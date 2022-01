Pourquoi nous sommes enthousiastes pour le jeu en 2022

Pour donner le coup d’envoi, il est clair que 2021 a connu beaucoup de retards déchirants, mais nécessaires. Cela signifie seulement que 2022 sera plein de sorties telles que Elden Ring, Horizon Forbidden West, God Of War: Ragnarok, et plus encore.

Persia met également en évidence la montée en puissance des jeux indépendants avec de nombreux jeux étonnants faisant surface en 2021, notamment Kena: Bridge Of Spirits, Chicory: A Colorful Tale et Before Your Eyes rivalisant avec certains jeux AAA.

Les adaptations cinématographiques et télévisuelles, les services de streaming avec des bibliothèques massives et même nos propres attentes élevées font également partie de la liste des raisons pour lesquelles 2022 offre des possibilités passionnantes.