arizona, est allé travailler pour Associated Press ce mois-ci en tant qu ‘«associé de presse» à Phoenix, «aidant à éditer et à produire du contenu pour publication» – une entrée travail de niveau. Le lundi 14 mai, le compte Twitter des républicains du Stanford College a diffusé d’anciens tweets et citations – des commentaires critiquant la politique et les partisans israéliens, comme le fait de qualifier le donateur républicain Sheldon Adelson de «rat-taupe nu» – depuis ses jours en tant que militante étudiante à Stanford. . Ceux-ci ont été rapidement remis en circulation par des médias de droite comme Fox News et le fédéraliste. Wilder dit qu’un responsable de l’Associated Press lui a dit que l’agence de presse enquêterait sur son utilisation des médias sociaux, mais qu’elle ne devrait pas s’inquiéter. “L’éditeur a dit que je n’allais pas avoir de problèmes parce que tout le monde avait des opinions à l’université”, a déclaré Wilder à SFGate. «Puis vint le reste de la semaine.» Le jeudi 17 mai, elle a été licenciée pour avoir enfreint les directives de l’AP sur les réseaux sociaux. Wilder a déclaré qu’elle avait demandé à l’AP de lui dire ce qu’elle avait spécifiquement fait de mal mais qu’elle n’avait pas reçu de réponse. «Je leur ai demandé:« Veuillez me dire ce qui enfreignait la politique », et ils ont répondu« Non ».»

L’AP affirme avoir congédié Wilder pour avoir enfreint la politique de l’entreprise en matière de médias sociaux alors qu’il y était employé – c’est-à-dire pas pour les tweets qu’elle avait faits avant d’être embauchée – mais ne préciserait pas les infractions spécifiques. Un représentant a transmis cette déclaration:

Alors qu’AP s’abstient généralement de commenter les questions de personnel, nous pouvons confirmer les commentaires d’Emily Wilder jeudi selon lesquels elle a été licenciée pour violation de la politique de médias sociaux d’AP pendant son séjour chez AP. Nous avons cette politique afin que les commentaires d’une seule personne ne puissent pas créer des conditions dangereuses pour nos journalistes qui couvrent l’histoire. Chaque journaliste AP est responsable de la sauvegarde de notre capacité à rendre compte de ce conflit, ou de tout autre, avec équité et crédibilité, et ne peut prendre parti dans les forums publics.

Il nous reste donc à deviner les supposées infractions de Wilder. Le candidat le plus probable est ce tweet du 16 mai – publié la veille de la poursuite des républicains du Stanford College – critiquant la manière dont les médias traditionnels couvrent le conflit israélo-palestinien:

«Objectivité» semble inconstante lorsque les termes de base que nous utilisons pour rapporter des informations plaident implicitement une revendication. utiliser «Israël» mais jamais «Palestine», ou «guerre» mais pas «siège et occupation» sont des choix politiques – pourtant les médias font ces choix exacts tout le temps sans être signalés comme biaisés – emily wilder (@ vv1lder) 16 mai 2021

Ce qui est vraisemblablement en contradiction avec la politique de l’AP selon laquelle «les employés doivent s’abstenir de déclarer leurs points de vue sur des questions publiques litigieuses dans tout forum public».

Wilder a également retweeté plusieurs autres tweets sur le conflit, et l’AP dit que «les retweets, comme les tweets, ne devraient pas être écrits d’une manière qui donne l’impression que vous exprimez une opinion personnelle sur les problèmes du jour. Un retweet sans commentaire de votre part peut facilement être considéré comme un signe d’approbation de ce que vous transmettez … les retweets sans fioritures doivent être évités. “

Mais soyons clairs: Wilder travaillait dans la salle de rédaction de l’AP à Phoenix, à un demi-monde de ses anciens bureaux à Gaza, qui ont été détruits ce mois-ci par les frappes aériennes israéliennes. La renvoyer ne «sauvegarde» en aucune façon la capacité de l’AP à rendre compte du conflit. Toute cette analyse de tweet est ridicule et honteuse. L’explication la plus charitable est que ses managers n’aimaient vraiment pas une poignée de tweets que leur nouvelle recrue avait faits – ce qu’ils pouvaient résoudre sans la renvoyer. Mais licencier ses jours après qu’elle soit devenue la cible d’une campagne politique est une capitulation explicite et un feu vert pour que d’autres groupes ciblent d’autres journalistes avec des efforts similaires – ce qu’ils feront très certainement.

Il convient de noter que nous n’avons toujours entendu personne à l’AP parler en détail de sa version de l’histoire. Dans une note distribuée aux employés d’AP ce week-end, les dirigeants ont écrit que «une grande partie de la couverture et des commentaires ne décrivent pas avec précision ce qui s’est passé», mais n’ont pas offert leur propre version des événements.

Mais si la prémisse des actions de l’AP est que l’apparence d’un acte répréhensible est aussi importante que l’acte lui-même, alors l’AP est le coupable ici: il est signalé qu’il jettera ses journalistes sous le bus à tout moment si les gens sur Twitter se plaindre assez fort. Et bien que l’AP ait dit aux employés qu’elle avait l’intention d’avoir une «conversation» interne sur sa politique en matière de médias sociaux, j’ai l’impression qu’elle va toujours être fondamentalement mal à l’aise avec un point de vue commun aux journalistes en 2021 – à savoir qu’ils ont des points de vue, et prétendre le contraire est malhonnête.

Le licenciement de Wilder est un point d’inflexion dans un débat complexe et évolutif sur l’objectivité journalistique qui est généralement abordé de côté, plutôt que de front. Il met en évidence les tensions que subissent les rédactions aux États-Unis alors qu’elles tentent de comprendre comment dire aux journalistes les croyances qu’ils peuvent exprimer publiquement. Et ceux qu’ils ne sont pas censés avoir ou qu’ils sont censés faire semblant de ne pas avoir.

Considérez ceci: l’année dernière, à la suite du meurtre de George Floyd, les Américains sur les réseaux sociaux se sont alignés, au moins temporairement, derrière le moment Black Lives Matter. Rares étaient ceux qui étaient prêts à défendre les actions des policiers de Minneapolis qui l’ont tué ou n’ont pas arrêté son meurtre. Et les services de médias sociaux regorgeaient de personnes proclamant leur opposition au racisme systémique et leur soutien au mouvement Black Lives Matter – un mouvement qui avait été considéré comme de la gauche du courant dominant quelques années plus tôt.

Cet élan a balayé les méga-entreprises du milieu de la route, comme Walmart et Amazon. Et cela incluait certainement les rédactions, y compris la mienne: en juin dernier, les responsables de Vox.com ont envoyé un mémo nous rappelant que les journalistes de Vox ne sont pas censés participer à des rassemblements politiques, et de «s’abstenir d’utiliser des hashtags associés aux mouvements et aux organisations que nous sommes les couvrant activement ou les approuvant publiquement. » Cela dit, la note ajoutait: «Le racisme n’est pas un problème des deux côtés et les employés sont libres de dénoncer le racisme et les inégalités.» C’était un changement majeur.

Dans un passé récent, certains journalistes grand public annonçaient en public qu’ils ne votaient pas parce qu’ils ne voulaient pas que leur travail soit biaisé – ou parce qu’ils voulaient empêcher quiconque, jamais, de les accuser de partialité. Et une partie de cette réflexion existe toujours, étonnamment. Mais c’est complètement en décalage avec le moment présent, où les débats sur l’idéologie et la politique ont été remplacés par des débats entre faits et fiction.

La moitié des républicains, par exemple, estiment que l’émeute du Capitole «était en grande partie une manifestation non violente ou était l’œuvre de militants de gauche qui essayaient de donner une mauvaise image de Trump.» Et c’est une histoire qui ne nécessite aucun travail pour Comprenez – vous devez travailler dur pour ne pas comprendre ce qui s’est passé le 6 janvier.

Mais quand il s’agit d’Israël et de la Palestine, il n’y a rien de tel que ce genre de clarté, même parmi les gens qui voient généralement le monde de la même manière que vous: déclarez votre soutien aux enfants tués par l’artillerie israélienne à Gaza, et vous trouverez peut-être votre Slackmate ou Les adeptes d’Instagram ont beaucoup à dire sur les roquettes du Hamas visant Israël, ou sur une flambée d’attaques antisémites dans le monde depuis le conflit le plus récent. Ou, tout aussi probable, vous pouvez entendre un silence inconfortable. Et mon intuition est que ces réponses pourraient surprendre une jeune génération de journalistes.

Les Israéliens et les Palestiniens se battent depuis des décennies, mais nous n’avons pas vu grand-chose du conflit se dérouler à l’ère des médias sociaux qui a vraiment commencé dans les années 2010, des années après la dernière Intifada à grande échelle: les gens ont certainement utilisé les médias sociaux comme une arme dans le conflit, mais c’était avant que les médias sociaux ne soient complets, et avant que la conception algorithmique ne vous apporte des choses avant que vous ne sachiez que vous vouliez les voir. Ce qui signifie qu’il existe une génération de Twitter, d’Instagrammers et de TikTokers parfaitement habitués à partager leurs points de vue et à défendre des causes en ligne, mais qui n’ont jamais vu la plupart de leurs pairs ou patrons se défendre.

Voir, par exemple, un récent tweet de l’Union du New Yorker déclarant son soutien à la Palestine en exprimant «sa solidarité pour les Palestiniens du fleuve à la mer». Après que les critiques ont fait valoir que l’expression était antisémite – si c’est vrai est également à débattre – le syndicat l’a supprimée.

Nous sommes solidaires des Palestiniens qui se sont mis en grève pour la dignité et les droits. Nous avons supprimé notre message d’origine, qui utilisait une phrase avec des connotations qui détournaient l’attention de notre message de solidarité. – The New Yorker Union (@newyorkerunion) 19 mai 2021

Là encore, les choses changent. Auparavant, la politique américaine dominante avait de la place pour une seule réponse en ce qui concerne Israël et la Palestine. Maintenant, au moins, certains démocrates sont prêts à critiquer le comportement israélien au lieu de soutenir les actions du pays sans réserve.

Il en va de même pour certaines célébrités, bien qu’il y ait des limites à la liberté d’exprimer cela. Plus tôt ce mois-ci, Mark Ruffalo, qui a un rôle de premier plan dans l’univers Marvel de Disney, a comparé Israël à l’apartheid sud-africain. Maintenant, il semble avoir reculé ce poste ou autre chose:

J’ai réfléchi et je voulais m’excuser pour les messages pendant les récents combats Israël / Hamas qui suggéraient qu’Israël commettait un «génocide». Ce n’est pas exact, c’est incendiaire, irrespectueux et est utilisé pour justifier l’antisémitisme ici et à l’étranger. Il est maintenant temps d’éviter les hyperboles. – Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 25 mai 2021

Ce qui est peut-être un assez bon résumé du désordre dans lequel nous nous trouvons en ce moment: les Américains ont des sentiments contradictoires à propos du conflit israélo-palestinien, mais ils ne savent pas vraiment comment l’exprimer – et comment le faire publiquement. Alors bien sûr, les journalistes sont dans le même bateau, mais ce sont aussi eux qui sont souvent appelés à prétendre ne pas avoir d’opinion du tout.

Cela aurait peut-être fonctionné dans le passé. Mais ce n’est certainement pas le cas maintenant. C’est pourquoi l’histoire d’Emily Wilder peut rester encore un peu avec nous.