Pourquoi nous perdons patience avec les enfants, par María Soto

14/12/2021 à 14:32 CET

Elena Couceiro

María Soto est spécialiste de la discipline positive (un modèle éducatif basé sur la gentillesse et la fermeté, la communication positive, l’empathie et le respect de l’enfant et de la personne qu’il éduque) et est la fondatrice de l’initiative Educa Bonito. Nous avons été enthousiasmés par cet atelier sur la patience, dans lequel il nous a fait comprendre que les mauvais comportements de nos enfants sont dus à « de mauvaises décisions dues à l’inexpérience et motivées par leur désir d’appartenance & rdquor ;.

« Celui qui ne perd jamais patience à la maison n’a pas d’enfants, il a des meubles & rdquor;. Avec cette confession, Maria a voulu nous inviter à savoir « ce qui se passe en nous, car de cette façon, il est plus facile d’éduquer dans le calme ». Et c’est pourquoi il nous a emmenés voyager jusqu’au cerveau, offrant une explication simple que nos enfants pourraient comprendre : le cerveau est le seul organe qui n’est pas né développé et a plusieurs niveaux qui se développent. Maria l’a représenté comme un poing fermé avec plusieurs couches.

Le premier est le cerveau vital, qui régule les fonctions vitales. Le second est le mésencéphale ou animal, dans lequel « ils vivent & rdquor; émotions, impulsions, instincts et neurones miroirs, qui rendent possible la contagion émotionnelle. Et le troisième niveau est le cortex préfrontal, qui ne finit pas de se développer avant l’âge de 30 ans et est responsable de la pensée logique et de la régulation émotionnelle.

« Les enfants & rdquor;, nous a dit Maria, » ont un demi-cerveau en l’air, ils sont émus par les émotions & rdquor;. Pour cette raison, cet expert a ajouté, « ils ne nous écoutent pas & rdquor; notre raisonnement logique, « car ils nous regardent et nous leur transmettons des émotions avec des neurones miroirs & rdquor ;.

La fondatrice d’Educa Bonito fait très attention à ne pas nourrir notre monstre de culpabilité, c’est pourquoi elle nous a dit : « Tu n’as pas à te flageller, perdre patience est humain & rdquor;, mais nerveux et crier » on peut’ t éduquer, nous n’enseignons rien de bon & rdquor ;. En d’autres termes, « Lorsque les émotions se déchaînent, le cerveau rationnel s’arrête. N’agissons pas à ce moment-là & rdquor ;. Choisir de ne pas agir si les enfants ou les parents sont nerveux et débordés demande du courage pour se contrôler, du respect de nos enfants et de nous-mêmes, et la confiance que le calme nous donnera la solution. María Soto a voulu souligner l’une des citations les plus célèbres de Jane Nelsen, auteur, avec Lynn Lyott, du livre Positive Discipline, destiné aux parents : « Où a-t-on eu l’idée folle que pour qu’un enfant se comporte bien, il faut qu’il se sente mal ? & Rdquor ;. María a opté pour la motivation et l’encouragement pour obtenir la collaboration de nos enfants, qui veulent se sentir utiles et importants.

Maria était très compréhensive avec la perte fréquente de patience des pères et des mères. Et il l’a expliqué comme ça: « Éduquer est la tâche la plus intense que nous ayons. Et ils ne nous préparent pas à éduquer & rdquor ;. Dans l’atelier, devant un public d’environ 80 personnes, María nous a demandé ce qui nous énervait, des choses qui n’avaient rien à voir avec les enfants. Et les réponses ont été nombreuses : « l’imprécision, les interruptions, les leçons des non-parents, le désordre & mldr;. & Rdquor ;. Face à ces choses qui nous énervent et n’ont rien à voir avec nos enfants, nous supportons généralement le type, car, comme le dit María, « Si nous parlions à nos amis comme nous parlons à nos enfants, combien d’amis aurions-nous ?.

On réfléchit aussi à des choses qui nous détendent : « lecture, bricolage, câlins & mldr; & rdquor ;. Maria a conclu : « Nous ne devons pas perdre de vue les soins personnels & rdquor;, parce que « Qu’enseignons-nous à nos enfants si nous ne prenons pas soin de nous-mêmes ? Vont-ils nous respecter ou vont-ils se respecter les uns les autres si nous ne nous respectons pas ? & Rdquor ;. Bien qu’elle avoue qu’elle peint très mal, María a été encouragée et a peint un tabouret à quatre pieds. L’un d’eux est Moi, un autre est Famille / Partenaire, un troisième est Vie Sociale et le dernier Responsabilités. « Si nous ne prenons pas soin de nos quatre pattes, il est normal de perdre l’équilibre et la patience & rdquor ;, a expliqué María.

Encore une fois, nous avons parlé de ce partenaire indésirable qui est à blâmer : « Quand on perd patience il faut laisser derrière soi la culpabilité, qui n’éduque pas & rdquor ;. María nous a invités à vivre ces erreurs « comme des opportunités d’apprentissage & rdquor;. Mais Qu’est-ce qui motive le comportement des enfants, et aussi le nôtre ? Maria est claire, « le sentiment d’appartenance. Ce que nous avons réalisé en tant qu’espèce, c’est en appartenant au groupe. Nos enfants, par conséquent, « ont de mauvaises façons de rechercher l’appartenance, ils prennent de mauvaises décisions en raison de leur inexpérience.& rdquor ;. María nous a dit qu’elle n’aime pas l’expression « se comporter mal & rdquor; et que je le remplacerais par « mauvaises décisions ».

Nous représentons le comportement de nos enfants comme la pointe d’un iceberg. Si on ne voit pas le fond (les croyances qui le motivent, le pourquoi – et pas pourquoi – il se comporte comme ça), on se limitera à essayer de contrôler le comportement et on sera frustré car on n’y arrivera pas (ou compté avec un exemple, s’ils sont blessés par quelque chose qui s’est passé à l’école « ils se rattrapent & rdquor;. Nos enfants ont besoin de nous pour voir tout l’iceberg). Dans un exercice d’empathie pour comprendre les mauvais comportements de nos enfants, María nous a demandé ce que nous ferions si nous voyions que sur un site de service client, ils nous ignoraient. Le public a répondu : protestez, criez, partez & mldr; Comme Raquel de Diego nous l’a dit lors de l’atelier sur le conflit, María a souligné l’importance de demander pourquoi nos enfants font les choses.

De la même manière, nos enfants décident de la mauvaise manière d’obtenir l’attention (être écouté), le pouvoir (avoir une certaine marge de décision), la justice (se venger de quelque chose qui semble injuste) ou la capacité (avoir une certaine marge de manœuvre). Et tout cela qu’ils recherchent se résume en ce qu’ils ont besoin de se sentir importants dans le groupe, qu’ils appartiennent au groupe.

« Il faut leur donner des options pour qu’ils voient qu’on les prend en compte, comme & rdquor ;, nous a dit Maria en riant, « pour le dîner tu veux un œuf ou une omelette ? & Rdquor ;. En résumé, « si nous comprenons les comportements de nos enfants les plus liés à eux, sans le prendre si au sérieux, nous ne perdrons pas patience& rdquor ;. Maria nous a donné un exemple : Lorsque nous avons eu un bébé, nous n’avons pas compris ses pleurs à minuit comme un manque de respect pour notre autorité, mais comme une manifestation de son besoin. Avec ce que l’on appelle les « mauvais comportements », explique le fondateur d’Educa Bonito, la même chose se produit.

Cet expert comprend l’éducation comme un voyage passionnant. Et sans vouloir se souvenir de Dora, de quoi avons-nous besoin pour partir en voyage ? Une carte & rdquor;, nous dit-il en riant. C’est pourquoi il faut savoir à partir de quel point on est parti (et le public a parlé de la situation qu’ils avaient maintenant avec leurs enfants : dépendance, crises de colère, retard, sommeil, jalousie & mldr;) et où on veut aller (ils sont assertifs, solidaire, avec un sens de l’humour, empaths & mldr ;.). Pour Maria, le point où nous sommes, les problèmes que nous vivons maintenant, allez dans la « meute de garçon & rdquor; et ce sont des défis à surmonter. L’avenir que nous voulons est un processus et nous ne pouvons pas perdre de vue le destin. Il est clair que les enfants vont faire des erreurs (ou « ils vont mal se comporter & rdquor;), mais nos enfants doivent être clairs que « Je compte plus pour maman que toutes les fois où je me trompe & rdquor;. Pour cela, nous devons les faire participer, parce que « Lorsqu’il y a un ordre la résistance est toujours activée.