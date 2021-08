Pourquoi nous pensons [Spoiler] Est l’un des faucheurs ‘The Walking Dead’ ⋆ 10z viral

Dire que l’introduction du seul intérêt amoureux canon de Daryl (Norman Reedus), Leah (Lynn Collins), était un moment controversé dans l’histoire de Walking Dead serait un vaste, vaste euphémisme. Le fait que cela se soit produit dans un « épisode bonus » pandémique ? Déconcertant. Comment cela a-t-il miné les relations potentielles avec Carol (Melissa McBride) ou Connie (Lauren Ridloff) ? Déroutant. Comment Leah a-t-elle simplement disparu à la fin de l’épisode et Daryl ne l’a jamais mentionnée pendant le conflit Whisperer ou à tout autre moment? Époustouflant.

Mais que se passe-t-il s’il y avait un sens à toute l’histoire de Leah – un au-delà de mettre un terme à la spéculation « qui sera le premier intérêt amoureux de Daryl » ? Dans quelques instants de la bande-annonce du Comic-Con, il semblerait qu’elle fasse partie du dernier groupe de méchants : les Reapers. Ici, nous décomposons toutes les preuves et spéculons sur ce que cela pourrait signifier pour Daryl.

Léa dans un masque

À plusieurs endroits dans la bande-annonce, nous avons un bon aperçu d’un Reaper. C’est la même personne, deux fois, avec une bande blanche au centre du masque. Les yeux sont féminins – et ils ressemblent vraiment à ceux de Leah.

Mais la vraie preuve qu’il s’agit de Leah, et non d’une femelle au hasard, vient de sa première apparition dans la bande-annonce. Elle a été vue debout à côté de Dog, Dog ne semble pas s’éloigner et Daryl est juste là. Sinon, pourquoi choisirait-il quelqu’un d’autre plutôt que son propriétaire, à moins que son premier propriétaire – celui qui lui a sauvé la vie – ne soit là ?

Enfin, il y a un moment dans la bande-annonce qui ressemble vraiment à Leah qui se tient devant Daryl devant les portes d’Alexandrie, avec des Faucheurs derrière elle. Quelle que soit cette personne, elle a les cheveux longs, et ils semblent avoir à peu près la bonne taille pour être elle aussi.

Il y a des preuves dans le script

Au-delà de la bande-annonce, il y a eu des présages que Leah faisait partie des Reapers depuis le début de “Find Me”. Lorsqu’elle a parlé à Daryl de sa vie avant l’apocalypse, elle a dit qu’elle faisait partie d’une « escouade » loyale, mais elle les a tous perdus et a pensé qu’ils étaient morts.

Le groupe avec lequel elle était semblait militariste, ce que nous savons être les Moissonneurs ; et nous savons que Léa leur était dévouée et les considérait comme une famille. Il est possible qu’elle ait connu les Moissonneurs, ou même leur chef Pope avant la fin du monde – et qu’elle ait quitté Daryl lorsqu’elle a trouvé la preuve qu’ils étaient vivants. Mais cela n’explique pas pourquoi elle aurait quitté Dog aussi !

Une romance vouée à l’échec ?

Si Leah fait effectivement partie des Reapers, cela pose sans aucun doute des problèmes pour le couple Daryl-Leah. À tout le moins, les Reapers ont incendié la maison de Maggie (Lauren Cohan) et tué une tonne de son peuple, et Daryl est connu et fidèle à Maggie bien avant de connaître Leah. Mais les Moissonneurs semblent également s’en prendre à Alexandrie dans les remorques, ce qui rend encore moins probable qu’ils ravivent les choses une fois qu’ils seront réunis. Cela pourrait arriver – peut-être qu’elle change de camp et fait partie du groupe, comme l’ont fait autrefois des personnages comme Tara (Alanna Masterson) – mais comme c’est la dernière saison et que l’arc du Commonwealth est encore à venir, Dead n’a pas beaucoup de temps pour explorez son personnage comme il l’a fait pour d’autres qui ont commencé avec les “méchants”.

L’autre option que cela laisse est la mort de Leah, ce qui n’est pas agréable. Dead a l’habitude de tuer des personnages féminins pour faire avancer les histoires de personnages masculins; il y a Lori (Sarah Wayne Callies), Jessie (Alexandra Breckenridge), Beth (Emily Kinney) et Denise (Merritt Wever), pour n’en nommer que quelques-uns. Faire mourir Leah, que ce soit par la main de Daryl ou dans ses bras, répète des histoires fatiguées des saisons passées.

Alors vraiment, peut-être que la meilleure option pour l’affaire Leah-Daryl est qu’elle disparaisse dans la nuit après la défaite des Reapers. À ce stade, il devrait être clair que Daryl n’a plus de sentiments pour elle, et il sera libre de poursuivre une relation avec Carol, ou Connie, ou aucune d’entre elles. (Dans ce monde idéal, Dog choisit également Daryl plutôt qu’elle, car Daryl perd Dog serait l’une des pertes les plus dévastatrices de cette émission).

Mais que Leah vive ou meure, il est difficile de voir Daryl avec quelqu’un dont la « famille » causerait le genre de destruction que font les Moissonneurs – nous savons l’importance que Daryl accorde à ses amis, et pour lui de continuer une relation avec quelqu’un qui a fait qu’ils souffrent serait totalement hors de propos. Nous devrons attendre et voir.

The Walking Dead, dimanches, 9/8c, AMC